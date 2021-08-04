OPPO تكشف في ورقة بيضاء عن مميزات الجيل السادس 6G ومستقبل الجيل التالي من الاتصالات

الوكيل الاخباري - أصدر معهد أبحاث OPPO رسمياً أول ورقة بيضاء 6G تسمى G AI-Cube Intelligent Networking”6” توضح فيها وبطريقة متعمقة عن قدرة الذكاء الاصطناعي (AI) في تمكين بنية شبكات الجيل السادس6G ، حيث تقترح الورقة رؤية تفصيلية لتصميم شبكات الجيل التالي.

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وأسست OPPOفي الوقت الراهن فريقاً للبحث المسبق لإجراء بحث أولي حول متطلبات تقنية وخدمات الجيل السادس 6G وتقنياته الرئيسية وميزات النظام.

وتؤمن OPPO أن تقنية الجيل السادس 6G ستعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع الذكاء الاصطناعي بشكل لم يسبق له مثيل، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بأن يصبح تقنية خدمة عامة يمكن للجميع استخدامها.

ستصبح الأجهزة الذكية، المدعومة من الجيل السادس، شركاء ومستخدمين مهمين للذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتحميل خوارزميات الذكاء الاصطناعي ونشرها على مستويات التطبيق المختلفة لإنشاء تجارب غامرة جديدة، فضلاً عن جمع البيانات باستمرار لتغذية المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.



على سبيل المثال، في حالة المركبات ذاتية القيادة، ستكون شبكات الجيل السادس قادرة على توفير خوارزميات الذكاء الاصطناعي الأنسب والاتصال الأمثل بناءً على مكان المركبة وعدة عوامل. مثل ( التوقيت، وحالة الطقس)، بحيث تتمكن المركبة على الفور من تحميل وتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها من قبل عدد لا يحصى من المركبات والأجهزة الأخرى، مما يسمح لها بتوفير رحلة أكثر أماناً وراحة للراكب.





وقال كبير علماء الجيل الخامس في OPPO هنري تانغ: "على التطور التكنولوجي أن يكون استشرافياً،فتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة تتطور في فترات طويلة، ومن المتوقع أن يبدأ التوحيد القياسيللجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات في عام 2025، مع التنفيذ التجاري في عام 2035".



وأضاف تانغ: "تتوقع OPPO أن يتجاوز عدد العملاء الأذكياء في العالم بكثير عدد البشر في عام 2035.

لذلك ، يجب أن يكون الجيل السادس من تكنولوجيا الاتصالات قادراً على تلبية ليس فقط كافة الاحتياجات المتنوعة للأشخاص وإنما أيضاً جميع أشكال الذكاء وتفاعلاته المختلفة.

مع وضع هذا الهدف بعين الاعتبار أجرينا بحثاًتقنياًمبكراً حول متطلبات وخدمات الجيل السادس وتقنياته الرئيسية وميزات النظام."



يمكن تقسيم الشبكات الحالية إلى بُعدين: مستوى التحكم (CP) ومستوى المستخدم (UP). حيث يعد هذا البعد الأخير مسؤولاً بشكل رئيسي عن جزء من أداء الشبكة الذي يمكن للمستخدمين ملاحظته بشكل مباشر، مثل السرعة ووقت الاستجابة، من ناحية أخرى، يرتبط مستوى التحكمCP، ارتباطاً وثيقاً بتكوين الشبكة، مما يضمن عمليات الشبكة العادية في ظل أنماط الحركة المختلفة ونطاقات المواقع لعقد الشبكة.

فإذا شبهنا UPفي المركبات التي تتحرك بسرعة عبر حركة المرور في المناطق الحضرية، فإن CP هي التحكم في حركة المرور على الطرق.



تتخذ ورقة OPPO البيضاء حول تقنيات الجيل السادس خطوة مبتكرة إلى الأمام من خلال تقديم مستوى وظائف الذكاء الاصطناعي كبعد جديد في شبكات 6G ، حيث يعمل بشكل عمودي على بعديCP و UP التقليدية لتشكيل مكعب ذكي (AI-Cube).

ستعمل هذه البنية الفريدة والمعززة بالذكاء الاصطناعي على تحسين شبكة6G على مستويين: وظيفة الشبكة وقدرتها عالية المستوى للسماح لشبكات الجيل السادس بالتحسين الذاتي وإدارة نفسها ديناميكياً وتوزيع الموارد بذكاء.





ستحدث شبكات الجيل السادس ثورة جوهرية في كيفية استنتاج الذكاء الاصطناعي وتعلمه وتفاعله وتطبيقه، مما يسهم في حل العديد من المشكلات التقليدية التي تواجه تطوير الذكاء الاصطناعي، مثل صوامع البيانات وخصوصية المستخدم.

و للتخفيف من بعض القيود الحالية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، تقترح الورقة البيضاء تقسيم موارد الذكاء الاصطناعي إلى مجالات مختلفة.

مرتبة وفقاً لمهام محددة للذكاء الاصطناعي، ستشكل العقد المتعددة والموارد ضمن شبكة الجيل السادس مجالات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر الاستراتيجيات المثلى لتخصيص نموذج الذكاء الاصطناعي الدقيق ، وجدولة موارد الشبكة ، ومشاركة البيانات.



حالياً ،فإن محدودية قدرة الحوسبة وسعة التخزين للأجهزة الذكية تجعل من عملية استخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي كبيرة وعامة عملية صعبة نوعا ما.

وفي الوقت نفسه، فإن الذكاء الاصطناعي المتخصص الذي يعمل على هذه الأجهزة غير قادر على تلبية متطلبات البيانات الكبيرة لمعظم المستخدمين.

ومع ذلك، في ظل شبكات الجيل السادس سيكون مجال الذكاء الاصطناعي قادراً على القيام بأدوار متعددة مثل دور المحطة الأساسية التقليدية، وقاعدة البيانات، ومستودع نموذج الذكاء الاصطناعي، وخادم التطبيقات.



بموجب الشبكة المقترحة، سيتم تخصيص أجهزة الجيل السادس لنطاق الذكاء الاصطناعي بناءً على موقع ومتطلبات الجهاز، حيث سيصدر مجال الذكاء الاصطناعي هذا بعد ذلك خوارزمية الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة والمهمة اللازمة لتقديم الخدمات المطلوبة مع توفير اتصال الأمثل والتبديل لتنفيذ المهام ذات الصلة.

وعلى عكس شبكات الجيل الرابع والخامس سيتم دمج الذكاء الاصطناعي المستخدم للاستدلال واتخاذ القرار في شبكات الجيل السادس بشكل عضوي على جانبي الجهاز والشبكة، مع تولي الجهاز دوراً أكثر أهمية.



ستواصل OPPO إجراء الأبحاث المسبقة في تقنية الجيل السادس التي ستساعد في تشكيل معايير هذا الجيل في العالم في المستقبل القريب.

وكمساهم رئيسي في تعميم ونشر شبكة الجيل الخامس ، ستواصل OPPO أيضاً العمل مع شركائها لتعزيز التسويق التجاري واسع النطاق لهذه الشبكة ، مما يؤدي إلى تطوير إنترنت التجربة من خلال تطور تكنولوجيا الاتصالات وصولاً إلى تعميم فوائدها للجميع.

