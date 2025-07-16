The Domain يستضيف عرض كوميدي مميز لصالح النواوي

يُعد صالح النواوي من أبرز نجوم الكوميديا العربيه الصاعدة، حيث يشتهر بأسلوبه العفوي وسرده الذكي لقصص مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية ، بأسلوب ساخر محبب للجمهور.و تمت بيع جميع التذاكر للعرض الاول و يوجد ذاكر متاحه للعرض الثاني
تفاصيل الحدث:
📍 المكان: مسرح The Domain – مجمع الملك حسين للأعمال
🗓 التاريخ: الخميس 17 تموز 2025- الجمعه 18 تموز 2025
🕗 الوقت: 8:00 مساءً
🎟 رابط الحجز عبر تيكتات:
https://www.dnatkts.com/event/4#ticketsbuy -17 العرض الاول
www.dnatkts.com/event/7 -18 العرض الثاني
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