Ploom تطلق الجيل الجديد من أجهزتها للتبغ المُسخّن "AURA" في الأردن

الوكيل الإخباري- يسرّ شركة JTI الإعلان عن إطلاق منتجها الجديد Ploom AURA، والذي يُمثّل الجيل التالي من أجهزة Ploom للتبغ المُسخَّن، في الأردن. تبعًا إلى النجاح الذي حققه منتج Ploom X Advanced في السوق، يأتي Ploom AURA بوصفه أحدث ابتكارات الشركة، مُقدِّمًا تجربة أسهل.





بمناسبة هذا الإطلاق، قال المدير العام لشركة JTI الأردن وفلسطين، السيد ويليام مادن: «يسعدنا تقديم أحدث ابتكارات Ploom إلى مستهلكينا في السوق الأردني. إذ سيحظى مستهلك Ploom بتجربة استخدام أسلس، وأذكى، وأسهل، بينما سيكتشف مستخدمو منتجات Ploom الجُدد مستوى جديدًا كليًا من التبغ المُسخّن».



يبرز جهاز Ploom AURA بتصميمه الجديد، فهذا الجهاز البسيط وسهل الاستخدام هو كل ما يحتاجه المستخدم للاستمتاع بمذاق التبغ الأصيل.



يستلهم الجهاز تصميمه الانسيابي ومواده الفاخرة من وحي الطبيعة، ما يمنحه مظهرًا أنيقًا ومميزًا.



تعتمد تقنية Smart HeatFlow للتوزيع الذكي للحرارة في جهاز Ploom AURA على تسخين التبغ دون حرقه، ما يوفّر نكهات وروائح لطيفة من أول سحبة وحتى الأخيرة. وتتوفر أعواد التبغ EVO بمجموعة واسعة من النكهات، تمتد من نكهة التبغ الأصيلة إلى نكهات متنوعة ونكهات المنثول.



يبدأ جهاز Ploom AURA بالعمل تلقائيًا فور تشغيله، ليُسخّن التبغ إلى درجة الحرارة المناسبة، مُتيحًا جلسة استخدام متصلة مدتها خمس دقائق مع عدد غير محدود من السحبات. كما يسمح تطبيق AURA البسيط بتعديل مدة الجلسة وقوة تسخين الجهاز للتبغ، وذلك بدرجات متفاوتة حسب رغبة المستخدم.



يتوفر المنتج بأربعة ألوان: الأسود، والفضي، والأزرق الداكن، والذهبي الوردي. كما يمكن تخصيص الجهاز وإضفاء لمسة شخصية عليه من خلال اقتناء مجموعة مختارة من الإكسسوارات العملية والأنيقة.



تُصنَّع أعواد التبغ EVO ActivBlend الحصرية من Ploom من أوراق تبغ عالية الجودة، ويتم تقطيعها وفق عملية دقيقة تحرص على تعريض أكبر كمية من التبغ للحرارة، ما يوفّر مذاقًا ثابتًا طوال فترة الاستخدام.



وبما أن الذوق مسألة شخصية، وغالبًا ما تأتي الرغبة بتجربة الجديد، تتوفر أعواد التبغ EVO الحصرية من Ploom بمجموعة متنوعة من النكهات المألوفة والمميّزة، صُمِّمت كل منها بعناية فائقة من تبغ عالي الجودة.



