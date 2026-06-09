The Domain يحتضن فعالية ريادية جمعت أكثر من 1000 شاب وطموح

الوكيل الإخباري- استضاف اليوم السبت ٦-٦ The Domain فعالية لقاء “أبدا مشروعك في ٦٠يوم" مع Wolfofbey حيث حضر الفعاليه ما يفوق ال ١٠٠٠ شخص معظمهم من الشباب للاستفادة من خبرات السيد جاد الفاكهاني، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم Wolfofbey، هو رائد أعمال في مجال التجارة الإلكترونية يمتلك عدة علامات تجارية ناجحة، التي تُعد من أبرز شركات التكنولوجيا والتسويق في الشرق الأوسط. ومع أكثر من 260,000 متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الصوت العربي الأبرز في الابتكار الرقمي وريادة الأعمال.



منذ عام ٢٠١٣، أطلق جاد ثمانية علامات تجارية ناجحة في مجال التجارة الإلكترونية، مطوراً استراتيجيات مكّنت آلاف الطموحين من دخول هذا المجال. وكان إنجازه الأكبر من خلال إنشاء برنامج Wolfofbey للتجارة الإلكترونية، وهو نظام مُثبت فعاليته قام بتدريب أكثر من ٨٠٠٠ طالب وساهم في إطلاق أكثر من ٤٥٠٠ مشروع في الشرق الأوسط.



لقد أثّر جاد بشكل كبير على الساحة، مما أهّله العام الماضي ليكون ضمن قائمة فوربس ٣٠ تحت ٣٠، مؤكداً مكانته كأحد أبرز قادة الأعمال الرقمية في المنطقة.



واليوم، يواصل جاد مهمته في إلهام وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال، مُثبتاً أن الرؤية والإصرار والاستراتيجية الصحيحة تجعل النجاح في متناول اليد دائماً.

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استضاف اليوم السبت ٦-٦ The Domain فعالية لقاء “ابدأ مشروعك في ٦٠يوم" مع Wolfofbey حيث حضر الفعاليه ما يفوق ال ١٠٠٠ شخص معظمهم من الشباب للاستفادة من خبرات السيد جاد الفاكهاني، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم Wolfofbey، هو رائد أعمال في مجال التجارة الإلكترونية يمتلك عدة… pic.twitter.com/xYsJLFW0zX June 9, 2026











