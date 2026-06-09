“The Domain” : لا صحة لإقامة حفل للفنان راشد الماجد في 12 حزيران 2026

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الوكيل الإخباري- حذّرت شركة “The Domain” المواطنين والزوار من التعامل مع أي إعلانات أو روابط متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إقامة حفل للفنان راشد الماجد بتاريخ 12 حزيران 2026، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ومضللة. اضافة اعلان







وأوضحت الشركة أنه لم يتم منح أي موافقات أو تصاريح لإقامة هذا الحفل، مشددة على أن الإعلان المتداول لا يمتّ للواقع بصلة.





ودعت الشركة الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم التعامل مع أي جهات غير معتمدة تروّج أو تبيع تذاكر فعاليات غير موثقة، تفاديًا لأي عمليات احتيال أو خسائر مالية.





وأكدت أن المصدر الوحيد والموثوق لحجز وشراء تذاكر الفعاليات التي تنظمها الشركة هو عبر منصاتها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.