The Domain يستضيف عرض كوميدي مميز لصالح النواوي

الوكيل الإخباري- يستعد مسرح The Domain لاستضافة عرض كوميدي مميز يقدّمه الفنان المصري الكوميدي صالح النواوي، في أمسية استثنائية من الضحك والفن الهادف، وذلك يوم الخميس و الجمعه الموافق 18+17-07-2025.

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يُعد صالح النواوي من أبرز نجوم الكوميديا العربيه الصاعدة، حيث يشتهر بأسلوبه العفوي وسرده الذكي لقصص مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية ، بأسلوب ساخر محبب للجمهور.و تمت بيع جميع التذاكر للعرض الاول و يوجد ذاكر متاحه للعرض الثاني



تفاصيل الحدث:

📍 المكان: مسرح The Domain – مجمع الملك حسين للأعمال

🗓 التاريخ: الخميس 17 تموز 2025- الجمعه 18 تموز 2025

🕗 الوقت: 8:00 مساءً

🎟 رابط الحجز عبر تيكتات: