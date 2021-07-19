OPPO تطلق برنامج Renovators 2021 للفنانين الناشئين

الوكيل الاخباري - قامت OPPO ، العلامة الرّائدة عالميا للأجهزة الذكيّة، بالإعلان عن الإطلاق الرسمي لـRenovators 2021 ، النسخة الثالثة من برنامج الفنانين الناشئين.

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ويهدف OPPO Renovators 2021 بأن يكون منصة تتيح لجيل الشباب المبدع إطلاق العنان لخياله وإبداعاته ليتخيل ويرسم المستقبل من خلال الفن و التكنولوجيا.

فضلا عن كونه مسابقة تجمع بين محبي الفن والتكنولوجيا في العالم.



وستقوم OPPO من خلال إطلاق برنامج 2021 Renovators عالميا، ببناء مجتمع نشط يتيح الفرصة للفنانين الناشئين بالحصول على المشورة والإلهام والتوجيه من فنانين مشهورين، بالإضافة إلى عرض أعمالهم على منصات عالميةفضلا عن الحصول على فرصة وظيفية لا تتكرر.



يهدف برنامجOPPO Renovators 2021 إلى تشجيع الشباب المبدعين لإطلاق العنان لإبداعاتهم وتخيّل الفرص والإمكانيات التكنولوجية من خلال الفن.

ويقول مؤسس العلامة التجارية، ويليام ليو، نائب الرئيس و رئيس التسويق العالمي في OPPO" آمنت OPPO على الدوام بقوة جيل الشباب و ترغب بأن يشهد العالم على ذكاء الفنانين الشباب المبدعين، خاصة وأنه من المحتمل بأن يكون مصدر الإلهام الذي سيغير العالم، هو شباب اليوم، و لهذا فإننا نؤكد بأننا نقدم دعمنا الكامل لتعزيز وتطوير هذا النوع من التفكير الإبداعي."



وتدعوOPPO الأردن، الشباب الأردني إلى المشاركة في OPPO Renovators 2021 والذي يعد فرصة مميزة لاستكشاف وعرض مواهبهم على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم الفنية والتكنولوجية. لا سيما وأن جيل الشباب الأردني يتميز بطاقاته الإبداعية في مجال التكنولوجيا والفن.



تعدد فئات المنافسة، تتيح سبلا غير محدودة لاستكشاف الفكرة الرئيسية لمسابقة هذا العام : الضوء



الضوء هو الفكرة الرئيسية لبرنامجRenovators 2021 OPPO. فالضوء مصدر الطاقة للأرض وجزء أساسي لمعظم اشكال الحياة، و لطالما كان الضوء رمزًا للتعبير عن الإيجابية و المحبة.

ومع دفء ووهج الضوء، تأمل OPPOبخلق شعور يتسم بالهدوء والتفاؤل ليحث الشباب المبدعين على تخطي واختراق حدود الفن واشعال قدراتهم الإبداعية. .



وضمن الموضوع الرئيسي وفكرة الضوء، فإن OPPO Renovators 2021 يتضمن فئتين من المسابقات الإحترافية،الفئة الأولى وهي (التكنولوجيا الفنية واللعبة الفنية)، أما الفئة الثانية فهي فئة التقاط الصورة واللحظة، وكلتا الفئتين تستهدفان الشباب المتحمسين والمبدعين.

المشاركون في فئة التكنولوجيا الفنية سيتمكنون من استكشاف الإبداع عند اندماج الفن بالتكنولوجيا، وفي فئة اللعبة الفنية، فإن الفنانين مدعوون لوضع رؤيتهم الخاصة بالشخصية المحبوبة لـOPPO وهي شخصية Ollie ، لتصبح على شكل دمية تستهوي المهتمين بتجميع القطع النادرة.

أما فئة التقاط الصورة، فستتيح للمشاركين تقديم قصص انسانية كما تراها عين عدساتهم سواء من خلال الصور أو مقاطع فيديو.







جوائز و فرص عالمية لفناني المستقبل اللامعين



سيعمل OPPO Renovators 2021 على الاستفادة من موارد OPPO العالمية للمساعدة في تطوير قدرات الفنانين الموهوبين المشاركين في البرنامج.

فبالإضافة إلى توفير عدد من الجوائز السخية، ستتاح الفرصة لعرض الأعمال الفنية المختارة من OPPO Renovators 2021 في معارض عالمية مثل مهرجان لندن للتصميم ومعرض دبي العالمي، فضلاً عن فرص العرض المستمرة من خلال المعارض العالميةالتيتقام عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، ستقوم OPPO بالتعاقد رسميا مع عدد من المصممين الشباب المشاركين فيOPPO Renovators 2021، والتي بدورها ستفتح لهم فرص وآفاق جديدة لنشر أفكارهم الإبداعية.



ومن الجدير بالذكر أن مسابقةOPPO Renovators 2021 لا يتم عقدها فقط من خلال التعاون مع أفضل مؤسسات الفن والتصميم في العالم، لكنها تحظى بدعم الفنانين والمصممين المشهورين الذين يشكلون لجنة التحكيم.

من هذه الأسماء؛ المصمم العالمي الأسطوري كاشيوا ساتو ، غاري هيل أحد مؤسسي فن الفيديو، والفنان السمعي البصري ريوتشي كوروكاوا ، ومستشار العلامات التجارية تومي لي.



وبامكان الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات والمشاركة في OPPO Renovators 2021، زيارة موقع OPPO Renovators 2021 الرسمي.

https://campus.oppo.com/en/



وعلى الراغبين بالمشاركة تقديم جميع الأعمال الفنية قبل يوم 29 آب 2021 الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت غرينيتش.

وسيتم إعلان النتائج النهائية قبل الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت غرينيتش في 18 أيلول 2021.

