OPPO تكشف عن هاتفها Reno7 5G ، مطلقة العنان لإمكانات غير محدودة عند التقاط الصور الشخصية والفيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت OPPO – العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية- عن إطلاق أحدث إضافة لسلسلة هواتف Reno وهو هاتف Reno7 5G في السوق الأردني، باللونين الأزرق النيزكي والأسود الكوني ، والذي يوفر تكويناً رائعا للكاميرا وميزات تصوير محسنة ومدعمة بالذكاء الاصطناعي. يبلغ سعر الهاتف في السوق الأردني 409 دينار .

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ويعد هاتف Reno7 5G خبير البورتريه قادر على التقاط صور تشبه كاميرا DSLR الاحترافية من خلال ميزات رائدة مثل وضع تصوير البورتريه Portrait Modeوفيديو بورتريه البوكيه Bokeh Flare Portrait وغيرها الكثير.



إلى جانب قدرات الكاميرا الاحترافية، يتميز Reno7 5G أيضا بتصميم OPPO Glow الإبداعي مع تقنية الليزر المباشر للتصوير (LDI)، جنبا إلى جنب مع الأداء القوي الذي توفره شرائح MediaTek Dimensity 900 ، التي تحدث توازناً مثالياً بين الأداء وكفاءة البطارية والإنتاجية المحسنة من ColorOS 12.



يعد هاتف Reno7 5G الرفيق المثالي للمستخدمين لإطلاق العنان لأساليب غير محدودة في التقاط الصورة الشخصية.



تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية تتيح صورًا تشبه صور DSLR على الهاتف الذكي

من خلال الاستفادة من إمكانات وقدرات OPPO في الذكاء الاصطناعي، تم تجهيز Reno7 5G بوظيفة صورة قوية تمكن المستخدمين من التعبير عن كل جانب من جوانب شخصيتهم من خلال التقاط صور شخصية أكثر احترافية.



يعد إعداد الكاميرا الثلاثية عالية الدقة المحسن بالذكاء الاصطناعي في Reno7 5G من الأمور الأساسية لتجربة الصورة الشخصية في الجزء الخلفي من الهاتف، يتميز Reno7 5G بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية تبلغ 118 درجة وكاميرا ماكرو يمكنها التركيز على الأشياء القريبة من مسافة 4 سم. وفي الوقت نفسه، يشتمل الجزء الأمامي من الهاتف على كاميرا 32 ميجابكسل فائقة الوضوح.



استناداً إلى هذه الأسس القوية، يأتي Reno7 5G مزودًا بسلسلة من ميزات الصورة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة:



Portrait Mode يتيح الوضع الرأسي في تصوير البورتريه التقاط صور شخصية مذهلة مع عمق ضحل ونقاط ضوئية جميلة في الخلفية. علاوة على ذلك، فإنه يوفر تخصيصاً عالياً لعمق المجال وخلفية بوكيه في الصور الشخصية لكل من الكاميرات الأمامية والخلفية. كما ان خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتقدمة قادرة على محاكاة أطوال بؤرية بصرية مختلفة لخلق عمق لتأثير المجال مشابه لعدسة DSLR ذات الفتحة الواسعة.



يوفر الوضع الرأسي أيضاً ميزات إضافية لتحسين الصورة مثل اكتشاف نسيج الجلد ولون البشرة والحفاظ عليهما ، مع تأثيرات التنميق التي توفر صوراً عالية الجودة وواضحة بعمق طبيعي واحترافي لتأثير المجال.



- Bokeh Flare Portrait Video تجلب هذه الخاصية لهاتف Reno 7 5G إمكانات فيديو بورتريه حصرية بنقرات قليلة فقط. مدعومًا بخوارزميات معالجة الصور من OPPO ، كما توفر هذه الخاصية معالجة في الوقت الفعلي للفيديو الرأسي مع الحفاظ على ظهور أهداف البورتريه بشكل طبيعي ومشرق. مع تحسين الكشف عن لون البشرة والحفاظ عليه بشكل أكبر ، إلى جانب لوحة كاملة من تأثيرات التنقيح ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء مقاطع فيديو لافتة للنظر كان ممكنا في السابق باستخدام عدسات كاميرا DSLR ذات الفتحة الكبيرة.



- - AI Highlight Video تساعد هذه الخاصية على اكتشاف الضوء المحيط تلقائياً وإجراء التحسينات اللازمة، ليلاً أو نهارًا، والحصول على صور فيديو ملونة أكثر وضوحًا وإشراقًا وحيوية، حتى في وجود إضاءة معقدة. وبفضل استخدام خوارزمية ضبط الألوان ثلاثية الأبعاد أصبح بإمكان خاصية AI Highlight Video تحسين جودة اللون ودرجة البشرة وتعزيز دقة الفيديو بورتريه بشكل أفضل.



كما تم تجهيز Reno7 5G أيضاً بعدد من ميزات الصورة الإبداعية: يمكن لـ AI Color Portrait Video اكتشاف الهدف تلقائيًا في الفيديو والاحتفاظ بلونه الأصلي بالكامل مع تحويل بقية الصورة بالأبيض والأسود ؛ Dual View Video يساعد الفيديو مزدوج العرض المستخدمين على سرد قصصهم من وجهات نظر مختلفة عن طريق تصوير الفيديو من الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد ؛ فيما يكتشف Portrait Retouching أشخاصاً مختلفين في مقطع فيديو ويطبق تأثيرات تنقيح مختلفة بناءً على السمات المحددة، بالإضافة إلى ما ذكر يوفر Reno7 5G أيضاً ميزات تصوير قوية في سيناريوهات مختلفة ، بما في ذلك Ultra Steady Video و Focus Tracking و Ultra-Clear 108MP Image و Flash Snapshot.

تصميم فائق النحافة يتميز بخاصية OPPO Glow المتطورة باستمرار

استمراراً للتصميم الإبداعي لسلسلة Reno ، يظهر Reno7 5G بهيكله النحيف للغاية ، الذي يبلغ سمكه حوالي 7.81 ملم ووزنه حوالي 173 جراماً، وتصميمه المميز OPPO Glow الأيقوني لسلسلة Reno ، والمتوفر بلونين جديدين تماماً: باللونين الأزرق النيزكي والأسود الكوني.



في الجزء الأمامي من Reno7 5G ، توفر شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 180 هرتز تجربة مشاهدة أكثر حيوية وسلاسة. الشاشة أيضاً معتمدة من SGS Eye Care Display كشاشة ذات إضاءة زرقاء منخفضة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام لفترات طويلة.



طاقة غير محدودة لتجربة ألعاب غامرة أكثر

في قلب Reno7 5G يوجد MediaTek Dimensity 900 5G SoC. تم تصميمه باستخدام تقنية معالجة 6 نانومتر ، وهو يوفر دعمًا لكل من 5G و Wi-Fi 6 ، مما يضمن اتصالاً أسرع أثناء الألعاب المحمولة.



يأتي Reno7 5G أيضًا بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين القياسي. من خلال تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي التي طورتها OPPO ، يمكن استكمال ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجا بايت بسعة إضافية 2 جيجا بايت أو 3 جيجا بايت أو 5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي المؤقتة المخصصة من تخزين ROM غير المستخدم. بالإضافة إلى ذلك ، مع بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة ، وشحن SUPERVOOCTM بقوة 65 وات ، ووضع Super Power Saving Mode ، و Super Nighttime Standby ، يمكن شحن Reno7 5G بنسبة 100٪ في 31 دقيقة واستخدامها طوال اليوم حتى إذا كانت البطارية منخفضة.



التوافر في السوق

Reno7 5G هو خبير بورتريه بأداء غير محدود. من خلال الإعداد المتميز للكاميرا الثلاثية وتحسينات الصورة ، مثل Portrait Mode و Bokeh Flare Portrait Video ، يلتقط Reno7 5G صورًا ومقاطع فيديو واضحة واحترافية تشبه DSLR. يتوفر الهاتف بلونين لافتين للنظر باللونين الأزرق النيزكي والأسود الكوني إلى جانب تصميمه المميز بخاصية OPPO Glow المتطورة ، ومظهره المذهل والتجربة المريحة التي أصبحت من السمات المميزة لسلسلة Reno. يتم تشغيل كل شيء من قلب الجهاز هو MediaTek Dimensity 900 5G SoC مع 8GB RAM + 256GB ROM ، مما يضمن أداء سلس وسريع وفعال.و يتوفر الجهاز في السوق الأردني باللونين الأزرق النيزكي والأسود الكوني ، وبسعر يصل إلى 409 دينار أردني