OPPO الأردن تؤكد التزامها بتوفير أحدثالتقنيات في سوق الهواتف الخلوية الأردنية

الوكيل الاخباري - في إطار حرصها على تنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية للعلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، أكدت OPPO الأردن على التزامها بتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة المتعلقة بصناعة الهواتف الخلوية لعملائها في السوق الأردني الذي يعتبر من الأسواق المهمة للشركة في المنطقة، نظراً للإقبال اللافت من قبل فئة الشباب على مواكبة وتبني التطورات التقنية العالمية.

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من جهته أكد يوجين يو، مدير OPPO الأردن عن قطاع الاتصالات الأردني قائلا:" إن التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع الاتصالات الأردني خلال السنوات الماضية وخصوصاً على صعيد البنية التحتية لهذا القطاع هي مثار إعجابنا ومحط تقديرنا في OPPO، حيث أسهمت هذه التطورات في زيادة عدد مستخدمي الهواتف الخلوية لأكثر من 7 ملايين مستخدم، جلّهم من فئة الشباب، الذين يسعون بشكل مستمر لتبني ومواكبة التطورات التقنية العالمية في حياتهم اليومية، وكان لأجهزة شركتنا حصة مميزة من هذا الاهتمام ما دفعنا لتقديم الأفضل لهم ولنجعل من استخدام هواتف OPPO الخلوية تجربة مميزة لا تضاهى."

وتوفر OPPO الأردن، خدماتها المميزة للمستخدمين والراغبين باقتناء أجهزتها الخلوية من خلال شبكة البيع بالتجزئة واسعة الانتشار ، وشركاء المبيعات ، بالإضافة إلى مركز الخدمة الخاص بها ، والذي تواصل معهمOPPO تعزيز مكانتها والتزامها المحلي تجاه السوق الأردنية.



ومنذ انطلاقتها في الأردن سلّطت OPPO الضوء على أحدث تقنيات وحلول الاتصالات التي توفرها في السوق الأردني و التي تهدف إلى توفير تجربة مميزة لمستخدميها عبر مجموعة من منتجاتها المحتلفة التي تتناسب و تلبي احتياجاتهم . وشهد العام الماضي طرح مجموعة مميزة من العروض و المنتجات مثل OPPO Reno5 Marvel Edition و Find X3 Pro الرائد وتقنية الشحن السريع بقوة 65 واط .

كما قامت OPPO باطلاق حملات إعلامية وإعلانية مبتكرة و خلّاقة عبر وسائل إعلامية ووسائط إعلانية مختلفة منها الحملات على مواقع التواصل الاجتماعيبهدف تحفيزز المستخدمين للتواصل عبر هذه المنصات والتعبير عن تجربتهم المميزة مع OPPO ، بالإضافة إلىبوابة التوجيه الفنية الدولية من خلال برنامج "Renovator" العالمي.



وأعرب يوجين عن تقديره للصحفيين والإعلاميين الأردنيين ولدورهم المميز في دعم قطاع الهواتف الخلوية من خلال تسليطهم الضوء على التكنولوجيا المتطورة ومزايا الهواتف الخلوية و الامكانيات التي توفرها لمستخدميها.وشدد على التزام OPPO بالمساهمة في المجتمع المحلي بتجربة علامة تجارية موثوقة.