The domain تنظم حفل تخريج لـ مدارس التربية الريادية

الوكيل الإخباري- في أجواء احتفالية مميزة، وتحت رعاية سمو الاميرة ايه بنت فيصل احتضن The Domain حفل تخريج طلاب مدارس الريادية للعام الدراسي 2024-2025، وسط حضور واسع من أهالي الطلبة والهيئة التدريسية وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الأردني.

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شهد الحفل فقرات متنوعة شملت عروضًا موسيقية وكلمات مؤثرة ألقتها إدارة المدرسة وممثلون عن الطلبة، عبّروا فيها عن فخرهم بإنجازات الخريجين وتمنياتهم لهم بمستقبل مشرق.



وتميّز الحفل بحضور الفنان الأردني الكبير عمر العبداللات، الذي قدّم وصلة غنائية وطنية أضفت على الأمسية طابعًا فنيًا مميزًا، وتفاعل معها الحضور بحماسة كبيرة، مما أضاف للحفل قيمة رمزية خاصة.

كما أُلقيت خلال الحفل كلمات تشجيعية من نخبة من الضيوف المميزين الذين حضروا دعمًا للطلبة والخريجين، مؤكدين على أهمية التعليم والتميز الأكاديمي في بناء مستقبل الأجيال القادمة.



وقد حضر الفعالية أكثر من 700 شخص، ملؤوا أرجاء المسرح فرحًا وفخرًا بنجاح أبنائهم، في مشهد جمع بين الفخر الوطني والفرحة العائلية.