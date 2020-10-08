TECNO تستعد لإطلاق المزيد من الأجهزة إلى السوق الأردني

الوكيل الاخباري – يواجه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في الأردن صعوبة في الاختيار بين الموديلات والماركات الكثيرة المتاحة في السوق، حيث أن هذه الخيارات غير قادرة على تلبية جميع الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.

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هذه هي الحالة بالأخص في الفئة التي يتراوح سعرها بين 200 و250 دينار، فإنه لا يوجد هاتف واحد بجودة وقوة الهواتف الرائدة في المجال بهذا السعر، ولذلك دخلت شركة TECNO للهواتف الذكية بأجهزتها الاقتصادية والمتطورة بذات الوقت لسداد تلك الحاجة.



حظينا بشرف لقاء السيد طلحة مشارقة المدير الإقليمي لشركة TECNO لنسأله بعض الأسئلة ذات صلة بالموضوع، حيث نتوقع منه إلقاء بعض الضوء على قطاع الهواتف الذكية وخطط TECNO المستقبلية للأردن.



س1: لقد شهدت TECNO نموًا سريعًا في السوق الأردني للهواتف الذكية، كيف حققتم ذلك وماذا تعلمتم؟



طلحة مشارقة: يعتبر السوق الأردني تحدي خاص من نوعه لأن متطلبات المستهلكين فيه كثيرة ونحن نؤمن أنهم يستحقون أكثر بكثير مما هو متوفر.

السوق الأردني هو سوق متقدم مع نسبة كبيرة من الأشخاص اليافعين، وهذا جيد لأنه يعني أن المستهلكين اليافعين مواكبون للعصر ومتطلبون أكثر.

فهم يعرفون بالضبط ما يريدون لكن مقدرتهم على الدفع محدودة. نحن في TECNO ضمنّا أن كل ما عرضناه في السوق هذه السنة يفوق توقعات المستهلكين. لذلك شهدنا نموًا سريعًا وإقبال جيد على هواتف TECNO الذكية بين المستهلكين الأردنيين.



س2: ما هي أهم عوامل نجاح شركة TECNO في الأردن؟



طلحة مشارقة: ما يجعلنا منافسًا قويًا على حب المستهلكين في الأردن هو التماشي مع احتياجات ومتطلبات المستهلكين، وتاريخنا من المنتجات عالية الجودة، وخبرتنا في خدمة أكثر من 60 دولة، ونهجنا الذي يتمحور حول المستهلك، والتوازن الصحيح بين الأداء والسعر.



لقد عرضنا جميع سلاسلنا الأساسية في الأردن وهي: سلسلة CAMON التي نالت استحسانًا كبيرًا لقدرات كاميرتها العالية، وسلسلة Pouvoir الممتازة بمجال الترفيه والألعاب والأداء، وسلسلة SPARK البرّاقة والمعنية بالشباب والمليئة بالخصائص والعصرية.

لذا نقدر كمية أجهزة TECNO المتوافرة في الأردن حاليًا بِـ6-8 أجهزة والتي حظت جميعها على استجابة هائلة من المستهلكين.



س3: برأيك ما هي التحديات التي يواجهها مستهلكو الهواتف الذكية من فئة 200 إلى 250 دينار في الأردن؟



طلحة مشارقة: أنا أعتقد أن فئة الأجهزة ما بين 200 و250 دينار هي الفئة الساحقة للأجهزة الرائدة، حيث أنها فئة تسمح للماركات أن تخزن الكثير من الخصائص المستقبلية والقيادية القادرة على تحدي الأجهزة الرائدة.

الأوقات تتغير ويوجد حاليًا القابلية على تجريب واستخدام أي منتج بعرض واعد، وTECNO معروفة بعرض المزيد من خلال أجهزتها المتميزة. أنه من المفروض على هذه الفئة أن تقدم خصائص وامكانيات قيادية ولكن أغلبية الماركات تعجز عن ذلك بشكل أو آخر.

ومن المشاكل السائدة التي يواجهها المستهلكون في هذه الفئة:



1-ضعف قوة المعالجة، ومجموعة الرقائق غير المناسبة، وقضايا التأخير والتوقف خلال التشغيل.



2-سعة البطارية القليلة والشحن البطيء والقلق الدائم من نفاذ الشحن.

3-التقاط صور بجودة قليلة في البيئات المظلمة.



4- عدم مقدرة الكاميرا الأمامية على اظهار مجموعة كاملة من الأصدقاء في صور السيلفي بسبب مجال رؤيتها الضيق.



5-تسجيل مقاطع فيديو مهتزة 9 من 10 مرات.



ذلك عدا ذكر العديد من القضايا الأخرى التي تعاني منها الأجهزة من تلك الفئة.

س4: إذًا هل تعتقد أن TECNO قادرة على عرض جهاز ضمن تلك الفئة سيحل تلك المشاكل ويرتفع بالمستوى في المستقبل القريب؟



طلحة مشارقة: تجهز شركة TECNO حاليًا مجموعة جديدة من الأجهزة ستُعرض في السوق الأردني قريبًا جدًا، فنحن جاهزون لإطلاق من 6-8 أجهزة في الربع الأخير من هذه السنة ابتداءً من جهاز رائد جديد TECNO CAMON 16 Premier هذا الشهر الذي سيحل المزيد من المشاكل التي تم ذكرها سابقًا، والذي سيكون إضافة قيمة إلى سلسلة CAMON.

كما أننا سنطلق أجهزة أخرى رائعة من سلاسل POVA وSPARK لأننا نؤمن أن المستهلك الأردني يستحق هواتف ذكية مليئة بالجودة تفوق التوقعات ونحن مستعدون لتقدمتها في الأيام القادمة.



