OPPO Reno6 5G يحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للبطارية

الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج الاختبارات الأخيرة التي نشرتها منظمة الاختبار المستقلة DXOMARK أن هاتف OPPO Reno6 5G احتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للبطارية، وذلك بعد حصوله على نقاط مجموعها 96 نقطة، مما يجعله الهاتف الذكي الأعلى تسجيلاً من بين 40 هاتفاً تم اختبارها حتى الآن.



وأجرت DXOMARK اختباراً دقيقاً امتد لأكثر من 150 ساعة واعتمد على70 قياساً، لمعرفة أداء البطارية وفقاً لثلاثة عوامل هي؛ الشحن والاستقلالية والكفاءة.



وDXOMARK هي شركة تكنولوجية فرنسية مستقلة ورائدة عالمياً في تقييم جودة كاميرات الهواتف الذكية والشاشة والصوت والبطارية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل؛ الكاميرات ومكبرات الصوت بهدف مساعدة المستهلكين على اختيار المنتجات الأفضل أداءً.



وفي تعليقها على هذه النتائج، قالت DXOMARK في مراجعتها: “حققت بطارية OPPO Reno6 5G أداءً ممتازاً لذلك حيث حصل هذا الهاتف الذكي على أعلى الدرجات في فئات معينة ليحتل المرتبة الأولى عالمياً بين جميع الأجهزة”، موضحة أن “الجهاز متوازن ومصمم جيداً ويوفر تجربة شاملة جيدة.”



ووفقاً لبيان صحفي، احتل OPPO Reno6 5G المرتبة الأولى في كل من اختبارات الشحن والكفاءة، و المركز الأول في قاعدة بيانات DXOMARK العالمية للأداء الكلي للبطارية، المزودة بتقنية الشحن السريع 65W SuperVOOC 2.0، بحيث يتم شحن الهاتف بنسبة 100٪ في غضون 29 دقيقة، وشحن كامل فعلي في 35 دقيقة، مما ينتج عنه 109 نقاط في فئة أداء الشحن.



كما أظهر اختبار DXOMARK، أن الجهاز قادر على كسب أكثر من 10 ساعات من استقلالية البطارية بشحن لا يتجاوز 5 دقائق فقط عندما تصل سعة البطارية لأقل من 50٪، مما يوفر استقلالية سريعة معززة قبل أي هاتف ذكي آخر، أيضاً يتمتع OPPO Reno6 5G بأفضل أداء شحن في فئته، حيث حصل على المركز الأول 101 من حيث الكفاءة الإجمالية عبر قاعدة بيانات بروتوكول البطارية بالكامل حتى الآن.



OPPO Reno6 5G يحصل على نقاط مجموعها 96 نقطة مع اداء بطارية ممتاز

وفي فئة استقلالية البطارية، أظهر اختبار DXOMARK أن أداء OPPO Reno6 5G جيداً على هذا الصعيد حيث سيكون الهاتف قادراً على توفير 57 ساعة من الاستقلالية مع الاستخدام المعتدل، فيما يتفوق OPPO Reno6 5G على متوسط الفئة من حيث أداء البطارية عند استخدام التطبيقات الاجتماعية والألعاب والبث الموسيقي ومشاهدة الفيديوهات(سواء عن طريق الهاتف أو الواي فاي(Wi-Fi ، مما يسلط الضوء على أدائه القوي في ظل الاستخدام اليومي المعتاد.

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أثبتت سلسلة OPPO Reno قدرتها على تحقيق نجاح كبير مع مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، حيث تم إصدار Reno6 5G في عام 2021 كخبير البورتريه بالذكاء الاصطناعي، وهو أحدث إصدار في السلسلة ويقدم أداءً متميزاً من جميع النواحي، بالإضافة إلى مجموعة من ميزات التصوير الشخصية المتطورة وتصميم Reno Glow الأيقوني واتصال 5G السريع، ناهيك عن الأداء المتميز لبطارية Reno6 5G التي تمتاز بتقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 الخاصة بـ OPPO بقوة 65 واط تجربة شحن فائقة للمستخدمين.



وأصدرت OPPO أكثر من 30 جهازاً منذ عام 2014 تدعم تقنية VOOC Flash Charge، مما يوفر تقنية الشحن السريع والمريح والآمن لأكثر من 195 مليون شخص حول العالم.

