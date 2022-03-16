OPPO تطرح في السوق الأردني هاتفA96 ببطارية تدوم طويلاً وتصميم OPPO Glow وجودة ثابتة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة OPPO –العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية- عن طرح هاتف OPPO A96 في السوق الأردني بسعر يبلغ 239 دينار أردني.



هاتف OPPO A96 مزود ببطاريةتدوم طويلاً بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن فلاش بقوة 33 واط لضمان عمر ووقت استخدام أطول للبطارية، و تم تصميمه بميزة OPPO Glow الفريدة التي تسمح للهاتف بمقاومة الخدش وبصمات الأصابع.



كما يمتاز هاتف OPPO A96 بشاشة حجمها 6.59 بوصة و 90 هرتز تدعم تغطية لونية بتدرج من ألوان NTSC بنسبة 96% والتي تتم إدارتها بواسطة تقنية معدل التحديث الديناميكي الذكي المطورة ذاتياً من OPPO لتقديم تجربة مشاهدة غامرة.

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تصميم أنيق يبهج ويأسر

يتميز هاتف A95 4G بتصميمOPPO Glowالمصقول و الجذاب من الناحية الجمالية، مع لمسة نهائية ناعمة كالحرير غير لامعة ومضاد لبصمات الأصابع والأوساخ، مما يمنحه إطاراً مركزياً ثلاثي الأبعاد، فيما يأتي الهاتف باللونين الأسود النجمي ولون أزرق الغروب.



تميز OPPO A96 بشاشة 6.59 بوصة غنية بالألوان ومزودة بفتحة ثقب 90 هرتز مع نسبة 90.8٪ من الشاشة إلى الجسم ودقة 1080 × 2412 FHD. تتم إدارة الزيادة في معدل التحديث من خلال معدل التحديث الديناميكي الذكي من OPPO ، وهي تقنية OPPO المطورة ذاتياً لشاشات LCD ، والتي تنظم تلقائياً معدل تحديث الشاشة بناءً على ما يفعله المستخدم ، مما يضمن سلاسة أفضل مع الحفاظ على انخفاض استخدام الطاقة.



تعمل ميزة راحة العين Eye Comfortالقائمة على الذكاء الاصطناعي طوال اليوم على تحسين رؤية الشاشة في البيئات الساطعة أو المعتمة بناءً على مستويات الإضاءة المحيطة، كما تمت ترقية الشاشة لتغطية لونية بتدرج من ألوان NTSC بنسبة 96%، أي ما يعادل 100٪ DCI-P3 ، حيث تغطي الشاشة المزيد من طيف الألوان ، مما يجعل ألوان الصورة أكثر واقعية وثراءً وجاذبية.



من خلال تحريك مستشعر بصمات الأصابع إلى الجانب للوصول بشكل أسرع لإلغاء القفل ، يستطيع OPPO A96 اعتماد إطار مركزي رفيع ثلاثي الأبعاد للحصول على مظهر وإحساس أكثر نحافة وأكثر تميزاً.



بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم طويلاً وبقوة 33 واط وبشحن SUPERVOOCTM لتجربة سهلة



تمنح البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة (بشكل نموذجي) المستخدمين عمراً أطول للهاتف ليبقوا على اتصال، إذ تسمح لهم هذه الميزة بإرسال رسائل نصية على تطبيق الواتساب لمدة تصل إلى 15 ساعة بينما يمنح الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 33 واط المستخدمين مزيدا من المرونة مع شحن لمدة 30 دقيقة يوفر 55٪ من طاقة البطارية. بالإضافة إلى ذلك ، حققت OPPO خطوات كبيرة في تحسين كفاءة استخدام البطارية من خلال ميزات مثل Super Power Saving Mode استنادا إلى استراتيجيات توفير الطاقة ، مثل ضبط تردد وحدة المعالجة المركزية وتنظيم الإضاءة الخلفية التي تعتمد على تطبيقات محددة لإطالة عمر البطارية.



يتميز OPPO A96 أيضا بالشحن الليلي المحسن، حيث يسمح الذكاء الاصطناعي للهاتف بمعرفة أنماط نوم المستخدم وجدولة خطة شحن البطارية المجزأة أثناء الليل.



أداء موثوق به لتجربة رائعة

بفضل منصة Snapdragon® 680 4G للأجهزة المحمولة من كوالكوم ، يوفر هاتف OPPO A96 تجربة مستخدم سلسة بشكل استثنائي مع ذاكرة وتخزين كبيرة8 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع إمكانية زيادة ذاكرة الوصول العشوائي وتوسيع ROM ، مما يعزز من ميزتي الأداء والتخزين لهاتف OPPO A96الأمر الذي يعني تجربة أفضل للمهام المتعددة وأكثر سلاسة ، وتخزين إضافي عبر توسيع بطاقات SD للحفاظ على المزيد من الصور ومقاطع الفيديو، كما تم تضمين ميزة NFC لدعم ميزات الاتصال من نقطة إلى نقطة.



ولأن تجربة الصوت تعد أمراً أساسياً للاتصال والترفيه، فإن مكبرات الصوت والميكروفونات المزدوجة في OPPO A96تنتج صوت ستيريو عالي المستوى مع تقليل الضوضاء المحيطة، فيما تجعل تقنية الصوت Dirac HD عالية الدقة تجربة المشاهدة أكثر غامرة.



نظام كاميرا قوي لتجربة بورتريه متعددة الاستخدامات

يمتاز هاتف OPPO A96بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ، إلى جانب سلسلة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور بورتريه عالية الدقة، حيث تشمل هذه الميزات Natural Retouchingلإزالة الشوائب مع الحفاظ على ميزات الوجه الطبيعية للمستخدم، وميزة Fill Light بزاوية 360 درجةلتكون اللقطات الشخصية أكثر إشراقا ووضوحا في البيئات الخافتة.



وتسمح الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع حساسية عالية للضوء وعدد كبير من البكسل، إضافة إلى كاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل ، للمستخدمين باستعمال وضع بورتريه لالتقاط الصورمع تأثيرات البوكيه الدقيقة والطبيعية، كما تدعم الكاميرا الخلفية أيضاً التقريب الرقمي لخمسة أضعاف وما يصل إلى 20 لقطة متتابعة ومستمرة، فيما توفر ميزات الكاميرا الإضافية مثل لوحة الذكاء الاصطناعي و Neon Portrait و Flash Snapshot و Selfie HDR المزيد من التنوع للمستخدمين أثناء التصوير في سيناريوهات مختلفة.



ColorOS 11.1 لتجربة برامج بديهية

يوفر ColorOS 11.1 في هاتف OPPO A96للمستخدمين تجربة سهلة وفعالة بأكملها مع انسيابية وسهولة الاستخدام والأداء، بينما تضمن ميزات برنامج تحسين النظام مثل System Booster و Link Boost 2.0 أداء عالي المستوى للنظام وسلاسة الاتصال.



كما أن نمط Bullet Screen Message لا يلغي الإشعارات بشكل كامل، بل يعرضها في شكل شريطي أعلى الشاشة حتى لا تؤثر على تجربة اللعب، ما يعني أن معلومات الرسالة ستمرر عبر الشاشة كنوافذ عائمة لتقليل التعطيل، فيما تعد ميزات الخصوصية أيضا عاملاً أساسيا لـColorOS ، حيث يوفر Private Safe و APP Lock للمستخدمين القدرة على الحفاظ على أمان بياناتهم وتطبيقاتهم الخاصة. يمنح نظام مضاد التجسس إلى الإشعارات الكاميرا الأمامية القدرة على اكتشاف أي شخص قريب وحماية معلومات المستخدم بذكاء عن طريق إخفاء محتوى الإشعارات.



تتوفر Air Gestures " الايماءات الهوائية" الآن على OPPO A96 ، والتي تتضمن إيماءات انزلاقية لا تعمل باللمس لتحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل ، أو السحب لأعلى للرد على المكالمات ، أو إيماءات راحة اليد الثابتة لإيقاف المكالمات الواردة.





