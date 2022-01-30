OPPO تطرح هاتف A55 في السوق الأردني بمظهر أنيق وخصائص عالية الأداء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة OPPO ،العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها OPPO A55 في السوق الأردني.

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ويمتاز الهاتف الجديد بمظهره الأنيق وكاميرته الرائعة التي تمنح مستخدميه الأدوات والتقنيات اللازمة لالتقاط الصور طوال اليوم باستخدام "كاميرا فائقة الوضوح وطاقة تدوم طويلاً."



تصميم فائق الجاذبية

يمتاز OPPO A55 بتصميمه الأنيق الملفت، وتكمن جاذبيته في دمج تصميمه مع واحد من اثنين من الألوان . كقوس قزح الأزرق ، وهو لون أساسي جديد يشبه اللون الفيروزي يتكون من جزيئات مرتبة بشكل موحد في هرم يتحول من الأزرق المتدرج إلى الفضي ،ويشكل مشهدا مبهراُ من ألوان قوس قزح أقرب إلى درب التبانة. يمكن للمستخدمين أيضا اختيار الجهاز ذات اللون الأسود المرصع بالنجوم والذي يتميز بتصميم OPPO Glow ، مع بقع من البلورات الثلاثية التي تتلألأ مثل النجوم في سماء الليل،



يتميز تصميم OPPO A55 بمنحنى ثلاثي الأبعاد أنيق وجذاب بإطار أوسط أكثر نحافة ليناسب راحة اليد بشكل مريح ، وبوزن يبلغ 193 غم فقط، ويعد الجهاز الجديد عملي وسهل الاستخدام وذلك بفضل أداة تشغيل الجهاز عن طريق زر جانبي لفتح الهاتف باستعمال بصمة الإصبع والغلق الآني بواسطة بصمة الوجه حسب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وعليه يضمن للمستخدمين الاختيار بين طريقتين مناسبتين لإلغاء قفل الهاتف.



كاميرا فائقة الوضوح

الكاميرا الرئيسية في هاتف OPPO A55تأتي بدقة 50 ميجابكسل معزّزة بالذكاء الاصطناعي و تقنية pixel binningبالإضافة إلى كاميرا Bokeh بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط بورتريهات جميلة و دقيقة، وكاميرا Macro بدقة 2 ميجابكسل. يتميز الهاتف الجديد بتصميم كاميرته الرئيسية المزدوجة وتحيط بفتحة الكاميرا حلقات زخرفية على شكل قرص مضغوط مما يمنح الهاتف مظهرا ذكيا متميزا.



و عند استخدام كاميرا OPPO A55 لالتقاط الصور خلال الليل، فان الصور الملتقطة تتميز بوضوحها و نقائها و في نفس الوقت تظهر التفاصيل الدقيقة لخلفية المادة المراد تصويرها بفضل Backlight HDR ،بينما تقوم خاصية الضبط الليلي بضبط الصورة في البيئات المعتمة. كما يمكن التقاط صور واضحة ونقيّة حتّى في البيئات المظلمة بفضل الفيلتر Night Plus الذي يضيف مجموعة من الألوان على الصور لتحسينها.



و تمكّن الكاميرا السلفي 16 ميجابكسل AI من الحفاظ على السمات الطبيعيّة للمستخدمين،و هذه الميزة أيضاً متاحة على الكاميرا الخلفية، ويمكن أن تلمس حتى لون بشرة المستخدم وفقا لظروف الإضاءة، والعمر، أو حتى الجنس، مع المحافظة على تفاصيل البشرة. ميزات الكاميرا الإضافية من OPPO A55 تشمل الألوان المبهرة ، مرشحات الصور ، لقطات بانو وغيرها والتي يمكن أن تتصدى لتأثير الأيدي المهتزة عند التقاط صورة. وفي حال الحاجة إلىمصدر للضوء، يقدم ضوء التعبئة 360° من OPPO A55 طريقة ممتعة وتفاعلية لالتقاط صورة سيلفي واضحة في بيئة خافتة من خلال إضاءةالشاشة واستخدام هذا كمصدر للضوء.



تجربة فائقة

التقاط الصور الطبيعية الجميلة مع هاتف مصمم تصميما جيدا أصبح ممكنابفضل الميزات الموجودة في OPPO A55، بدءا من بطاريةطويلة الأمد التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة. سيستمتع المستخدمون بعمر البطارية الذي يمكنهم من إجراء مكالمات هاتفية لمدة 29.79 ساعة ، وتشغيل الموسيقى لمدة 24.40 ساعة متواصلة. في تلك اللحظات التي يكون فيها الجهاز قد استنفد تقريبا عمر البطارية ، يقدم 18W Fast Charge حلا للشحن السريع 9V2A يمكنه شحن الهاتف مجدداً بنسبة 33٪ في غضون 30 دقيقة فقط.

يضمن التحكم الذكي في درجة الحرارة وتبديد الحرارة الأمثل بقاء الهاتف باردا. يقوم وضع توفير الطاقة الفائقة بنشر سلسلة من استراتيجيات توفير الطاقة على تطبيقات مختارة للحفاظ على عمر البطارية، في حين يقلل Super Nighttime Standby من استهلاك الطاقة في الليل بحيث تنخفض البطارية بنسبة 1.37٪ فقط. مع الشحن الليلي الأمثل. كمايتعرفOPPO A55 على أنماط نوم المستخدم ويقوم بوضع خطة شحن ليلي حصري. وتم تعزيز OPPO A55 مع IPX4 ضد الماء و حماية التماس الكهربائي.



تعمل بطارية OPPO A55 الكبيرة على تشغيل معالج ثماني النواة وتوفر سعة تخزين كبيرة وذاكرة مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت ,و 128 (ROM) جيجابايت ، والتي تدعم LPDDR4X. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر OPPO A55 بطاقة SIM المزدوجة الاحتياطية وفتحة بطاقة Micro SD التي يمكنها توسيع سعة التخزين إلى 256 جيجابايت.



يتميز OPPO A55 بشاشة عرض Punch-Hole كبيرة مقاس 6.51 بوصة للحصول على تجربة مستخدم غامرة، وبالاستعانة بالذكاء الاصطناعي Smart Backlight يتم ضبط إعدادات السطوع تلقائيا في بيئات الإضاءة المختلفة. وعليه تكون شاشة الجهاز طوال الوقت مريحة للعينين.



وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدم من خلال برنامج نظام التشغيل Color OS 11.1، تشغيل الهاتف بسلاسة بفضل System Booster، وهي مجموعة من الميزات التي تعمل على تحسين العمليات وتحرر التخزين.

تتضمن ميزات ColorOS 11.1 التي تركز على الألعاب وضع التركيز على اللعبة وشاشة الرمز النقطي.OPPO A55 يأتي أيضا مع FlexDrop، الذي يقلل من نوافذ التطبيق لتعدد المهام ويجعل العمل أسهل على الهاتف، بالإضافة إلى ميزة ترجمة النص بسرعة من لقطات الشاشة المأخوذة باستخدام عدسة جوجل وتمرير ثلاث اصابع ، كما يضمن LinkBoost في ColorOS 11.1تصفح الإنترنت بتباطؤ أقل وسرعة عالية.



التوافر في السوق

هاتف OPPO A55 متوفر في السوق الأردني بسعر169 دينار، باللونين الأزرق و الأسود المرصع بالنجوم .

