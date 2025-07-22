الثلاثاء 2025-07-22 01:19 م
 

The Domain تنظم فعالية إشهار كتاب " مسار" للدكتور تركي عبيدات

The Domain تنظم فعالية إشهار كتاب " مسار" للدكتور تركي عبيدات
The Domain تنظم فعالية إشهار كتاب " مسار" للدكتور تركي عبيدات
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-   رعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة اليوم الإثنين حفل إشهار كتاب مسار للدكتور تركي ابراهيم عبيدات.

وحضر حفل الإشهار جمع من أصحاب المعالي والسعادة، والشخصيات الوطنية والإعلامية.

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