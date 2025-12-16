‘Samsung Wallet’ يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق المحفظة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات، وونتشول تشاي: "يسعدنا أن نقدّم لمستخدمي ‘Galaxy’ تجربة رقمية أكثر تكاملاً من خلال تعاوننا مع بورشه. ويجسّد الربط بين الهواتف الذكية والمركبات عبر المفاتيح الرقمية مستوى السلاسة والراحة الذي تسعى سامسونج إلى توفيره دائماً."
هذا وأضاف نائب رئيس خط إنتاج ماكان في بورشه، يورغ كيرنر: "للمرة الأولى في بورشه نقدّم مفتاحاً رقمياً في أحدث طرازاتنا الكهربائية ماكان وكايين، في خطوة تعكس توجهنا نحو الارتقاء بتجربة القيادة الذكية. ومن خلال شراكتنا مع سامسونج، سنوفر تجربة أكثر تكاملاً تجمع بين الابتكار وسلاسة الاستخدام، لترتقي بمعايير القيادة الراقية إلى مستوى جديد."
ولمنع أي وصول غير مُصرّح به، تعتمد المفاتيح الرقمية على تقنيتي النطاق العريض فائق الدقة (UWB) والاتصال قريب المدى (NFC)، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من اتحاد (CCC) واتحاد (FiRa).
وفي حال ضياع الجهاز أو سرقته، يمكن للمستخدمين قفل المفتاح الرقمي أو حذفه عن بُعد عبر خدمة ‘Samsung Find’. كما تُضيف المصادقة عبر البصمة أو رمز PIN في ‘Samsung Wallet’ طبقة حماية إضافية مدعومة بنظام الأمان الدفاع ‘Samsung Knox’.
ويُمكن إعداد المفتاح الرقمي لمركبات بورشه وإضافته إلى ‘Samsung Wallet’ بخطوات بسيطة، يكفي تثبيت تطبيق ‘My Porsche’ وربط المركبة بالحساب، ثم اتباع الإرشادات المخصّصة لإضافة المفتاح والاستمتاع بوصول آمن وسهل عبر الهاتف.
التوفّر
سيتم إطلاق ميزة المفتاح الرقمي لطرازات مختارة من بورشه عبر ‘Samsung Wallet’ خلال هذا الشهر في أوروبا، على أن يبدأ طرحها عالميًا لاحقًا بما يتماشى مع جداول طرح مركبات بورشه في الأسواق.
