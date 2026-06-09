The Domain يحتضن فعالية ريادية جمعت أكثر من 1000 شاب وطموح

منذ عام ٢٠١٣، أطلق جاد ثمانية علامات تجارية ناجحة في مجال التجارة الإلكترونية، مطوراً استراتيجيات مكّنت آلاف الطموحين من دخول هذا المجال. وكان إنجازه الأكبر من خلال إنشاء برنامج Wolfofbey للتجارة الإلكترونية، وهو نظام مُثبت فعاليته قام بتدريب أكثر من ٨٠٠٠ طالب وساهم في إطلاق أكثر من ٤٥٠٠ مشروع في الشرق الأوسط.
لقد أثّر جاد بشكل كبير على الساحة، مما أهّله العام الماضي ليكون ضمن قائمة فوربس ٣٠ تحت ٣٠، مؤكداً مكانته كأحد أبرز قادة الأعمال الرقمية في المنطقة.
واليوم، يواصل جاد مهمته في إلهام وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال، مُثبتاً أن الرؤية والإصرار والاستراتيجية الصحيحة تجعل النجاح في متناول اليد دائماً.
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