الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة: سيتم فرض حظر تجول شامل بهذه الحالة

ستيني هائم على وجهه في العراق والخارجية : لم تثبت جنسيته الأردنية

مطالب بإلغاء قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت

العايد: الحكومة تمتلك الشجاعة للتراجع عن أي قرار

الدوريات الخارجية للوكيل : نبحث تدقيق المركبات مرة واحدة فقط

دراسة حكومية دورية لقرار الحظر الشامل

أسعار الذهب الأحد 18/10/2020

رسالة أمنيــة هامة للأردنيين

ارتفاع على درجات الحـرارة

بطولات نشامى الأجهزة الأمنية تتصدر تويتر وسط تأييد شعبي واسع




الأحد، 18-10-2020 11:20 ص

TECNO تُمهد لإطلاق مستوى جديد لسلسلة هواتف CAMON 16 قريبا في الأردن

1


الوكيل الاخباري – سيسعد عشاق التصوير في الأردن بمعرفة أن مستوى جديد من الكميرا والتقنية سيكون بمتناول أيديهم قريبًا جدًا، حيث يتوقع من شركة TECNO إطلاق اصدار جديد من سلسلة هواتفها الذكية المعروفة بتخصصها بالكميرات وتكنولوجيا التصوير CAMON قريبًا في السوق الأردني.

اضافة اعلان

من المتوقع أن توفر TECNO للجمهور تجربة أوسع لسلسلة CAMON مع أصدارها الجديد CAMON “16” حيث تتكون السلسلة من 3 هواتف ذكية استثنائية أختيرت للسوق الاردني بعناية وأن النموذج الأقوى بينها CAMON 16 Premier سيُطلق حوالي الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الجاري.

 

كما ستتوافر جميع أجهزة سلسلة TECNO CAMON 16 وهي TECNO CAMON 16 Premier وTECNO CAMON 16 Pro وTECNO CAMON 16 في الأردن بنهاية شهر تشرين الأول.


يمكن للمستهلكين والمعجبين بالهواتف الذكية ترقب بدء المستوى الجديد في التصوير بالإمكانيات المتفوقة والمتطورة التي ستقدمها سلسلة TECNO CAMON 16 بالتأكيد.

 

لأنه يتوقع أن يأتي هاتف TECNO CAMON 16 Premier الجهاز الأقوى في سلسلة TECNO CAMON 16 مزودًا بكاميرا خلفية رباعية بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل بالإضافة إلى شحن سريع، وبطارية كبيرة، وإمكانيات تسجيل فيديو مُثلى، وتصميم رائع وفريد.


كما يُشاع أن سعر الأجهزة ضمن هذه السلسلة سيكون ما بين 200 و250 دينار أردني، ووفقًا لنشاط الحسابات الرسمية لشركة TECNO على وسائط التواصل الاجتماعي يُعتقد أن الإطلاق سيكون بتاريخ 18/10/2020.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Sn9knEjg

تنصيب جونغ إي-سون كرئيس لمجموعة هيونداي موتورز

thumbnail_image001 (1)

ريادة أعمال جامعة الشرق الأوسط يبلور الخطة الإستراتيجية جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن

300x300-e

البنك العربي يطلق خدمة Arabi Fitness عبر تطبيق عربي موبايل

WhatsApp Image 2020-10-15 at 4.43.44 PM

المناصير للزيوت والمحروقات تسلم مفتاح سيارة Nissan Kicks للرابح الثاني مع برنامج أبشر - صور

1

مجموعة هواوي لأعمال المستهلك تحصل على جوائز Good Design Awards لعام 2020

Franklin_HeroCreativeShot_10_HQ_JPG_14-10-2020

هاتف Huawei Y9a يقدم طرقًا جديدة لمساعدتك على التواصل مع العالم بسهولة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2020-10-08 at 11.18.22 AM

TECNO تستعد لإطلاق المزيد من الأجهزة إلى السوق الأردني