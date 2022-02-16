OPPO تستعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة أمام المراجعين التقنيين

الوكيل الاخباري - قامت OPPO الأردن يوم أمس الثلاثاء باستضافة مراجعين تقنيين لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة والتي عرضتها خلال OPPO INNO DAY الحدث السنوي الأكبر للشركة والذي عقد افتراضياً في مدينة سنتشن كانون الأول الماضي.

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وتضمنت الابتكارات التي قدمتها OPPO و قام بتجربتها المراجعين التقنيين جهاز الواقع المعزز أوبو إير غلاس “OPPO Air Glass” وهاتف أوبو فايند “OPPO Find N”.



ورحبت شذا بندق، مديرة العلاقات العامة -OPPO الأردن، في بداية اللقاء بالحضور، وأعربت عن اعتزاز OPPO بالشراكة التي تربطها بالمراجعين التقنيين، وأوضحت أن مقترحاتهم وتعليقاتهم والتغذية الراجعة من قبلهم على ابتكارات وأجهزة الشركة تعزز لديها نقاط القوة وتسهم في تجنب نقاط الضعف – إن وجدت- وصولاً إلى تقديم المنتجات الأفضل التي يبحث عنها العملاء والمستخدمين.



واستعرضت بندق أحدث الابتكارات والتقنيات التي قامت OPPO بعرضها خلال فعاليات OPPO INNO DAY ، حيث تحدثت عن ميزات نظارات Air Glass , مبينة أنه وعلى الرغم من مظهرها البسيط ومنحنياتها التي تتدفق بحرية وخفة وزنها إلا أنها ستحدث ثورة في الطريقة التي يرى بها العالم المعلومات ويستهلكها، وذلك بفضل شاشتها سهلة الاستخدام التي تقدم الرسائل الرئيسية التي يحتاجها المستهلكون أمام أعينهم مباشرة.



كما توفر هذه النظارات التي يمكن ارتداؤها مثل زوج من النظارات العادية، محتوى ساطعاً وحاداً سواء تم ارتداؤها في الداخل أو في الخارج ، وذلك من خلال دمج جهاز العرض الصغير الخاص بـ OPPO، وتقنيات Micro LED المتقدمة ، وتقنية الدليل الموجي المخصصة.



وقد تم تزويد نظارات Air Glass بتقنيات مخصصة للترجمة لتجعل التواصل بين الثقافات أكثر ملاءمة، وبمجرد الاقتران، يتم تحويل الإدخال الصوتي من مستخدم واحد إلى نص وترجمته تلقائياً قبل الظهور على شاشة Air Glass الخاصة بالمستخدم الآخر. تدعم الترجمة حاليا الترجمة الصينية-الإنجليزية، مع إضافة الصينية-اليابانية والصينية-الكورية.



وخلال اللقاء قام الحضور بالاطلاع على هاتف Find N من OPPO والذي يعد من أفضل الهواتف القابلة للطي الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والجودة غير المسبوقة لخلق تجربة فريدة ومحسّنة قابلة للطي، حيث يُمكّن المستخدمين من التبديل بين شاشة داخلية غامرة مقاس 7.1 بوصة وشاشة خارجية مقاس 5.49 بوصة تتكشف بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 8.4: 9 ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18: 9 عند طيها.



ويمتاز هاتف Find N الذي يأتي بثلاثة ألوان مختلفة ومميّزة: الأسود والأبيض والبنفسجي، بتصميمه المرن وبمنحنى ثلاثي الأبعاد على كلتا الحافتين الخارجيتين للجهاز، وهو مدعوم بمنصة كوالكم® سنابدراغون™ من الجيل الثامن للهواتف المحمولة Qualcomm® Snapdragon ™ 888و12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.، وبطارية تدوم طوال اليوم بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة.



كما يمتاز بتقنية الشحن فائق السرعة سوبرڤوك SUPERVOOC Flash Charge بقوة 33 وات لشحن 55٪ من مستوى البطارية في 30 دقيقة و100٪ في 70 دقيقة فقط

وكانت OPPO قد قامت خلال OPPO INNO DAY بعرض وحدة المعالجة المتطورة MariSilicon مع مسرّع الذكاء الاصطناعي NPU المتطوّر أداءً فائقاً دون استنزاف البطارية، يتجاوز 18 تريليون عملية في الثانية (TOPS)، ويمتاز بتكنولوجيا معالجة الصور بحجم 6 نانومتر، ونظام الذاكرة المُخصص الرائد “تيرا بايت لكل ثانية” Tera bps” وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة ذات النقل المضاعف “DDR” والمُخصصّة بنطاق ترددي إضافي يصل إلى 8.5 غيغابايت/ثانية.



وفي نهاية اللقاء، أعرب الحضور على مدى إعجابهم وتقديرهم بالمنتجات والابتكارات التي طرحتها شركة OPPO في أسواقها الرئيسية، لافتين إلى أن هذه المنتجات وغيرها ستسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي المنشود.