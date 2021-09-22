OPPO الأردن تعقد لقاء صحفيا للتعريف بسلسلة هواتف 5G Reno6 الجديدة في السوق الأردنية

الوكيل الاخباري - عقدت شركة OPPO، العلامة الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، لقاء صحفيا الثلاثاء، حضره حشد من الصحفيين والإعلاميين للتعريف بسلسلة هواتف 5G Reno6 الجديدة التي ستطرحها الشركة في السوق الأردنية قريبا.

اضافة اعلان



وعرضت الشركة أمام الصحفيين والمراجعين التقنيين في اللقاء الذي عقد في فندق سانت ريجيس، سلسلة هواتف Reno6، التي تضم ثلاثة هواتف هي: Reno6Z 5G ،Reno6 5G Reno6 Pro5G، وتمتاز جميعها بتصاميمها الراقية والمميزة إلى جانب توفيرها للعديد من مزايا فيديوهات البورتريه المدعومة بالذكاء الاصطناعي "AI Portrait Videos".



وأكد يوجين يو، مدير OPPO الأردن، أن سلسلة هواتف Reno6، التي تدعم جميعها الجيل الخامس 5G تجسد رؤية الشركة في إدخال أحدث وأفضل التقنيات عالية المستوى من الأمان والسرعة والابتكار إلى السوق الأردني، بحيث تسعى OPPO جاهدة لمنح عملائها أقصى ما يرغبون فيه ويحتاجون إليه بطريقة مبتكرة، ولأجل ذلك تعبر هذه السلسلة عن فلسفة علامة الشركة التجارية، المدعومة بأحدث وآخر الابتكارات والخدمات المتميزة وبأسعارها المنافسة والمتاحة للجميع.



وأضاف يو "بإطلاق سلسلة الهواتف هذه ندشن مرحلة جديدة كليا في عالم التصوير وتسجيل الفيديوهات الاحترافية باستخدام الأجهزة الذكية، وبفضل التقنيات المتطورة في هذه الأجهزة والمدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي، فإننا نطلق العنان لعملائنا ومستخدمي هذه الهواتف لإبراز إمكانياتهم وخوض تجارب التصوير وتسجيل الفيديوهات بطريقة احترافية في أي مكان."

المواصفات



هاتف Reno6 5G



يتضمن هاتف OPPO Reno 6 5G الذي يدعم شبكة الجيل الخامس، كاميرا ثلاثية بالذكاء الاصطناعي بجودة 64 ميجابكسل في الخلف، بفتحة عدسة F/1.7 أما عن الكاميرا الثانية فهي كاميرا واسعة وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما عن الكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.



كما يدعم Reno 6 5G تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 108 ميجا بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية، وكذلك، يتضمن هاتف OPPO Reno 6 5G مستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أقرب للواقع.



و Reno6 5G هو أول هاتف في السوق يتضمن أحدث تكنولوجيا شريحة الجيل الخامس 5G-integrated SoC من MediaTek، وهي Dimensity 900، والقائمة على معالج 6nm.



Reno6 Pro 5G



سيخوض محبو هاتف Reno6 Pro 5G تجربة تصوير لا مثيل لها ، خصوصا إذا ما علمنا أن سلسلة "OPPO Reno" تخدم شهريا أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم والذين يقومون بالتقاط ما يعادل اكثر من 2 مليار صورة و 200 مليون ذكرى عبر فيديو، لذلك سيضمن هاتف Reno6 Pro المدعم بالذكاء الاصطناعي بـ OPPO للمستخدمين القدرة على التقاط مقاطع فيديو بورتريه مذهلة لحياتهم اليومية دون عناء.



ويأتي هاتف Reno6 Pro مزودا بأحدث التقنيات، وبكاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الجزء الخلفي من الجهاز وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، والذي يجعل هذه النسخة من هواتف OPPO فريدة جدا هو مستشعر IMX766 من صوني الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل OPPO وSony، ومعالج Qualcomm® Snapdragon ™ 870 للهواتف المحمولة، حيث يمتاز المستشعر بتقنية DOL-HDR و All-Pixel Omni Focus. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على مستشعر درجة حرارة اللون مخصص يلتقط الألوان بدقة أكبر.

وتتواجد على واجهة Reno6 Pro 5G ، شاشة "أموليد حجمها 6.55 بوصة، بينما تبلغ دقة العرض 2400x1080 بيكسل، " 6.4 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل تعيين اللمس 180 هرتز، وتقدم الشاشة تجربة مشاهدة أكثر حيوية وسلاسة.



يأتي هاتف Reno6 Pro بخاصية الشريحتين بحجم "نانو"، كما يحتوي على ذاكرة RAMسعة 256 جيجا، وعشوائية سعة 12 جيجا.



Reno6 Z 5G



هاتف Reno6 Z 5G، هو الجهاز المثالي للمهتمين والعاملين في مجال الموضة والأزياء في مختلف دول العالم، بحيث يمتاز بأدائه الرائع عند التقاط الصور، ويمكّن المستخدمين من التقاط مقاطع فيديو وصور بورتريه مدعمة بالذكاء الاصطناعي بطريقة أفضل ليلا ونهارا، حيث يعمل كأستوديو صور محمول، إلى جانب ميزاته المتقدمة الأخرى، بما في ذلك دعمه لشبكة الجيل الخامس، وتصميمه الماسي المسمى Reno Glow وهو خامة فريدة من نوعها من تصميم OPPO.



ويعمل هاتف Reno6 Z 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 800U، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 13 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويحتوي على كاميرا أمامية موجودة في ثقب صغير أعلى يسار الشاشة قادرة على التقاط صور شخصية بدقة 32 ميجابكسل، وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 108 ميجا بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.