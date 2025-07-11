"The Domain" تنظم أول لقاء تفاعلي شامل لمجتمع مجمع الملك الحسين للأعمال

11:27 ص

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الوكيل الإخباري- في خطوة رائدة على مستوى قطاع التطوير العقاري والمناطق التنموية في الأردن، نظّمت شركة The Domain أول لقاء تفاعلي شامل من نوعه لمجتمع مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك بحضور ممثلي الشركات العاملة داخل المجمع، والشركاء الاستراتيجيين، والعاملين ضمن مرافقه، في أجواء ودّية تعكس روح التعاون والانفتاح. اضافة اعلان





أقيمت الفعالية في المسرح الرئيسي داخل المجمع، حيث افتُتحت بعرض فيديو تسجيلي ملهم استعرض مسيرة المجمع وتحوله من فكرة طموحة انطلقت برؤية ملكية سامية إلى وجهة أعمال متكاملة تدعم الريادة وتحتضن الابتكار.





وتخلّل اللقاء استعراض عدد من المشاريع النوعية الجديدة التي بدأ تنفيذها داخل المجمع، أبرزها:



تطوير خدمات النقل الذكي.



تحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.



إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد.



تفعيل أنظمة الرد الذكي بالتعاون مع Smart Serve.



إطلاق نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد للمجمع مع شركة “هيدرا”.



مشروع البريد المؤسسي بالتعاون مع البريد الأردني.



افتتاح مركز الخدمات الحكومي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



مبادرة “عربات الطعام” بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.



أنشطة مجتمعية مبتكرة مثل "عطلة نهاية الأسبوع في المجمع".



مشاريع التحول الأخضر والاستدامة.



وشهد اللقاء تكريم الدكتور إيهاب مشعل من مركز Mind Clinic بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإطلاق برنامج تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في شركات المجمع.



وأكد عز الدين في كلمته أن المجمع يعمل باستمرار على تطوير خدماته ومنصاته التفاعلية لدعم مستأجريه وتعزيز تنافسيتهم، مشددًا على أن الشراكة الحقيقية تبدأ بالاستماع والتفاعل مع المجتمع، وهو ما يسعى المجمع إلى تفعيله من خلال هذا اللقاء وغيره من المبادرات القادمة.



كما تضمّن الحدث جلسة حوارية (Q&A) أتيحت خلالها الفرصة للحضور لطرح الأسئلة والمداخلات، في بيئة تعزز ثقافة الشفافية والانفتاح.



واختُتم اللقاء بتكريم عدد من الشركات والأفراد والجهات الذين ساهموا في تنفيذ مبادرات نوعية كان لها أثر إيجابي ملموس داخل المجمع.



ويُعد هذا اللقاء نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التفاعل المجتمعي داخل مجمع الملك الحسين للأعمال، تتجاوز النماذج التقليدية نحو بيئة تشاركية تركّز على الإنسان، والأفكار، والفرص، بما يرسخ موقع المجمع كحاضنة ريادية متكاملة تدعم الابتكار والتعاون لبناء المستقبل.