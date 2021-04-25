SSD 980 NVMe من سامسونج، قرص تخزين داخلي جديد يضع معيارًا جديدًا للأداء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الذاكرة المتقدمة، عن إطلاق قرص SSD[1] 980 NVMe الجديد، وهو أول قرص تخزين داخلي للشركة بدون ذاكرة DRAM.

اضافة اعلان



يوفر القرص الجديد أعلى أداء بين سلسلة SSD [2] التي لا تحتوي على ذاكرة DRAM، مما يجعل سرعات NVMe المذهلة في متناول مجموعة أكبر من المستخدمين.

وقال السيد كيو يونج لي، نائب رئيس فريق براند برودكت برودز، وحدة أعمال ذاكرة التخزين في شركة سامسونج للإلكترونيات: " من خلال ابتكارات العتاد والبرامج، يجلب قرص SSD 980 NVMe الجديد قيمة أكبر دون المساس بأداء NVMe المتطور.

يوفر النموذج 980 مزيجًا ممتازًا من السرعة وكفاءة الطاقة والموثوقية، مما يجعله مناسبًا لمستخدمي أجهزة الحاسب الشخصية اليومية واللاعبين بالإضافة إلى صناع المحتوى".



في السابق، كانت التصميمات التي لا تحتوي على ذاكرةDRAM تمثل عيبًا في السرعة دون وجود الذاكرة القصيرة المدى من أجل الوصول السريع إلى البيانات.

ويستخدم قرص SSD 980 NVMe الجديد من سامسونج تقنية HMB، التي تربط القرص مباشرة بذاكرة DRAM الخاصة بالمعالج للتغلب على أي عيوب في الأداء.

وتمكن هذه التكنولوجيا، إلى جانب أحدث جيل من V-NAND من الجيل السادس للشركة بالإضافة إلى وحدة التحكم والبرامج الثابتة المحسنة، القرص الجديد 980 من توفير أداء NVMe بستة أضعاف سرعة أقراص SATA SSD.

وتصل سرعات القراءة والكتابة المتسلسلة إلى 3500 و 3000 ميجابايت في ثانية، بينما تم تصنيف أداء القراءة والكتابة العشوائي على أنه 500 ألف IOPS و 480 ألف IOPS[3]، على التوالي.



وتوفر ميزة TurboWrite 2.0 الذكية التي تمت ترقيتها حديثًا أيضًا، أداءً مستدامًا محسنًا بشكل كبير مقارنة بالتكرار[4] السابق من خلال تخصيص مساحة تخزين عازلة أكبر بكثير داخل القرص.



أمّا بالنسبة للمستخدمين الذين يعملون مع ملفات كبيرة جدًا، أو يشغلون ألعابًا ذات رسومات ثقيلة، فإن وضع "الطاقة الكاملة" الجديد الذي تمت إضافته إلى برنامج Magician 6.3 من سامسونج يسمح للقرص بالعمل باستمرار بأعلى أداء، للعمل واللعب دون انقطاع.



وبالإضافة إلى ذلك، لن يضطر المستهلكون إلى القلق بشأن ارتفاع درجة حرارة القرص، وذلك بفضل التصميمات الحرارية المتقدمة. وبفضل تقنية الحماية الحرارية الديناميكية ووحدة التحكم المطلية بالنيكل وحلول ملصقات الموزع الحراري المتوفرة في سلسلة 980 المتطورة من سامسونج، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء مستقر وموثوق به حتى أثناء الاستخدام المطول.



ويتميز القرص الجديد أيضًا بكفاءة طاقة محسنة تصل إلى 56 في المئة بالمقارنة مع فرص 970 [5]EVO السابق، مما يسمح لمستخدمي الحاسب المحمول بإدارة استخدام الطاقة بشكل أفضل.



يتوفر قرص SSD 980 NVMe الجديد من سامسونج بسعر 49.99 دولار لسعة 250 جيجابايت و 69399 دولار لسعة 500 جيجابايت و 129.99 دولار لسعة 1 تيرابايت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة samsung.com/SSD أو samsungssd.com.



