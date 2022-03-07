OPPO تكشف عن سلسلة هواتف Find X5 وتقنية الشحن فائق السرعة SUPERVOOCTM بقدرة 240 واط

الوكيل الاخباري - كشفت OPPO الستار عن مجموعة من أحدث التقنيات الثورية في قطاع الاتصالات خلال افتتاح المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة2022 المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.



وقدمت OPPO في المؤتمر العالمي تقنية SuperVOOC Flash Charge بقدرة 150 واط والمعززّة بخاصية "سلامة محرّك البطارية Battery Health Engine" ، الذي يضاعف عمر بطارية الهاتف النقال، وتقنية الشحن ذاتها بقدرة 240 واط، التي تتيح القدرة على شحن بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير في 9 دقائق فقط.



كما أعلنت OPPO عن أحدث تقنياتها الجديدة كلياً، والمتمثلة بجهاز الراوتر 5G CPE T2 ، الذي يحوّل شبكة الجيل الخامس 5G إلى شبكة واي-فاي Wi-Fi فائقة السرعة.



وعرضت OPPO سلسلتها الرائدة من الهواتف الذكية للجمهور، بما في ذلك Find X5 Series و Find N، و OnePlus 10 Pro ، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التقنيات المبتكرة، مثل شريحة معالجة الصور المتطوّرة "MariSilicon X"بمسرّع الذكاء الاصطناعي NPU ، ونظاراتOPP (Air Glass)، وكاميرا الهاتف النقال المتحركة وغيرها الكثير من الابتكارات الرائدة.

اضافة اعلان



وقال نائب رئيس قسم المبيعات والخدمات بالخارج في OPPOبيلي تشانغ:"رغم التحديات العديدة التي واجهناها خلال السنوات الماضية، إلا أن قطاع الاتصالات لا زال يشهد تطوراً إيجابياً، إذ حققنا بدورنا في OPPO مستويات نمو ثابتة وملموسة".

وأضاف، "أن التقنيات الثورية مثل SuperVOOC Flash Charge بقدرة 240 واط تظهر مستوى ريادتنا في عالم الابتكار، بينما تسلط أجهزة الراوتر الرائدة مثل OPPO 5G CPE T2 الضوء على الاتجاهات الجديدة لأعمالنا".

وتابع تشانغ قوله: "من خلال شعار علامتنا التجارية الجديدة "إلهام المستقبل"، فإن OPPO توظّف الابتكار والتعاون للتغلّب على التحديات والعقبات برفقة شركائنا، وبتقديم تجارب تكنولوجية تسهّل حياة الإنسان وتُلهم المستخدمين في جميع أنحاء العالم”.



نمو عالمي ملموس وتواجد قوي في أسواق الهواتف المتوسطة والمتقدمة

بفضل استثمار OPPO الكبير في قطاعي البحث والتطوير، والتزامها بتقديم أفضل المنتجات التقنية، حافظت الشركة على مكانتها كرابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم في عام 2021، مع معدل نمو سنوي بنسبة %22 ، وحصة سوقية بلغت 11% وفقاً لتقرير مجموعة الأبحاث Canalys، في حين أن أعداد شحنات هواتف Find X3 Series ، ارتفعت بنسبة 140%مقارنة بالجيل السابق.



وكشركة رائدة في مجال الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، صُنفت OPPO بكونها ثاني أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مع شبكات الجيل الخامس Android 5G في العالم لمدة عامين متتاليين.

ومن خلال شعار علامتها التجارية الجديد "إلهام المستقبل"، تعتمد OPPOعلى التفاؤل والإلهام لمجابهة التحديات والصعوبات.



تقنيات SuperVOOC Flash Charge الجديدة كلياً تزيد عمر البطارية وتحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الصناعة.



منذ إطلاق تقنية SuperVOOC Flash Charge الحصرية من OPPO للمستخدمين في عام 2014، أصبحت الشركة واحدةً من رواد الصناعة في تطوير وابتكار تقنية الشحن فائق السرعة.



واعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2021، استمتع أكثر من 220 مليون مستخدم حول العالم بتجربة الشحن الآمن فائق السرعة.



وخلال فعاليات ملتقى عالم الهاتف النقال 2022، كشفت OPPO بشكل رسمي عن أحدث تقنية SuperVOOC Flash Charge بقدرة 150 واط، حيث تم تصميم شاحن الهاتف باستخدام تقنية الشحن المباشر مع مضخات الشحن، إذ يمكن له شحن بطارية هاتف محمول بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة حتى 50%، في 5 دقائق وشحنها كاملةً بنسبة 100%في 15 دقيقة فقط.



ويأتي شاحن الهاتف بتقنية SUPERVOOC بقدرة 150 واط مُدمجاً بخاصية "محرك سلامة البطارية" الحصرية لدى OPPO فقط، والتي تم الكشف عنها لأول مرة الأسبوع الماضي في سلسلة هواتف OPPO Find X5 series.

وتساعد هذه التقنية في الحفاظ على أداء وعمر البطارية بنسبة 80% من سعتها الأصلية، بعد ما تصل إلى 1600 دورة شحن، والتي تعد ضعف القيمة المعيارية الحالية البالغة 800 دورة.وسيتم إلحاق شاحن الهاتف بتقنية SuperVOOC Flash Charge بقدرة 150 واط بهواتف ذكية مختارة من العلامة التجارية " OnePlus " أيضاً في الربع الثاني من عام 2022.



كما أزاحتOPPO الستار عن تقنية الشحن الجديدة التي حطمت العديد من الأرقام القياسية SuperVOOC Flash Charge بقدرة 240 واط، خلال فعاليات وبرامج ملتقى عالم الهاتف النقال 2022، إذ يُمكن لهذه التقنية الثورية شحن بطارية هاتف بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة بنسبة 100% في حوالي 9 دقائق، مما يكسر حدود ما هو مألوف في عالم شحن الهواتف حالياً.



إشارات شبكات الجيل الخامس 5G إلى شبكة Wi-Fi سريعة ومستقرة بفضل الأداة التقنية الجديدة 5G CPE T2.



تقوم أجهزة الراوتر 5G CPE T2 بتحويل إشارات شبكة الجيل الخامس 5G إلى شبكة Wi-Fi أو LAN، مما يسمح للعديد من الأجهزة بالاتصال والاستفادة من سرعات شبكة الجيل الخامس 5G سواء في المنزل أو المكتب.علاوة على ذلك، حتى المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية مُجهزة بشبكات اتصال واسعة النطاق، يمكن للأجهزة الاتصال بإنترنت فائق السرعة الجيل الخامس 5G بمجرد الاتصال بجهاز 5G CPE T2 عن طريق استخدام بطاقة SIM 5G.

تعد أجهزة 5G CPE T2 من OPPO، الأحدث في مجموعة منتجات أجهزة الراوتر5G CPE ، وهي عبارة نظام مودم مع شريحة معالجة من نوع Qualcomm® Snapdragon TM X62 5G-RF ، وتقنية الهوائي الذكي O-Reserve 2.0 المطوّرة حصرياً من OPPO، والتي تتيح من خلالها تحويل إشارات شبكة الجيل الخامس 5G إلى Wi-Fi سريعة ومستقرة.



وقبل إطلاق هذا الجهاز الاسثنائي، حقق جهازا 5G CPEالسابقين من OPPO ردود أفعال إيجابية من قبل مشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم.

وبفضل جهاز الراوتر 5G CPE T2 الجديد، أبرمت OPPO اتفاقيات مع معظم مُشغلي الشبكات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا لتمكين المزيد من الأشخاص حول العالم باستخدام الجهاز الرائد الجديد بحلول النصف الثاني من عام 2022.



وكان هنالك فرصة لتجربة شاحن الهاتف بتقنية الشحن فائق السرعة SuperVOOC Flash Charge ولجهاز الراوتر 5G CPE T2 وسلسلة هواتف Find X5 Series الجديدة كلياًمن OPPO في جناحها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة2022 في برشلونة، علاوة على المساحة الافتراضية التي أنشأتها OPPO والمخصصةً لمُحبّي التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم لتجربة أحدث ما تقدمه من منتجاتها المبتكرة وتقنياتها الذكية.





