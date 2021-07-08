“OPPO” تعلن انضمامها رسمياً إلى منظمة LF AI & Data للنّهوض بالمصادر المفتوحة من أجل منظومة مستدامة

الوكيل الاخباري - أعلنت OPPO، العلامة الرّائدة عالميا للأجهزة الذكيّة، عن انضمامها رسميا إلى مجلس إدارة وهياكل الحوكمة لمنظمة LF AI & Data كعضو أساسيّ، وذلك بهدف تسريع الابتكارات واعتماد تكنولوجيا الذّكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة من قبل الجميع، حيث ستتعاون OPPO مع أعضاء آخرون النّشطين لتقديم مساهمات كبرى في عدة مجالات بهدف تطوير المصادر المفتوحة وتعزيز مجتمعات الذكاء الاصطناعي و البيانات في إطار منظومة سلسة وفعّالة ومتكاملة.



تضم منظمة LF AI & Data التي تأسست في آذار / مارس 2018 من قبل منظمة Linux قرابة 49 عضواً نشطاً في العديد من القطاعات. وتتمثل مهمّتها في انشاء ودعم مجتمع مفتوح للذّكاء الاصطناعيّ وتكنولوجيا البيانات ودفع ابتكارات المصادر المفتوحة من خلال التّعاون وخلق فرص جديدة للجميع

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وفقا لمهمّتها المتمثلة في "التّكنولوجيا من أجل الإنسانيّة والرّخاء للعالم"، تسعىOPPOجاهدة لإنشاء منظومة بيانات مفتوحة يتبادل فيها المطوّرون والشركاء ابتكاراتهم ويثري بعضهم البعض في عصر تجارب الإنترنت.

وهي بالتالي تقوم بجذب شركاء متشابهين بالأفكار والتطلعات، مثل المنظمة الدوليّة LF AI & Data Foundation.



لسنوات، استثمرت OPPO، وبشكل منتظم ، في تكنولوجيا الذّكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتقدّم بفضل ذلك أنظمة متطوّرة وخدمات فعّالة للمستخدمين والمطوّرين في العالم مثل الذكاء الاصطناعي التحاوري والتعلّم الآليوخوارزميّات التّواصل الشّخصي والخدمات السحابية والخدمات الأمنية والخصوصيّة.



من خلال الانضمام إلى مؤسسة LF للذكاء الاصطناعي والبيانات ، سيعمل تقنيوOPPO ليام تشنغ والدكتور جيا جيمين وهما من أصحاب الخبرة، كممثل لمجلس الإدارة وممثل المجلس الاستشاري الفني على التوالي ، حيث سيعملان عن قرب مع غيرهما من أعضاء LF AI & Data لمعرفة أفضل الممارسات لاستخدام أدوات مفتوحة المصدر في الإنتاج.



ورّحب الرئيس التنفيذي لمنظمة LF AI & Data ، الدكتور إبراهيم حداد بانضمام OPPO كعضو رئيسي في مجلس الإدارة، وقال "سيكون لهم صوت في جميع اللجان المشكلة في المنظمة، ونحن ندعم تطوير المصادر المفتوحة وإنشاء منظومة مستدامة تجعل التكامل مع هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر أسهل وأكثر موثوقية، ونحن على قناعة أن OPPOتدرك أهمية هذا الجهد وتعمل جاهدة لتعزيز نظام مستدام وصحي . يسعدنا انضمام OPPO لمجلس الإدارة لدفع الابتكار في المجتمع ودعم مشاريعنا التقنية الأخرى ".



تقدّرOPPO دائما الانفتاح والتّعاون كرافد للابتكار وبالتالي تحقيق التقدّم التكنولوجي الذي ينشده الجميع، ففي حزيران / يونيو 2020، أصبحت OPPO أوّل شركة صينية عضواًبلاتينياً في مشروع OpenChain الرّائد لمنظمة Linuxلبناء منظومة عالمية للمصادر المفتوحة وتطويرها وفقا لمعايير ISO الخاصّة بذلك.



وخلال الأيّام المفتوحة للابتكار OPPO ODC التي عقدت في تشرين الأول / اكتوبر 2020، قدّم نظام ColorOS بيانات ومزايا للمطورين والشّركاء وأصبح النّظام متاحا من أجل التطوير وتعزيز تجربة المستخدم، وفي آذار / مارس 2021، أصبح OPPO Breeno أول مساعد صوتي للهواتف الذكية في الصين القارية يغطي أكثر من مئة مليون مستخدم نشط شهرياً، وفي حزيران/ يونيو من هذا العام أيضاً ، أصدر فريق OPPO Breeno بالتعاون مع الجامعات الرائدة في الصناعة ومعاهد البحوث مجموعة بيانات الذكاء الاصطناعي الحالية الأكثر شمولاً للمحادثات الصينية - لبناء أساس بيانات متين لدفع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة.



وبهدف أن تصبح رائدة في مجالالبحث عن منظومة تكنولوجيّة متطورة ومفتوحة تمكّن من تحسين الحياة اليومية لكلفرد ويوفر له تجربة ذكية جديدة كلياً، ستواصل OPPOعقد شراكات مع مجتمعات المصادر المفتوحة حول العالم من أجل التنمية المستدامة واعتماد التكنولوجيات المتقدمة والمتطورة.

