السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 03-02-2024 01:48 م

Sundays للسياحة والسفر تدعم منتخب النشامى بعروض مميزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Sundays للسياحة والسفر عن عروضها المميزة دعما للمنتخب الوطني لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل وذلك ضمن الدور نصف النهائي في كأس آسيا.

وتضمن العرض المميز السفر من العاصمة عمّان إلى قطر والعودة في ذات اليوم، حيث يشمل تذاكر الطيران وتذاكر القطار ورسوم الفيزا بالإضافة إلى تذكرة المباراة بسعر 379 دينار فقط، إذ سيكون السفر صباحا.

وينتهي العرض مساء اليوم السبت 2024/2/3، وجاءت المبادرة من أجل تشجيع منتخب النشامى وتقديم تجربة مميزة وفريدة للمشجعين وبأسعار ملائمة للجميع.

للحجز والاستفسار، يُرجى التواصل على:

فرع جبل الحسين: 0777066017
فرع أم أذينة: 065525558

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أو من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي

 

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