VISA والمناصير للزيوت والمحروقات مستمرون معكم وفرصة إسترداد 5 دنانير لـ 4000 رابح

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الوكيل الاخباري – أعلنت شركة VISA و شركة المناصير للزيوت والمحروقات مستمرون بحملتنا للاسبوع الثاني وفرصة إسترداد 4000 رابح عائد نقدي بقيمة 5 دنانير يوم الجمعة القادمة بتاريخ 17/9/2021 ، وذلك من أجل المزيد من التوسع في مفهوم خدمات الدفع الإلكتروني بمحطات المناصير عن طريق ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات VISA وتحفيز العملاء على استخدامها في مختلف المنافذ التجارية والبيعية والخدمية للحصول على ما يلبي احتياجاتهم من خدمات ومنتجات بما فيها المحروقات.وتقوم الحملة التي تم اطلاقها الاسبوع الماضي بعنوان "عبي 20 بالتنك واكسب 5 بالبنك " على مكافأة رواد عملاء أي من فروع محطات المناصير للزيوت والمحروقات المنتشرة في المملكة ممن يسددون قيمة تعبئة مركباتهم بقيمة 20 دينار وأكثر من منتج بنزين بصنفيه 90&95 ويتم الدفع بنجاح بإستخدام بطاقة VISA للتأهل والدخول بالسحب عن حركات البطاقات المستخدمة بالدفع وإختيار 4000 رابح بجائزة وقدرها 5 دنانير تعاد لحساب البطاقة المستخدمة للدفع عند التعبئة في المحطات خلال يوم الجمعة فقط بين الساعة 9:00 وحتى 5:00 مساءً.في تصريح على هذه الحملة ، قال المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير إن هذه الحملة تأتي تجسيداً لثقة المناصير للزيوت والمحروقات بالمستوى المتقدم لخدمات قطاع الدفع الإلكتروني والتي تقدمها شركة VISA ، وهي الرائدة في ابتكار وتفعيل الممارسات العالمية في تطبيق أنظمة وحلول الدفع الإلكتروني . وأضاف أنه، في وقت قياسي أصبح الاعتماد على استخدامها ودورها في السوق العالمي والأردني وقدرتها على كسب ثقة الجميع، من خلال الموثوقية والكفاءة العالية لخدماتها، والمصداقية والمهنية بالتعامل مع عملائها وتوفير الجهد والوقت والتعامل النقدي وتحفيزاً للمستهلكين على الدفع الإلكتروني بالاضافة الى تقديم جوائز وحوافز فورية لمستخدميها.وأكد المناصير أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات ومنتجات الوقود في محطاتها، وحسب أفضل المواصفات العالمية والاردنية ، وبما يضمن الحفاظ على صحة المواطن والمحافظة على البيئة وديمومة عمل المركبات التي تستخدم الوقود المستورد من قبل شركة المناصير للزيوت والمحروقات.وصرح المدير الإقليمي لشركة VISA في الأردن وفلسطين واليمن السيد رجائي عجور وقال " نحن في شركة VISA سعيدين بالشراكة مع شركة المناصير للزيوت والمحروقات ونتطلع الى مزيد من التعاون على المدى القريب ، وأكد أن هذه الحملة هي إحدى مبادرات شركة VISA الرائدة وتسعى من خلالها لرفع مستوى الوعي بتقنيات الدفع الإلكترونية الجديدة على طريق تسهيل تبنيها واعتمادها من قبل الشركاء والمستخدمين النهائيين، وبالتالي تعزيز واستدامة قطاع المدفوعات الإلكترونية في الأردن.يشار إلى أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات، إحدى شركات مجموعة المناصير، تأسست في العام 2003. تضم أكثر من 85 محطة وقود عاملة وتعدّ الشركة الأولى في الأردن التي تدير سلسلة من محطات الوقود ذات التصاميم المعاصرة التي توفر تجربة مميزة للمستهلك، وتتبع المعايير العالمية للتكنولوجيا والصحة والسلامة والجوانب البيئية.مع VISA والمناصير ربحك أكيد.