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الثلاثاء، 24-05-2022 11:46 ص

OPPO تتيح الفرصة لمستخدمي هواتفها في الأردن لقاء مؤثريهم المفضلين

OPPO


الوكيل الإخباري - عقدت OPPO الأردن خلال الأسبوع الماضي لقاء استضافت فيه عددا من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وزبائنها.  و قام مستخدمو اجهزة OPPO  خلال اللقاء بالاطلاع على مزايا التصوير الخاصة بسلسلة هواتف OPPO Reno7 والحصول على النصائح للاستخدام الامثل لخاصية التصوير المتوفرة في الهواتف.

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اللقاء الذي تم عقده في صالة العرض الخاصة بـOPPO في منطقة دوار الواحة ، شهد حضورا من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين و زبائن و مستخدمي هواتف OPPO بالإضافة إلى فريق عمل الشركة.

 

و يعتبر هذا اللقاء من اول اللقاءات التي يتم عقدها بين مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي و متابعيهم والتي وفرت الفرصة لهم بالتواجد و الاستمتاع معا بعد الجائحة.
ومن المؤثرين المعروفين الذي قاموا بحضور اللقاء، بانا عليان وياسمين المصري ولينا لبدي وحمزة سمارة ومريد من فيد مريد. وقام المؤثرون بالتفاعل مع الحضور و التقاط صور سيلفي بكاميرا Reno7 الأمامية IMX709 ، والتي تم تصميمها حصريًا بواسطة OPPO بالتعاون مع Sony .


وتم خلال اللقاء استعراض المزايا الحصرية لهاتف OPPO Reno 7 مثل الحصول على صور سيلفي احترافية من خلال تقنية HDR و تصميم الهاتف الانيق الذي يتميز بلمسة جلدية فاخرة بفضل التصميم الأول من نوعه في الصناعة Fiberglass-leather،  و تصميمه الجديد Ultra-Slim Retro.


واشتملت صالة العرض على أحدث هواتف OPPO سلسلة Reno7 التي استمتع الحضور بتجربتها و التعرف على مزاياها عن كثب. بما في ذلك الكاميرا الثلاثية عالية الدقة ، الأمر الذي عزز عملية التواصل ما بين المؤثرين و معجبيهم ، و وتمكين المعجبين من اتباع خطى صانعي المحتوى المفضلين لديهم ليصبحوا محترفين يعبرون عن أنفسهم بلا حدود.


يتميز Reno 7 5G أيضًا بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية 118 درجة وكاميرا ماكرو يمكنها التركيز على الأشياء القريبة من مسافة 4 سم. وفي الوقت نفسه ، يشتمل الجزء الأمامي من الهاتف على كاميرا 32 ميجابكسل فائقة الوضوح. ويعكس  Reno7 5G أسلوبًا انيقا بهيكله النحيف للغاية ، والذي يبلغ سمكه حوالي 7.81 مم ووزنه حوالي 173 جرامًا.

 

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة : https://www.oppo.com/jo-ar/smartphones/series-reno/reno7/

 




 

 


 

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