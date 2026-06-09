“The Domain” : لا صحة لإقامة حفل للفنان راشد الماجد في 12 حزيران 2026

وأوضحت الشركة أنه لم يتم منح أي موافقات أو تصاريح لإقامة هذا الحفل، مشددة على أن الإعلان المتداول لا يمتّ للواقع بصلة.
ودعت الشركة الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم التعامل مع أي جهات غير معتمدة تروّج أو تبيع تذاكر فعاليات غير موثقة، تفاديًا لأي عمليات احتيال أو خسائر مالية.
وأكدت أن المصدر الوحيد والموثوق لحجز وشراء تذاكر الفعاليات التي تنظمها الشركة هو عبر منصاتها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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