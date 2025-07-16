الأربعاء 2025-07-16 01:51 م
 

The Domain يستضيف عرض كوميدي مميز لصالح النواوي

عرض كوميدي مميز لصالح النواوي
عرض كوميدي مميز لصالح النواوي
 
الأربعاء، 16-07-2025 01:31 م

الوكيل الإخباري-    يستعد مسرح The Domain لاستضافة عرض كوميدي مميز يقدّمه الفنان المصري الكوميدي صالح النواوي، في أمسية استثنائية من الضحك والفن الهادف، وذلك يوم الخميس و الجمعه الموافق 18+17-07-2025. 

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يُعد صالح النواوي من أبرز نجوم الكوميديا العربيه الصاعدة، حيث يشتهر بأسلوبه العفوي وسرده الذكي لقصص مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية ، بأسلوب ساخر محبب للجمهور.و تمت بيع جميع التذاكر للعرض الاول و يوجد ذاكر متاحه للعرض الثاني 


تفاصيل الحدث:
📍 المكان: مسرح The Domain – مجمع الملك حسين للأعمال
🗓 التاريخ: الخميس 17 تموز 2025- الجمعه 18 تموز 2025 
🕗 الوقت: 8:00 مساءً
🎟 رابط الحجز عبر تيكتات:


https://www.dnatkts.com/event/4#ticketsbuy -17 العرض الاول 
www.dnatkts.com/event/7                             -18 العرض الثاني

 

 
 
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