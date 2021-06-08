(SpO2) مؤشر مهم جدًا للصحة.. إليك كيف يمكن أن تساعدك ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT

الوكيل الاخباري - من المهم أن تراقب صحتك العامة ولياقتك البدينة. أحد المؤشرات الرئيسية هو تشبع مستويات الأكسجين في الدم (SpO2)؛ أي كمية مستويات الأكسجين في مجرى الدم.

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هنالك أشخاص يتعرضون لضغط شديد أو نشيطون بدنيًا، وهم الأشخاص الأساسيون الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات الأكسجين في دمائهم (SpO2).

ومع أن القياس قد يكون معقدًا بعض الشيء، إلا أنه مؤشر مهم، وبفضل ساعة HUAWEI WATCHFIT ELEGANT، التي توفر مراقبة (SpO2) طوال اليوم أصبح الأمر أسهل من أي وقت مضى.







شرح تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)



ماذا تعني مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) بالضبط؟ هي أحد القياسات الأولى التي يتم إجراؤها في أي فحص طبي؛ يتم تعريفه ببساطة على أنه تقدير لمستويات الأكسجين في مجرى دم الشخص.



من الناحية المثالية، يحتاج جسمك إلى الحصول على مستوى (SpO2) بين 90 و100.

من المستبعد أن يتجاوز مستوى (SpO2) المستوى الطبيعي دون أي مساعدة خارجية مثل الأكسجين الإضافي.

ومع ذلك، إذا كانت مستويات (SpO2) أقل من الطبيعي، فلن يتمكن الجسم من العمل بشكل صحيح.

تسمى هذه الحالة بنقص تأكسج الدم، ويمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة تتطلب رعاية طبية فورية.



كيف أقيس مستويات الأكسجين في دمي (SpO2) باستخدام ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT؟



تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT التي تم إطلاقها حديثًا من هواوي مع ميزة مراقبة مستمرة لـ (SpO2)، والتي لا يتعين عليك تشغيلها يدويًا، حيث يتم تعيينها افتراضيًا.

أحدث ساعة ذكية في سلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT قادرة على قياس مستويات (SpO2) بدقة باستخدام مستشعر (SpO2) المخصص في أي وقت ومن أي مكان: سواء أكان ذلك في مكتبك، أو منزلك، أو صالة الألعاب الرياضية، أو حتى أثناء تواجدك بالخارج، يمكنك دائمًا الاعتماد على أن ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT توفر لك قياسًا دقيقًا.



بفضل خوارزمية توفير الطاقة الذكية، يمكنك الآن مراقبة مستوى (SpO2) الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عندما تكتشف ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT مستوى غير طبيعي من (SpO2)، سوف ترسل لك تنبيهًا لإعلامك بوضعك الصحي، مما يتيح لك استشارة الطبيب المتخصص في الوقت المناسب.

يمكنك أيضًا التحقق من التغييرات في مستويات (SpO2) على مدار اليوم باستخدام تطبيق HUAWEI Health، وهو تطبيق رائع لمساعدة المهتمين في مراقبة صحتهم وتتبعها عن قرب.



بفضل عمر البطارية الذي يبلغ 10 أيام ومجموعة واسعة من ميزات اللياقة البدنية والصحية، لا تعدك ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بقراءة دقيقة وموثوقة لمستويات (SpO2) فحسب، بل يمكنك أيضًا متابعة معدل ضربات قلبك من خلال ميزة HUAWEI TruSeen™ 4.0، وجودة النوم مع ميزة HUAWEI TruSleep™ 2.0، ومستويات التوتر بواسطة ميزة HUAWEI TruRelaxTM في أي وقت ومن أي مكان.

يتم عرض كل ذلك بوضوح على شاشة عالية الدقة نابضة بالحياة، مع هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يضمن لك دائمًا البقاء على قمة مستويات صحتك الأساسية.



تتوفر هذه الساعة الرائعة حاليًا في السوق الأردني بسعر 99 دينارًا أردنيًا، ويمكنك اقتناؤها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit-elegant/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/wearables/huawei-watch-fit-elegant-edition، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.