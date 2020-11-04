TECNO Mobile مستعدة لاضافة جديدة لمجموعتها من الهواتف الذكية في الأردن مع سلسلة SPARK 6 الحديثة

الوكيل الاخباري - تبدو شركة TECNO Mobile وهي ماركة عالمية رائدة للهواتف النقالة مستعدة لعرض الهاتف الذكي الجديد كليًا TECNO SPARK 6 في الأردن لتضع من خلاله خصائص قوية ومميزة بسعر مقبول في أيدي المستهلكين.

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سيتميز SPARK 6 بنظام كاميرا مُصمم لتعزيز تجربتي التقاط الصور وتسجيل الفيديو لجميع المستخدمين، كما سيأتي الجهاز ببطارية أكبر وشاشة عرض غامرة أوسع لتعطي صورًا ومقاطع فيديو واقعية ومدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي الأفضل من نوعها.



الخاصية التي تتميز في أجهزة TECNO SPARK 6 هي الكاميرا الرباعية بدقة 16 ميجابكسل التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي القوية والقادرة على التعرف على 18 مشهدًا مختلفًا بنسبة تعرف 95%، حيث تعطي عدسات الجهاز معنى آخر للتصوير المثالي.

يضمن التصوير عالي الدقة مع المعالجة الذكية لبيئات الإضاءة الخافتة التقاط صورًا شخصيةً عالية الدقة وتصوير دقيق واضح، ويأتي تسجيل الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بتأثيرات عديدة كـ"تأثير التجميل في الفيديو" و"التجميل بتقنية الذكاء الاصطناعي" و"تحسين شكل الجسم بتقنية الذكاء الاصطناعي" و"التفاعل بالواقع المعزز" التي تتأقلم بشكل ذكي مع وجوه المستخدمين وتعطيهم الحرية الكاملة للتعديل حسب الرغبة للحصول على المظهر المثالي.



تستعد شركة TECNO Mobile لإطلاق السلسلة الجديدة SPARK 6 هذا الشهر، وتتميز هذه السلسلة بالأداء العالي وعمر البطارية الطويل والتصميم الأملس الجريء.



من المتوقع أن تكون أجهزة TECNO SPARK 6 متطورة بشكل أكبر بكثير من الجيل السابق SPARK 5 وأن تتوفر بخياري سعة تخزين.



يُتوقع إطلاق أجهزة SPARK 6 بأربعة ألوان يافعة وأن يكون مظهرها حيويًا وعصريًا لتجذب المستهلكين اليافعين في الأردن.



وقد تقدم شركة TECNO نموذجًا إضافيًا بخيارين من جهاز SPARK Go للمستهلكين الباحثين عن القيمة الكبيرة.



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https://www.tecno-mobile.com/jo/home





