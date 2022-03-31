OPPO Band يعزز من صحتك ولياقتك البدنية

الوكيل الاخباري - جميعنا يمتلك حلم الحفاظ على صحتنا ولياقتنا بأفضل حال، ونسعى كثيراً لتحقيق هذا الحلم، بعضنا يمتلك القدرة على تحقيقه، وآخرون يجدون صعوبة في ذلك، لكن مع سوار اللياقة البدنية OPPO Band لا داعي للقلق بعد اليوم، حيث تمتاز بوجود ١٢ وضعية للتمارين الرياضية التي تشمل كافة التمارين اليومية، بحيث يقوم مستشعر التسارع بتسجيل مدة تمرينك، المسافة، وغيرها من القياسات بشكل فوري، ليجعل التمرين أكثر إثارة وفاعلية.



ويتوفر OPPO Band في السوق الأردني باللونين الأسود و اللافندر النهدي و بسعر 35 دينار.



يتيح OPPO Band مراقبة وضعية الركض لحرق الدهون حيث أصبح بإمكانك التخلص من الوزن الزائد بطريقة أسهل، بالإضافة إلى خاصية مراقبة معدل ضربات قلبك، وتقرير عن التقدم الذي حققته في فقدان الوزن أثناء الركض قبل أن تلاحظ، سوف تحقق الوزن المثالي أفضل من أي وقت مضى.



كما تظهر واجهة OPPO Band عدد خطواتك، السعرات التي تم حرقها، مدة التمرين، والنشاط طوال اليوم مما يدفعك للمضي قدماً.



رقابة SpO2 المتواصلة: حماية مستمرة للصحة

يقوم مستشعر SpO2 في سوار OPPO Band بتتبع تغيّر مستويات الأكسجين في الدم.



وبفضل هذا المستشعر أو "مراقب النوم الاحترافي" ، يساعدك OPPO Band على تطوير عادات نوم صحية، ويمدك بمعلومات عن مُدة ومراحل نومك، لذا مع نوم أفضل، ستستيقظ وأنت تشعر أنك مستعد ليوم جديد.



مميزات OPPO Band

كانت OPPO - العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية قد اعلنت عن توفير 40 واجهة مختلفة لـOPPO Band لتمكنك من الاختيار من بينها وفقاً لما يناسبك، فيما تصل مدة الاستخدام إلى 12 يوم قبل الحاجة لإعادة شحنه مرة أخرى، وتستغرق البطارية حوالي ساعة ونصف فقط للوصول للشحن الكامل.

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كما يدعم OPPO Band تقنية NFC. يمتاز OPPO Band بمقاومته للماء حتى عمق 50 متر.

و يمكن استخدامه كامتداد للهاتف الذكي ، حيث يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات الرسائل والمكالمات ، والتحكم في تشغيل الموسيقى ، وحتى العثور على هواتفهم المحمولة من خلال OPPO Band .





