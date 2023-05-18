Sundays للسياحة والسفر تطلق عروضا مميزة لموسم الصيف

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Sundays للسياحة والسفر عن عروضها المميزة والحصرية لموسم صيف 2023 والتي تشمل باقة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.



وتسعى الشركة منذ نشأتها إلى توفير عروض مميزة للأردنيين خلال موسمي الربيع والصيف وخيارات متنوعة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالمي وبأسعار مميزة وفي متناول الجميع.



وتضمنت عروض الصيف التي أعلنت عنها الشركة عددا من الوجهات المميزة، وتشمل رحلات تركيا، مصر، شرم الشيخ، القاهرة، أنطاليا، اسطنبول، وطرابزون السفر على متن خطوط الأردنية للطيران، بالإضافة إلى رحلات مميزة إلى الاسكندرية، طابا، تونس وجميع وجهات العالم.



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للحجز والاستفسار (065525558) أو من خلال واتساب (0777066018).