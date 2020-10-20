TECNO تكشف عن 3 أجهزة جديدة في سلسلة CAMON 16 تحت شعار الارتقاء في التصوير

الوكيل الاخباري – لأول مرة في الأردن قامت الماركة العالمية الرائدة للهواتف المتنقلة TECNO Mobile (www.TECNO-mobile.com) بعرض أول إطلاق مباشر على قناة رؤيا الفضائية، حيث أعلنت TECNO عن إطلاق أحدث سلسلة لهواتف CAMON لعام 2020 في الأردن وهي سلسلة CAMON 16.

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وسيتوفر الجهاز الأقوى في السلسلة هاتف CAMON 16 Premier في الأسواق الأردنية فورًا وبعدها سيتوافر هاتفي CAMON 16 Pro وCAMON 16 قبل نهاية الشهر.

حيث ستتواجد هذه الأجهزة في العديد من المحلات التجارية وعلى الإنترنت وفي المتاجر الكبيرة مثل كارفور، سمارت باي، وليدرز وأيضًا في شركات الاتصالات مثل زين وأمنية وغيرها الكثير.



وقال السيد طلحة مشارقة المدير الإقليمي لشركة TECNO Mobile: يعتبر هاتف CAMON 16 Premier المَلك والجهاز الأقوى من بين سلسلة CAMON 16، فهو مليء بخصائص وامكانيات استثنائية.

ونحن نتحدى أنفسنا دائمًا لضمان توفير أفضل ما في منتجات TECNO للمستهلكين في الأردن، كما أننا نعمل لمفاجأتهم بتقديم المستوى التالي والأحسن من منتجاتنا.

فإن سلسلة CAMON 16 تقدم "الارتقاء في التصوير"، لذا نحن سعيدون بإطلاق 3 أجهزة ضمن سلسلة CAMON 16 (CAMON 16 Premier، CAMON 16 Pro، وCAMON 16) ونؤمن أنهم سيتلقون إعجابًا كبيرًا من المستهلكين. وأنا أؤكد أن هاتف CAMON 16 Premier وهو الجهاز الأول الذي سيتوفر في الأسواق من اليوم بسعر 219 دينار سيكون ناجحًا.



كما يسعد شركة TECNO العمل مع ِشركة الشروق وشركة الموارد للاتصالات كشركاء موردين لضمان الوصول على نطاق واسع إلى جميع أنحاء المملكة.

المميزات الرئيسية لجهاز CAMON 16 Premier:



مواصفات من المستوى التالي "الارتقاء في التصوير" :



يأتي هاتف CAMON 16 Premier بمجموعة رقائق G90T الأقوى من ذي قبل ومساحة تخزين (ROM) هائلة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية (RAM) 8 جيجابايت، كما يقبل مساحة إضافية من Micro-SD.



وتعطي "شاشة FHD بدوت-إن ثنائي حجم 6.9 إنش" بدقة 1080x2460 ومعدل تحديث 90 هيرتز تجربة مشاهدة أروع وأوسع وأوضح.



ويأتي CAMON 16 Premier ببطارية كبيرة قدرة 4500 مللي أمبير التي تدعم خاصية الشحن السريع 33 واط.



كاميرا بمستوى الهواتف الرئدة



يأتي هاتف CAMON 16 Premier بكاميرا خلفية رباعية فائقة الوضوح بمستوى كاميرات الهواتف الرئدة ونموذج ذكي لكاميرا ثنائية على الوجه الأمامي.

يحتوي النموذج الخلفي على عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة مضادة للتشويه/عدسة تصوير دقيق بزاوية فائقة الاتساع 119 درجة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تحكم بالعمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل فيديو ليلي بدقة 1080.

ويضمن الفلاش الخلفي الخماسي إلتقاط صور أوضح وأكثر إضاءة حتى في البيئات المظلمة. وهذا ليس كل شيء، يسلّط وضع البوكيه في الفيديو التركيز عليك بالإضافة إلى تصوير الحركة البطيئة بسرعة 960 إطار في الثانية الذي يجعلك تلتقط لحظات مذهلة بحركة بطيئة.

كما يأتي الجهاز بخصائص ثبات عالي بمستوى التصوير الجوي ليساعدك على تسجيل مقاطع فيديو ثابتة في كل مرة.



نموذج الكاميرا الأمامي المدعوم بعدسة فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع بزاوية 105 درجة بضبط تلقائي يزيد من قوة الكاميرا في هاتف CAMON 16 Premier ، مع فلاش أمامي مزدوج قابل للتعديل يجعل جمالك أكثر إضاءة.



كما تخبئ كاميرة CAMON 16 Premier العديد من المزايا الأخرى كالتقريب الهجين لِـ10 مرات الذي يجعلك ترى ما لا تستطيع رؤيته في العادة، وتأثير بوكيه المحسن والمطور للصور الشخصية لضمان تركيز الصورة عليك دائمًا، وتأثير HDR للصور الشخصية لصور نابضة بالحياة، وخاصية التركيز على العين التي تلتقط وجهك بشكل جميل إن كنت ساكنًا أو متحركًا، بالإضافة إلى جودة الفيديو عالي الدقة 4K كلها تجعل جهاز CAMON 16 Premier يحقق "الارتقاء في التصوير".



قوة معالجة بمستوى الهواتف الرئدة



جهاز CAMON 16 Premier أذكى من ذي قبل مع مجموعة رقائق MTK G90T التي تستوعب تعدد المهام واللعب وتصفح الانترنت والبحث على الانترنت والتسلية في الوقت ذاته، لذا فإن CAMON 16 Premier يعتبر بتجربة المختصين من أقوى الأجهزة على الإطلاق في الفئة المطروحة.



ويأتي الجهاز مدعومًا بذاكرة عشوائية (RAM) 8 جيجابايت ومساحة تخزين (ROM) 128 جيجابايت لتشعر بالأداء الفائق وتخزن ما تريد.



طاقة لا تنفذ أبدًا



تعطيك البطارية الكبيرة 4500 مللي أمبير مع الشحن السريع 33 واط الحرية الكاملة لتبقى متصلًا ولا تقلق بأن يفوتك شيء، يضمن لك CAMON 16 Premier مع خاصية الشحن السريع بقدرة 33 واط شحنًا أكثر أمانًا وسرعة مع نسبة شحن تصل إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط.



