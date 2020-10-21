OPPO تطلق OPPO A93

الوكيل الاخباري – تطلق اليوم OPPO أحدث جهاز OPPO A93 في الأردن. يقدم OPPO A93 تقنية عصرية تجعل أسلوبك متميزًا بهيكل الهاتف الذكي فائق النعومة.

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وهذا يعني أنك ستحصل على ميزات التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة في تصميم متميز حقًا ، جنبًا إلى جنب مع الوظائف التي تجعل الحياة أكثر كفاءة ويمكنها مواكبة وتيرة أسلوب حياتك. مع أحدث جيل من سلسلة OPPO A ، يتيح لك OPPO A93 الاستمتاع بحياتك دون عناء.



تم تصميم سلسلة A بحيث يمكن للجيل الرائد الحصول على هاتف ذكي عالي الجودة يناسب حياتهم وأسلوبهم الشخصي، وبتصميم يجعلك تتباهى به بالخارج بحسب أليكس مياو، المدير العام، من مكتب OPPO الإقليمي.

"تم تصميم OPPO A93 استنادًا إلى الأبحاث التي أجريت على المستهلكين المحليين، وهو يضع علامة على جميع المربعات المناسبة لهاتف مزود بكاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقديم صور بورتريه مذهلة وتكنولوجيا الشحن المتقدمة لضمان أن هاتفك لن يعيق نمط حياتك. يلبي OPPO A93 التوقعات العالية والقيم التي يتطلع لها مستخدمونا الطموحون في الشكل والأسلوب".



أظهر أسلوبك مع تصميم متميز

مع وجود OPPO A93 في متناول اليد وإظهاره لأصدقائك، فمن الواضح أنه قد تم تصميمه بهيكل فائق النحافة مقاس 7.48 مم ينزلق بسهولة في الجيب والسترة دون انتفاخ، أو يتم وضعه في حقيبة صغيرة أو حقيبة يد صغيرة تمنحك تجربة متميزة لا مثيل لها.

للحصول على هيكل فائق النحافة مقاس 7.48 مم وخفيف الوزن للغاية 164 جم ، يستخدم OPPO A93 تصميمًا رائدًا في الصناعة لتحسين اللوحة الأم والبطارية والمكونات الأخرى وتناسبها في تصميمها النحيف. نظرًا لأول مرة في هاتف ذكي ، يقدم OPPO A93 حافة رفيعة بزاوية 220 درجة توفر أيضًا إحساسًا أكثر راحة وسلاسة في اليد. هذا بفضل تصميم الحافة المستديرة لهاتف OPPO A93 ، الذي ينكسر الضوء في الجزء العلوي من النقطة الدائرية لإبراز مظهره النحيف وإبراز الشعور بالراحة عند حمله.



لضمان انغماس المستخدمين تمامًا في المحتوى الخاص بهم ، تأتي شاشة OPPO A93 ذات الفتحة المزدوجة مقاس 6.43 بوصة مزودة بشاشة FHD + Super AMOLED رائعة مع نسبة شاشة كبيرة تبلغ 90.7٪ من الجسم.

تستخدم الشاشة ثقوبًا صغيرة ثنائية الثقب تتميز بقطر أصغر للكاميرا في شريحة السعر هذه والذي يبلغ 3.7 ملم فقط ، وتضمن زيادة مساحة شاشة الهاتف حتى تستمتع تمامًا بلعبة الفيديو الخاصة بك ويمكنك رؤية كل التفاصيل في اللقطة. . يقدم OPPO A93 أيضًا Shiny Matte ، الذي يشهد عودة الوميض والشرائط اللامعة من الضوء التي استمتع بها المستخدمون مع أحدث هواتف السلسلة A.

ولكن مع OPPO A93 ، تم تحديث التصميم ليس فقط بإحساس ممتاز ناعم الملمس ومريح للعينين ، ولكنه الآن أيضًا مقاوم لبصمات الأصابع بسبب طلب الجمهور و يستخدم Shiny Matte تقنية طلاء بصرية جديدة تمامًا تزيد من عمق الطلاء من 250 نانومتر إلى 400 نانومتر ، مما يبرز انكسار الضوء مع تحسين الألوان. يأتي OPPO A93 مع نسيج لامع لامع بثلاثة ألوان.

يعرض Magic Blue ، مزيجًا فريدًا من الألوان الزرقاء والبنفسجية التي تعكس لونًا جديدًا من كل زاوية. الأسود غير اللامع هو لون يصرخ بالهيبة ومستوحى من السيارات الراقية.

يوفر Metallic White لونًا أبيض منعشًا تتخلل درجات اللون الوردي في زوايا معينة منه.

تصوير احترافي بتقنية الكاميرا المتطورة

تحت الغطاء ، يحتوي OPPO A93 على كاميرا قوية مصممة لتزويدك بالمهارات اللازمة لالتقاط الصور كالمحترفين. من خلال مجموعة من ست كاميرات صورة مدمجة بالذكاء الاصطناعي في OPPO A93 ، يمكنك نشر صور لنفسك لتظهر لك أفضل ما لديك مع ميزات سهلة الاستخدام للتصوير الفوتوغرافي وتثبيت الفيديو.

يتميز الجزء الأمامي من الهاتف بكاميرا مزدوجة تمكّنك من التباهي بسهولة بالصور الشخصية الجميلة التي تستخدم معالجة على مستوى الأجهزة لإضافة تأثير بوكيه إلى صورتك. في الواقع ، مع خاصية Dual Lens Bokeh ، لن تكون مجهزًا فقط لالتقاط صور سيلفي شخصية ، ولكن تمت ترقية الميزة لدعم كل من مقاطع الفيديو والأشخاص المتعددين في اللقطة.

من خلال معالجة الذكاء الاصطناعي على مستوى البرامج ، يتم احتساب أدق التفاصيل عن الشخص ، بما في ذلك الأقراط والشعر ، ولن ينتهي الأمر بالتشويش في اللقطات الأخيرة.

يمكّنك AI Portrait Color من التقاط صور عصرية بطابع الشارع الحضري أو صور السفر من منظور جديد عن طريق جعل الصور الشخصية تظهر بالألوان. يعمل AI Portrait Color على كتم ألوان الخلفية بالأبيض والأسود ، مع تحسين الألوان الطبيعية للشخص أو مجموعة من الأشخاص داخل الصورة باستخدام AI.

في سياق التقاطك في أفضل لحظاتك ، يأتي OPPO A93 بميزات التصوير التي تضمن الحفاظ على جمالك الطبيعي وجميع تفاصيل الوجه في اللقطة النهائية.

تضمن ميزة AI Super Clear Portrait أنه حتى أدق تفاصيل الوجه مثل حاجبك يتم إلتقاطها بوضوح ، أو حتى يمكن إعادة بنائها ، بينما تقدم AI Beautification 2.0 ميزات تجميل مخصصة مصممة لتناسب متطلبات و معايير جمال المستخدم المحلي وتكتشف تلقائيًا الماكياج الموجود مثل أحمر الشفاه ، ثم تظهر تأثيرات مخصصة لإبرازه.

لتمكينك من التقاط أفضل صور الإضاءة المنخفضة ، تعد AI Night Flare Portrait ميزة حصرية من OPPO تجمع بين تأثير bokeh وخوارزميات HDR لالتقاط صور فنية تضيف توهجات ليلية جميلة على الصور الشخصية التي تم التقاطها على خلفية أضواء المدينة .

إنها لقطة لن تتمكن من التقاطها بأي هاتف آخر. إذا كنت تتطلع إلى التقاط صورة سيلفي في المساء ، فإن AI Super Night Portrait تتأكد من أن صورك الشخصية تنتج لقطة ساطعة وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

علاوة على هذه الميزات التي ستضيف لمسة احترافية إلى صورك ، يمكّنك الجيل الثالث من Ultra Steady Video من تصوير مدونة فيديو بسهولة أثناء السير في الشارع مع ضمان التقاط مقاطع فيديو مستقرة وأكثر وضوحًا ووضوحًا.

يستخدم Ultra Steady Video حلًا برمجيًا للأجهزة يجمع بين خوارزمية تثبيت الصورة الإلكتروني مع جيروسكوب مدمج داخل الكاميرا الأمامية حتى تتمكن من التقاط اللحظة ، أثناء التنقل أو أثناء الركض ، بدون لقطات مهتزة.

شحن سريع ： انتظار أقل للشحن

يقدم OPPO A93 طرقًا لتحسين عمر بطارية هاتفك أثناء النهار أو أثناء النوم. يستخدم AI Night Charging التعلم بالذكاء الاصطناعي من خلال التعلم الآلي لتعلم عادات نوم المستخدم وشحن الهاتف تمامًا بنسبة 100٪ بمجرد استيقاظه.

في أسوأ السيناريوهات ، إذا لم يكن لديك شاحن بطارية خلال اليوم ، فإن وضع توفير الطاقة الفائق يحسِّن آخر 5٪ من عمر البطارية عن طريق تحويل الشاشة إلى اللونين الأبيض والأسود ، أثناء تشغيل ستة تطبيقات محددة مسبقًا.

تجربة مستخدم سريعة ومريحة وسلسة

تبدأ تجربة مستخدم OPPO A93 المحسّنة مع شرائح MediaTek Helio P95 AI القوية ، وذاكرة 8 جيجابايت و 128 جيجابايت للتخزين ، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت من خلال فتحة 3 بطاقات.

لكن هذا مجرد لمحة من الكثير. يمكن لخوارزمية OPPO A93 المضادة للتأخير اكتشاف ومسح البيانات التي تسبب أخطاء في الذاكرة ، مما يقلل احتمالية التعتعة والتجمد.

كميزة إضافية ، تصبح قراءة البيانات وكتابتها في نظام الملفات أسرع وأكثر كفاءة. مع التحسينات التي تم إجراؤها على ميزة إلغاء تجزئة الذاكرة ، تقل احتمالية تعثر الهاتف بنسبة تصل إلى 54٪ مقارنة بالجيل السابق ، بينما تم تحسين أداء قراءة الملفات وكتابتها بنسبة تصل إلى 28٪ بفضل التحسين التلقائي لقاعدة البيانات.

و إذا لم يكن سبب الانقطاع هو الجهاز ولكن ظروف الحياة مثل مكالمة هاتفية واردة عندما تكون أصابعك مليئة بالعجين أو غارقة في الماء ، فإن OPPO A93 لديه الحل الأمثل. باستخدام Air Gestures ، يمكنك الرد على المكالمات دون لمس الهاتف مباشرة عن طريق التلويح بيدك حتى 20 سم أو حتى 50 سم.

وإذا لم تكن Air Gestures ميزة كافية ، فستستمتع بواجهة المستخدم البديهية والمبسطة في Infinite Edge Design في ColorOS 7.2 ، أو القدرة على تخصيص شاشتك الرئيسية باستخدام خلفيات الفنان ، المصممة من قبل فنانين مشهورين.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الألعاب المفضلة لديك باستخدام محرك صور الشاشة (OSIE) من OPPO ، والذي يعمل على تحسين وضوح تطبيقات الفيديو التابعة لجهات خارجية ، أو تصفح هاتفك بأمان وراحة طوال اليوم باستخدام الوضع الداكن ، والذي يدعم وضع العناية بالعين .

مع أحدث إصدار من Dark Mode ، يتم تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 38٪ ، ويمكن تخصيص أوقات "On" و "Off" ، ويمكن للمستخدمين ضبط درجة اللون الداكن حسب تفضيلاتهم.

للحصول على درجة إضافية من الأمان ، يمكنك حتى إنشاء حسابات مستخدمين متعددة على هاتفك باستخدام وضع متعدد المستخدمين ، والذي يقسم ما يصل إلى خمس مساحات منفصلة لكل مستخدم ومستخدم فرعي وزائر ويتطلب كلمات مرور للوصول إلى كل حساب. في نفس الوقت مع ColorOS 7.2 ، يكون الوصول إلى المعلومات سريعًا وسهلاً بدءًا من Quick Return Bubble الذي يتيح لك القيام بمهام متعددة على هاتفك.

عند تبديل التطبيقات أو الشاشات ، تنبثق فقاعة عائمة وتتتبع حالة التطبيق أو اللعبة ، والتي يمكنك العودة إليها في وقت لاحق بنقرة بسيطة.

مع حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP) ، يمكنك حتى إرسال عروض HD محمية بحقوق الطبع والنشر إلى شاشة كبيرة من تطبيقات الفيديو والترفيه الرائدة بما في ذلك Netflix HD و Amazon Prime Video.

التوفر في السوق

OPPO A93 متاح ابتداءً من 20 أكتوبر، 2020 في الأردن وسيأتي بثلاثة ألوان بما في ذلك Magic Blue و Matte Black و Metallic White.

ستأتي الألوان الثلاثة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت ، والتي يمكن توسيعها لدعم حتى 512 جيجابايت من خلال فتحة بثلاث بطاقات.

سيكون OPPO A93 متاحًا للشراء بسعر التجزئة 239 دينار في نقاط البيع المعتمدة والمتاجر الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://www.oppo.com/jo-ar/smartphones/series-a/a93/ لمزيد من المعلومات، اتصل بفريق العلاقات العامة الدولية في OPPO على [email protected]



