Samsung Wallet يطلق ميزة مفتاح المنزل الرقمي Digital Home Key للتحكم بالأبواب الذكية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرا عن إطلاق ميزة مفتاح المنزل الرقمي 'Digital Home Key' في Samsung Wallet. وتعتمد الميزة الجديدة على معيار Aliro، البروتوكول الموحّد للوصول إلى الأقفال الذكية، والذي يتيح إمكانية فتح أقفال الأبواب الذكية المتصلة بمنظومة جالاكسي باستخدام التطبيق. وتتوفر الميزة الجديدة اعتباراً من شهر مارس الحالي، لتوسّع نطاق قدرات المفتاح الرقمي في التطبيق لتشمل المنازل إلى جانب المركبات، وتوفر طريقة سهلة وآمنة للمستخدمين لفتح أبواب منازلهم.





وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس فريق المحفظة الرقمية في قطاع تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، وونتشول تشاي: "نواصل العمل على تطوير Samsung Wallet، مع الحرص في الوقت نفسه على تقديم أرقى تجارب الاستخدام الموثوقة لأجهزتنا الذكية، بوصفها الركيزة الأساسية لجميع ابتكاراتنا. وتوفر الميزة أرقى مستويات الأمان وسهولة الاستخدام التي تواكب توقعات مستخدمي Samsung Wallet في أجهزة جالاكسي، والتي طورناها بالتعاون الوثيق مع شركائنا، وبما ينسجم مع معيار Aliro المتطور للأمان".



ويشكل Samsung Wallet منصّة موحدة وآمنة لحفظ العناصر الأساسية مثل بطاقات الدفع، وبطاقات الهوية الشخصية، وبطاقات المرور، والمفاتيح الرقمية. ومع إطلاق ميزة مفتاح المنزل الرقمي، أصبح بإمكان التطبيق الآن توفير وصول سهل إلى المركبات والمنازل على حد سواء، حيث يتكامل بسلاسة مع أجهزة جالاكسي لدعم مختلف الأنشطة اليومية للمستخدمين.



ومن خلال استكمال إعدادات قفل الباب الذكي على تطبيق SmartThings باستخدام معيار Matter العالمي للمنازل الذكية، يمكن إضافة ميزة مفتاح المنزل الرقمي إلى Samsung Wallet أثناء عملية إعداد القفل. ويمكن للمستخدِمين فتح الباب من خلال ملامسة المستقبل الذكي باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، أو الوصول المباشر دون استخدام اليدين من خلال تقنية النطاق فائق العرض (UWB) لاستشعار القرب، أو التحكم عن بعد باستخدام التطبيق؛ وذلك بحسب قدرات الجهاز والقفل الذي يستخدمه.



وترتكز ميزة مفتاح المنزل الرقمي في Samsung Wallet على معيار Aliro، وهو بروتوكول اتصال قياسي على مستوى القطاع تم تطويره من قبل تحالف معايير الاتصال (CSA) لتوفير مفاتيح رقمية آمنة وقابلة للتشغيل البيني للأقفال الذكية. كما تتعاون سامسونج مع نخبة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأقفال الذكية لدعم ميزة مفتاح المنزل الرقمي، بما في ذلك شركات Aqara وNuki وSchlage وXthings.



ويتم تخزين مفاتيح المنزل الرقمي بشكل آمن ضمن Samsung Wallet على الجهاز الذكي، حيث تتولى حمايتها منصة الأمان الرائدة Samsung Knox. وتم تصميم هذه الميزة بما يتوافق مع معايير شهادة الأمان EAL6+، مما يوفر حماية قوية ضد حالات الوصول غير المصرّح به إلى المفاتيح الرقمية.



ويوفر هذا المستوى المتقدم من الحماية للمستخدِم إمكانية التحكم بمفتاح المنزل الرقمي حتى في حالات فقدان جهازه الذكي، حيث يمكنه إدارة الوصول إلى المفتاح أو إزالته عن بُعد باستخدام خدمة Samsung Find، بينما تضمن عمليات المصادقة البيومترية أو المصادقة باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) في Samsung Wallet أن يقتصر استخدام المفاتيح على المستخدمين المصرّح لهم فقط.



التوافر



بدأت عملية طرح ميزة مفتاح المنزل الرقمي في Samsung Wallet ضمن مناطق محددة اعتباراً من آذار 2026، ومن المقرر توسيع نطاقها بما يتماشى مع جداول الإطلاق الخاصة بالعلامات التجارية المطورة للأقفال الذكية.