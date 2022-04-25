OPPO تستضيف صحفيين وإعلاميين على السحور وتكشف عن مزايا سلسلة هواتف Reno7

الوكيل الاخباري - استضافت شركة OPPO - العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية- خلال لقاء على دعوة سحور عدداً من الصحفيين والإعلاميين والمراجعين التقنيين وأعلنت فيه عن طرح سلسلة هواتف Reno 7 في السوق الأردني وذلك خلفاً لسلسلة هواتف Reno 6.

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تمتاز سلسلة Reno7 بتصميمها الراقي والحصري وأدائها العالي وإمكانياتها الاستثنائية في التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو .

حيث سيتوفر جهاز الReno7 في الأردن باللونين برتقالي الغروب والأسود الكوني نسخة 8GB RAM + 256GB ROM بسعر 299 دينار، بينما جهاز الReno7 5G باللونين الأزرق النيزكي والأسود الكوني نسخة 8GB RAM + 256GB ROM بسعر 409 دينار ويمكن اقتناء الأجهزة اما من خلال معرض شركة أوبو الرئيسي أو مواقع بيع الشركة المعتمدة.

وأكد يوجين يو، مدير OPPO الأردن خلال اللقاء ، أن إطلاق السلسلة الجديدة يؤكد التزام شركة OPPO تجاه عملائها في السوق الأردني بتوفير آخر وأحدث التقنيات الذكية التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، سواء من حيث الاتصال فائق السرعة أو من خلال التقاط الصور ومقاطع الفيديو بطريقة احترافية تتيح لهم الاحتفاظ بأجمل ذكرياتهم.

وأوضح يو، أن سلسلة Reno7 تتمتع بميزات عدة مثل الميزات المتطورة لكاميراته الثلاثية يعد بمثابة خبير بورتريه، التي تحوّل صانعي المحتوى المبتدئين إلى محترفين، ليعبروا عن أنفسهم بلا حدود. حيث انه أول هاتف ذكي في السوق الأردني مزود بعدسة الأجسام الدقيقة الرائعة وهو الأول من نوعه مع تصميم حلقة ضوئية (Orbit Light )، بالإضافة إلى مستشعر Sony IMX709 الرائد والمصمم حصريًا لـ OPPO.





. Reno7: قوة تصوير غير محدودة تجلب صور رائعة إلى الحياة يمتاز هاتف Reno 7 بكاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة الأجسام الدقيقة "ميكرولينس" بدقة 2 ميجابكسل مع تكبير يصل إلى 30x، وعدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل.

لأول مرة في السوق الأردني، تم تجهيز Reno7 بعدسة الأجسام الدقيقة "المايكرولينس" والتي تدعم تكبير يصل إلى 30 مرة، مما يساعدك على التقاط عالم صغير غير محدود بالكاد يمكن رؤيته بالعين المجردة. وتدعم عدسة الأجسام الدقيقة قياس يصل لحد مستوى المليمتر.

أضافت OPPO أيضًا تصميم الحلقة الضوئية Orbit Light مما اضاف لمسة فريدة حول الكاميرا الخلفية، والتي تلمع مثل نجم في سماء الليل عندما يردك رسالة نصية، إشعار جديد، مكالمة فائتة أو تأتيك مكالمة واردة.

تحت عنوان "خبير البورتريه" يأتي Reno7 مزودا بميزات تصوير رائعة بما في ذلك وضع البوكيه بورتريه السينمائي، وضع السيلفي HDR ووضع تنقيح البورتريه، صورة فائقة الدقة 108 ميجابكسل، وضع تحسين المشاهد بالذكاء الإصطناعي وال Flash Snapshot وغيرها حتى يتمكن المستخدمون من التقاط العالم في صور شخصية مذهلة بجودة احترافية.

أما سعة بطارية هاتف Reno 7 فتصل إلى 4500 مللي أمبير في الساعة و SUPERVOOCTM بقوة 33 واط والذي يمنح المستخدم 1.68 ساعة من تشغيل الأفلام مع شحن لمدة 5 دقائق . بالإضافة إلى ذلك ، توفر Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G Mobile Platform والتي تمنح الهاتف أداءً سريعاً مع موازنة استهلاك الطاقة. Reno7 5G: أداء غير محدود لتجربة 5G استثنائية يتميز Reno7 5G بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل فائقة الوضوح القادرة على التقاط صور تشبه DSLR من خلال ميزات مثل البوكيه بورتريه وغيرها الكثير.

يظهر Reno7 5G أسلوبًا غير محدود بهيكله النحيف للغاية والذي يبلغ سمكه حوالي 7.81 ملم ووزنه 173 جرامًا، كما يتميز بتصميم OPPO Glow الأيقوني والذي يظهر على شكل نسيج دقيق ومكرر من ملايين الهياكل البلورية المنظمة بدقة باستخدام تأثير التصوير المباشر بالليزر (LDI) الأول في الصناعة. كما يأتي Reno7 5G بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين.

بالإضافة لتقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي التي طورتها OPPO حيث تمكن المستخدم من زيادة ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجا بايت بسعة إضافية 2 جيجا بايت أو 3 جيجا بايت أو 5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي المؤقتة المخصصة من تخزين ROM غير المستخدم.

وتصل سعة بطارية Reno 7 5G الى 4500 مللي أمبير في الساعة وشحن SUPERVOOCTM بقوة 65 واط ووضع توفير الطاقة الفائق ووضع الاستعداد الليلي الفائق ، يمكن شحن Reno7 5G بنسبة 100٪ في 31 دقيقة واستخدامها طوال اليوم حتى إذا كانت البطارية منخفضة.

