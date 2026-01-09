‘SmartThings’ من سامسونج أول منصة تدعم كاميرات ‘Matter’

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن منصتها للمنزل الذكي ‘SmartThings’ باتت تدعم معيار Matter 1.5، وهو المعيار العالمي للمنزل الذكي، لتصبح بذلك الأولى في قطاع المنازل الذكية التي تتيح دعم الكاميرات المتوافقة مع ‘Matter’.

واعتبارًا من وقت لاحق هذا الشهر، ستبدأ سامسونج بطرح تحديثات جديدة لمنصة ‘SmartThings’ تهدف إلى توسيع قائمة الأجهزة الداعمة لمعيار ‘Matter’، والتي تشمل حاليًا الإضاءة، وأقفال الأبواب، والمفاتيح، ومجموعة متنوعة من المستشعرات، وذلك من خلال إضافة دعم الكاميرات. ومع هذا التحديث، تصبح ‘SmartThings’ منصة المنزل الذكي الأوسع دعمًا لأجهزة ‘Matter’على مستوى القطاع.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق ‘SmartThings’ في سامسونج للإلكترونيات، جاييون جونغ: "تهدف سامسونج إلى ضمان أن توفّر المنتجات والخدمات المبنية على علامات تجارية وبروتوكولات مختلفة تجربة موحّدة من خلال منصة ‘SmartThings’. وسنواصل توسيع دعمنا للمعايير المعتمدة في القطاع، بما في ذلك معيار ‘Matter’، إلى جانب تعزيز التعاون بشكل أكبر لدفع تجارب جديدة للمستخدمين".



تعزيز مستويات الأمان والسلامة مع دعم الكاميرات ضمن ‘Matter 1.5’



يضيف معيار ‘Matter 1.5’، الذي أعلن عنه (CSA) في نوفمبر، دعمًا للكاميرات إلى جانب تحسينات متقدمة لعمليات التحكم في عناصر الإغلاق، بما يشمل الستائر والمظلات وأبواب المرائب، إضافةً إلى تطوير قدرات إدارة الطاقة.



ويولي قطاع المنازل الذكية أهمية خاصة لإدراج معيار موحّد للكاميرات، نظرًا لدورها الأساسي في أي منظومة منزل ذكي متكاملة. ويدعم ‘Matter 1.5’ مجموعة واسعة من استخدامات الكاميرات، تشمل كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية، وأجراس الأبواب بالفيديو، وغيرها. كما يوفّر مزايا متقدمة مثل البث المباشر للفيديو، والتواصل ثنائي الاتجاه، واكتشاف الحركة، وسجل الأحداث، والتحكم بحركة الكاميرا والتكبير والتصغير.



خيارات أوسع للمستخدمين وتجربة أكثر سلاسة للمطوّرين



مع اعتماد منصة ‘SmartThings’ لمعيار‘Matter’، أصبح بإمكان مصنّعي الكاميرات إطلاق كاميرات متوافقة مع Matter تتكامل بسلاسة مع ‘SmartThings’، دون الحاجة إلى تطوير أو تخصيص واجهات برمجة تطبيقات منفصلة.



وفي هذا الإطار، تعاونت سامسونج مع نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في أجهزة إنترنت الأشياء، من بينها ‘Aqara’ و ‘Eve’ و ‘Ulticam’، لتطوير كاميرات تدعم معيار‘Matter’، على أن يبدأ طرح هذه المنتجات تدريجيًا اعتبارًا من أذار 2026.



وكانت ‘SmartThings’ قد أقامت بالفعل شراكات مع عدد من العلامات الرائدة مثل ‘Aqara’ و’Arlo’ و’Hue’ و’Ring’ وغيرها، لتقديم مجموعة واسعة من تجارب كاميرات المنازل الذكية عبر بروتوكولات وطرق اتصال متعددة. ومع هذا التحديث، تتوسع خيارات المستخدمين بشكل أكبر، إذ يمكن الآن دمج كاميرات ‘Matter’ بسهولة ضمن منظومة ‘SmartThings’.



ويُسهم توصيل الكاميرات مع ‘SmartThings’ في تمكين المستخدمين من بناء منزل ذكي آمن ومريح يتماشى مع أسلوب حياتهم، من خلال إتاحة وظائف أساسية مثل مراقبة المنزل عن بُعد، والاطمئنان على الحيوانات الأليفة، وإنشاء روتينات مخصّصة عبر الربط مع أجراس الأبواب الذكية وغيرها من الأجهزة المتصلة.



تعزيز الريادة في القطاع عبر دعم أوسع لأجهزة ‘Matter’



تواصل منصة ‘Samsung SmartThings’ توسيع شبكة شراكاتها العالمية ضمن استراتيجيتها القائمة على المنصات المفتوحة. فمن خلال برنامج اعتماد Works With SmartThings (WWST)، تدعم المنصة اليوم أكثر من 4,700 طراز من الأجهزة، بالتعاون مع ما يزيد على 390 علامة تجارية شريكة حول العالم.