The Domain تنظم فعالية إشهار كتاب " مسار" للدكتور تركي عبيدات

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الوكيل الإخباري- رعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة اليوم الإثنين حفل إشهار كتاب مسار للدكتور تركي ابراهيم عبيدات.



وحضر حفل الإشهار جمع من أصحاب المعالي والسعادة، والشخصيات الوطنية والإعلامية.

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