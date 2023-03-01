NET : مبادرةٌ رائدةٌ جديدة من مُجمع الملك الحسين للأعمال

الوكيل الإخباري - يستعدُ مُجمع الملك الحسين للأعمال في يوم السبت الموافق 4 مارس 2023 لإطلاق الفعالية الأولى من مُبادرته السنوية الجديدة؛NET؛ والتي يهدفُ من خلالها إلى تحقيق رؤيتهِ ورسالته بتمكين أفراد المُجتمع المحلي.

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كغيرها من المُبادرات الرائدة والمدروسة التي يُطلقها ويرعاها مُجمع الملك الحسين للأعمال والتي يتم تصميمها وتنفيذها لتلبية احتياجات فئة معينة في المُجتمع، تستهدفُ مُبادرة NET (Network, Excel, and Thrive) الجديدة فئة الشباب من حديثي التخرج والموظفين الجُدد؛ وذلك من خلال فعالية سنوية تُقام في المُجمع تُتيح لهم فرصة اكتساب مهاراتٍ ومعارف جديدة وتطويرها ليكونوا أكثر قدرة على تحديد المسار الوظيفي المُناسب لطموحاتهم وتطلعاتهم، وذلك من خلال الاستماع لقصص النجاح وخلاصةِ خبراتِ 8 متحدثين من مُختلف القطاعات والمجالات من أصحاب التأثير الواسع في المُجتمع المحلي ضمن برنامج الفعالية.



إلى جانب هذه الفرصة، يُتيحُ المُجمع من خلال فعالية NET (Network, Excel, and Thrive) الفرصة للشباب للتفاعل مع الشركات بصورةٍ مُباشرة لتسويق أنفسهم كأصحابِ كفاءات قادرين على المُساهمة الفعالةِ في قصة نجاح الشركات، الأمرُ الذي يعودُ بالنفع أيضاً على الشركات من خلال تسهيل إجراءات عمليات التوظيف واستقطاب المهارات والكفاءات للعمل ضمن كوادرها.

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