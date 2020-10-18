TECNO تُمهد لإطلاق مستوى جديد لسلسلة هواتف CAMON 16 قريبا في الأردن

الوكيل الاخباري – سيسعد عشاق التصوير في الأردن بمعرفة أن مستوى جديد من الكميرا والتقنية سيكون بمتناول أيديهم قريبًا جدًا، حيث يتوقع من شركة TECNO إطلاق اصدار جديد من سلسلة هواتفها الذكية المعروفة بتخصصها بالكميرات وتكنولوجيا التصوير CAMON قريبًا في السوق الأردني.

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من المتوقع أن توفر TECNO للجمهور تجربة أوسع لسلسلة CAMON مع أصدارها الجديد CAMON “16” حيث تتكون السلسلة من 3 هواتف ذكية استثنائية أختيرت للسوق الاردني بعناية وأن النموذج الأقوى بينها CAMON 16 Premier سيُطلق حوالي الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الجاري.

كما ستتوافر جميع أجهزة سلسلة TECNO CAMON 16 وهي TECNO CAMON 16 Premier وTECNO CAMON 16 Pro وTECNO CAMON 16 في الأردن بنهاية شهر تشرين الأول.



يمكن للمستهلكين والمعجبين بالهواتف الذكية ترقب بدء المستوى الجديد في التصوير بالإمكانيات المتفوقة والمتطورة التي ستقدمها سلسلة TECNO CAMON 16 بالتأكيد.

لأنه يتوقع أن يأتي هاتف TECNO CAMON 16 Premier الجهاز الأقوى في سلسلة TECNO CAMON 16 مزودًا بكاميرا خلفية رباعية بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل بالإضافة إلى شحن سريع، وبطارية كبيرة، وإمكانيات تسجيل فيديو مُثلى، وتصميم رائع وفريد.



كما يُشاع أن سعر الأجهزة ضمن هذه السلسلة سيكون ما بين 200 و250 دينار أردني، ووفقًا لنشاط الحسابات الرسمية لشركة TECNO على وسائط التواصل الاجتماعي يُعتقد أن الإطلاق سيكون بتاريخ 18/10/2020.



