‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن بدء دعم تطبيق ‘Samsung Wallet’لاستخدام المفتاح الرقمي لعدد من سيارات بورشه، بدءًا من بورشه ماكان طراز 2026، على أن يشمل التوسّع العام المقبل طرازات أخرى من بينها كايين الكهربائية. وبات بإمكان المستخدمين الآن قفل وفتح وتشغيل سيارات بورشه باستخدام هاتف ‘Galaxy’ متوافق دون الحاجة لاستخدام المفتاح الخاص بالسيارة.

ومع ‘Samsung Wallet’، سيحصل مستخدمو التطبيق من مالكي سيارات بورشه على وصول سلس وآمن إلى مركباتهم عبر واجهة واحدة. وبمجرد السحب للأعلى، سيظهر لهم عرض شامل يضم البطاقات التعريفية وطرق الدفع والمفاتيح الرقمية في مكان واحد، ما سيتيح لهم إدارة كل احتياجاتهم الأساسية بسهولة ومن دون الحاجة للتنقّل بين تطبيقات متعددة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق المحفظة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات، وونتشول تشاي: "يسعدنا أن نقدّم لمستخدمي ‘Galaxy’ تجربة رقمية أكثر تكاملاً من خلال تعاوننا مع بورشه. ويجسّد الربط بين الهواتف الذكية والمركبات عبر المفاتيح الرقمية مستوى السلاسة والراحة الذي تسعى سامسونج إلى توفيره دائماً."



هذا وأضاف نائب رئيس خط إنتاج ماكان في بورشه، يورغ كيرنر: "للمرة الأولى في بورشه نقدّم مفتاحاً رقمياً في أحدث طرازاتنا الكهربائية ماكان وكايين، في خطوة تعكس توجهنا نحو الارتقاء بتجربة القيادة الذكية. ومن خلال شراكتنا مع سامسونج، سنوفر تجربة أكثر تكاملاً تجمع بين الابتكار وسلاسة الاستخدام، لترتقي بمعايير القيادة الراقية إلى مستوى جديد."

وتتم حماية مفاتيح بورشه الرقمية على أجهزة ‘Galaxy’ الداعمة لميزة ‘Samsung Wallet Digital Key’ عبر شهادة أمان بمعيار EAL6+، ما يضمن حفظ المفاتيح داخل الجهاز بشكل آمن ويحميها من محاولات الوصول غير المصرّح بها. كما يمكن للمستخدمين مشاركة مفتاحهم الرقمي لاسلكيًا مع أشخاص موثوقين عبر ‘Samsung Wallet’، مع إمكانية التحكّم بمنح أو إلغاء الوصول في أي وقت وبخطوات بسيطة.



ولمنع أي وصول غير مُصرّح به، تعتمد المفاتيح الرقمية على تقنيتي النطاق العريض فائق الدقة (UWB) والاتصال قريب المدى (NFC)، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من اتحاد (CCC) واتحاد (FiRa).

وفي حال ضياع الجهاز أو سرقته، يمكن للمستخدمين قفل المفتاح الرقمي أو حذفه عن بُعد عبر خدمة ‘Samsung Find’. كما تُضيف المصادقة عبر البصمة أو رمز PIN في ‘Samsung Wallet’ طبقة حماية إضافية مدعومة بنظام الأمان الدفاع ‘Samsung Knox’.



ويُمكن إعداد المفتاح الرقمي لمركبات بورشه وإضافته إلى ‘Samsung Wallet’ بخطوات بسيطة، يكفي تثبيت تطبيق ‘My Porsche’ وربط المركبة بالحساب، ثم اتباع الإرشادات المخصّصة لإضافة المفتاح والاستمتاع بوصول آمن وسهل عبر الهاتف.

التوفّر