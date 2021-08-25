OPPO تطرح في الأسواق سماعات الأذن اللاسلكية Enco W12 بسعر ( 35) ديناراً فقط

الوكيل الاخباري - عندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن، فإن سماعات Enco W12 التي طرحتها شركة OPPO العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية في الأسواق مؤخراً، تعيد تعريف القيمة مقابل المال، حيث أصبح بإمكانك خوض تجربة لا مثيل لها أثناء الاستمتاع بصوت نقي وعالي الجودة، وسواء كنت تريد سماعات أذن سهلة الاستخدام ومريحة لأنك لاعب محترف يعتمد على وظائف وضع الألعاب Game Mode وبحاجة لاتصال مستقر؛ أو لأنك تقدر تقنية OPPO الرائدة لإلغاء الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية الطويل ، فإن OPPO Enco W12تلبي جميع المزايا المذكورة أعلاه.

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وحيث أن أجهزة و هواتف OPPO تلقى رواجا و اقبالا كبيرا في السوق الأردني، فسوف يتم بتوفير سماعات Enco W12 لمستخدمي OPPO في الأردن، ويمكن للمستخدمين الحصول على السماعات من خلال معارض OPPO الموجودة في الأردن والاستماع بالمزايا العديدة التي توفرها.

صوت مستقر وواضح تماماً وصناعة رائدة في ميزة وضع ألعاب Game Mode

تسمح لك سماعات الأذن اللاسلكية بتجربة السعادة الفعلية خلال الاستماع إلى الموسيقى وممارسة الألعاب دون قيود، حيث تدعم سماعاتEnco W12التي تعد أحدث منتجات OPPO اللاسلكية الاتصال السريع بهاتفك بمجرد فتح علبة الشحن، تستخدم سماعات الأذن OPPO Enco Bud شريحة البلوتوث 5.2، والتي يمكنها نقل الصوت من الهاتف في وقت واحد إلى كلتا سماعات الأذن، مما يوفر اتصالات سريعة ومستقرة ويحل من مشاكل التداخل وقطع الاتصال، استمتع بوقت الاستجابة بشكل مريح. لا أسلاك تعني لا قلق.





نقل الصوت من الهاتف في وقت واحد إلى كلتا سماعات الأذن



تعتبر سماعات الأذن OPPO Enco W12خير رفيق للاعبين.

انقر ثلاث مرات على سماعات الأذن لتنشيط وضع اللعبة بزمن استجابة مُنخفض يصل إلى حوالي 80 مللي ثانية، مما يجعل تجربة اللعب خالية تماماً من التأخير، ويعمل على تزامن كامل بين الصوت والصورة التي تجذبك إلى داخل اللعبة فوراً، ولضمان أفضل أداء من الضروري وضع السماعة بطريقة آمنة ومُحكمة في الأذن.



تأتي سماعاتOPPO Enco W12 مع 3 أحجام وفقا لقياس الأذن وبتصاميم مختلفة تختار من بينها ما يناسبك، سماعاتOPPO Enco W12 ليست فقط أفضل رفيق لك في الألعاب، ولكنها شريكك الجاهز لأي شيء.





لا ضوضاء بعد اليوم .. صوت فائق الوضوحقائم على الذكاء الاصطناعي يتفوق على المنافسة



ستوفر لك سماعات OPPO Enco W12 المزوّدة بمكبرات صوت ديناميكية 8 مم مقاس 8 تجربة صوتية فائقة الوضوح والقوة، حيث تحتوي السماعات على نطاق استجابة مع دعم لبرنامج الترميز AACللحصول على تفاصيل أكثر وضوحا وجودة صوت أعلى.

لاتفوّت فرصة سماع أي صوت واستمتع بالموسيقى بالطريقة التي كان من المفترض أن تكون عليها.





كما توفر تقنية إلغاء ضوضاء المكالمات الذكي التي تم تزويدها لسماعات OPPO Enco W12 تجربة خالية من الضوضاء خلال المكالمات، حيث تعمل على التمييز بين الأصوات المحيطة والأصوات البشرية، حتى أثناء التنقل الصاخب، يمكنك الاستمتاع بالمحادثة كما لو كان الشخص الآخر معك.





مقاومة الماء والغبار مع عمر بطارية طويل الأمد يلبي احتياجاتك في أي وقت

الحياة لا تتوقف أبداً، وهذا الأمر يجب أن ينطبق على سماعات الأذن أيضاً،OPPO Enco W12 مُصنفة بمعيار IP54 لمُقاومة الغبار والماء، وتكون جاهزة للاستخدام أينما كنت، فهي مثالية للصالة الرياضية والتنقل وكل شيء بينهما.

عمر البطارية مهم أيضاً، وسماعاتOPPO Enco W12تفي بالغرض، حيث تستمر لمدة تصل إلى 5 ساعات من خلال عملية شحن واحدة فقط، ويمكن استخدام سماعات الأذن لمدة 20 ساعة تقريباً عند استخدامها مع علبة الشحن، فقط اشحنها لمدة 15 دقيقة صباح كل يوم واستمتع بساعة من الموسيقى في طريقك إلى العمل. لا داعي للقلق من البطارية بعد اليوم.





لمحة عن OPPO



OPPO هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالميًا. ومنذ إطلاق أول هاتف ذكي لها، "Smiley Face"، في عام ٢۰۰٨، تسعى OPPO بشكل متواصل لتجمع منتجاتها بين جمال الشكل والتكنولوجيا المبتكرة. واليوم تزوّد OPPO عملاءها بمجموعة واسعة من الأجهزة الذكية وعلى رأسها سلسلتَي Find وReno، بنظام التشغيل ColorOS، إلى جانب خدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud وOPPO +.

تعمل OPPO في أكثر من ٤۰ بلدًا ومنطقة، ولديها ٦ معاهد بحثية و٥ مراكز للبحث والتطوير على مستوى العالم ومركز للتصميم الدولي في لندن. ويعمل في OPPO أكثر من ٤۰ ألف موظف هدفهم توفير حياة أفضل للعملاء حول العالم.

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