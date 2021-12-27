OPPO تطلق هاتفها الذكي الجديد A95 في السوق الأردني

الوكيل الاخباري - أعلنت OPPO ، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية ، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية من الفئة OPPO A95 -A في عمان -الأردن.



يتميز هاتف OPPO A95 بتقنيته المتطورة و تصميمه الأنيق، و يأتي استمرارا للسمات المميزة لسلسة OPPO A.



من خلال تقنيته المتطورة و تصميمه الأنيق، يقوم الهاتف الذكيبتلبية احتياجات المستخدمين الشباب والذين يواكبون التطورات التقنية لإجراء اتصالاتهم اليومية .

يأتي هاتفOPPO A95 مزودًا ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 33 وات وذلك لضمان عمر ووقت استخدام أطول للبطارية.

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الهاتف الذي تم تصميمه بميزة OPPO Glow الفريدة لا يعتبر فقط رائعًا في مظهره بل مريحاً في الاستخدام ومتينا للغاية. كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED FHD + مع نظام العناية بالعين طوال اليوم لتقديم تجربة مشاهدة أفضل.

من جهته قال هواي يو شين مدير OPPO الأردن "سواء تم استخدام الهاتف للعب أو العمل فإن OPPO A95يقدم لمستخدميه تجربة مدهشة يجعلهم يواصلون أعمالهم اليومية بكل ثقة."



جهاز قوي لتجربة عملية وطويلة الأمد



مدعومًا بمنصة Qualcomm® SnapdragonTM 662 ، يوفر OPPO A95 تجربة مستخدم سلسة وفعالة في جميع الأوقات.

تم تحسين ذلك من خلال System Booster ، وهي مجموعة من التحسينات على مستوى النظام تضمن تشغيل الهاتف بسلاسة.

يأتي OPPO A95 أيضًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت + ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت ، وتقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، مما يسمح له بتحويل تخزين ROM غير المستخدم إلى ذاكرة الوصول العشوائي عند تفعيله يدويًا.



يساعد OPPO A95 في توفير حل مشكلة تواجه مستخدمي الهواتف الخلوية عادة و هي عمر البطارية، فمن خلال بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة و 33 وات Flash Charge ، يمكن ان تصل إلى الشحن الكامل في 72 دقيقة[1]، وبشحن لمدة 5 دقائق ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بـ 1.8 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube و 5.7 ساعة من المكالمات الصوتية.



كما قامت OPPO أيضًا بإضافة سلسلة من ميزات الشحن إلى A95 التي تجعل شحن الجهاز أكثر أمانًا وملاءمة: يساعد Battery Guard في تخصيص الشحن طوال الليل بذكاء ، وهو مصمم خصيصًا ليناسب عادات المستخدم الشخصية ؛ كما يقومCharging Heat Control بمراقبة الحرارة ويتحكم في درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن للتخفيف من أي مخاوف تتعلق بالسلامة المتعلقة بالشحن ؛ اما بالنسبة لوضعية توفير الطاقة الفائق و وضعية الاستعداد الليلي الفائق فهما تعملان على زيادة عمر البطارية إلى أقصى حد عندما تكون في أمس الحاجة إليها.



بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو ، يتميز OPPO A95 بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل على الجزء الخلفي من الجهاز جنبًا إلى جنب مع سلسلة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور عالية الجودة. يتضمن ذلك 15 إعدادًا مسبقًا مختلفًا لمرشح تحسين الصورة ؛ تحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي ، والذي يمكنه التعرف بذكاء على المشاهد مثل الطعام والزهور وغروب الشمس وغير ذلك بغية تحسين الألوان والتشبع والسطوع ؛ والوضع الليلي لالتقاط صور مشرقة وواضحة بتفاصيل غنية في المساء أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مع كاميرا A95 الأمامية بدقة 16 ميجابكسل وميزات OPPO's AI Beautification و Front Night Mode ، أصبح من السهل الآن التقاط صور سيلفي أكثر تحديدًا. ولأولئك الذين يهدفون إلى التقاط مشاهد الفيديو باسلوبهم الخاص، تم تجهيز A95 أيضًا بسلسلة من الميزات مثل Steady Video و SLO-MO ، مما يساعد على حفظ وتسجيل كل لحظة ثمينة في الحياة.



علاوة على ذلك ، تم تصنيع الهاتف بالكامل ليكون مقاومًا للغبار ومقاومًا للماء ، مع تصنيف IPX4 .

كما تم اختبار متانة الهاتف من خلال سلسلة من اختبارات الاحتكاك ضد مجموعة من المواد المنزلية الشائعة المصممة لمحاكاة التآكل اليومي ، والتأكد من قدرة الهاتف على تحمل أي تحد قد يواجهه.



تصميم مميز و متانة مضمونة



يتوفر OPPO A95 بلونين أنيقين: فضي قوس قزح متوهج ولون أسود متوهج. يتميز كلا الطرازين بتصميم OPPO Glow الحصري ، والذي يمنح الغطاء الخلفي للهاتف مظهرًا متلألئًا رقيقًا ، مما يخلق لمسة نهائية مزدوجة غير لامعة بتفاصيل براقة.

يبدو غطاء الهاتف فائق النعومة سلساً عند استخدامه ، كما أنه مقاوم لبصمات الأصابع ، ومقاوم للخدش ، ومقاوم للتآكل ، ومقاوم للحريق ، مما يساعد المستخدمين الحفاظ على الهاتف خالٍ من البقع والتآكل.



يتميز OPPO A95 بشاشة مقاس 6.43 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل فائقة تبلغ 90.8٪ ودقة عالية تبلغ 2400 × 1080. تم تجهيز الشاشة بـ All-day AI Eye Care - سلسلة من الميزات تشمل AI Smart Backlight و DC Dimming التي تساعد على ضمان تجربة بصرية أكثر صحة وراحة طوال اليوم.



حتى مع البطارية الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، لا يزال الهاتف يأتي بسمك 7.95 مم فقط ويزن 175[2] جرامًا فقط.



إنتاجية وترفيه محسنان معColorOS 11.1



يوفر ColorOS 11.1 في OPPO A95 الأساس لتجربة مستخدم فعالة ومريحة ، مما يساعد على تحسين الإنتاجية اليومية لجميع أنواع المهام. يضمن FlexDrop ، على سبيل المثال ، تعدد المهام على نحو سلس بين التطبيقات المختلفة من خلال النوافذ التي تم تغيير حجمها. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يساعد حفظ الصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات والملفات الأخرى الخاصة في الخزنة الخاصة Private Safe[3]في منع الأشخاص الآخرين من الوصول إليها.

يقومColorOS11.1بحماية خصوصية وسلامة المستخدم من خلال العديد من الميزات المخصصة المضمنة بشكل أساسي ، مثل Low Battery SOS وLow Battery SMS[4].



يشتمل OPPO A95 على عدد من الميزات المخصصة التي يمكن أن تساعد المستخدمين في تحقيق أقصى استفادة من الألعاب المحمولة. تقنية Hyper Boost الحاصلة على براءة اختراع من OPPO قادرة على ضمان تجربة ألعاب أكثر استقرارًا ، مع استهلاك أقل للطاقة وتحكم أفضل في درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك ، تساهم ميزات مثل Game Space و Game Assistant و Bullet Notifications في إنشاء تجربة ألعاب غامرة تمامًا وخالية من الانقطاعات.



OPPO A95 في الأسواق الأردنية

تم طرح هاتف OPPO A95 في السوق الأردني مؤخرا، أسوة بالأسواق العالمية. باعتباره أحدث عضو في سلسلة OPPO A ، فإن OPPO A95 مليء بسلسلة من الابتكارات في كل من الأجهزة والبرامج ، التي تجمع بين الأداء عالي الكفاءة والتصميم اللافت للنظر لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات اليومية.



