الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الضمان : ندرس امتيازات التأمين الصحي الجديد

الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

وزير الصحة: موافقة على توصية بإحالة وفاة الطفلة لين إلى النائب العام

إصابة فتاة بعيار ناري في مأدبا

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

الأربعاء، 15-09-2021 12:09 م

وفرصة إسترداد 5 دنانير لـ 4000 رابح

VISA والمناصير للزيوت والمحروقات مستمرون معكم وفرصة إسترداد 5 دنانير لـ 4000 رابح

WhatsApp Image 2021-09-15 at 12.06.25 PM


الوكيل الاخباري – أعلنت شركة VISA و شركة المناصير للزيوت والمحروقات مستمرون بحملتنا للاسبوع الثاني وفرصة إسترداد 4000 رابح عائد نقدي بقيمة 5 دنانير يوم الجمعة القادمة بتاريخ 17/9/2021 ، وذلك من أجل المزيد من التوسع في مفهوم خدمات الدفع الإلكتروني بمحطات المناصير عن طريق ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات VISA وتحفيز العملاء على استخدامها في مختلف المنافذ التجارية والبيعية والخدمية للحصول على ما يلبي احتياجاتهم من خدمات ومنتجات بما فيها المحروقات.اضافة اعلان


وتقوم الحملة التي تم اطلاقها الاسبوع الماضي بعنوان "عبي 20 بالتنك واكسب 5 بالبنك " على مكافأة رواد عملاء أي من فروع محطات المناصير للزيوت والمحروقات المنتشرة في المملكة ممن يسددون قيمة تعبئة مركباتهم بقيمة 20 دينار وأكثر من منتج بنزين بصنفيه 90&95 ويتم الدفع بنجاح بإستخدام بطاقة VISA للتأهل والدخول بالسحب عن حركات البطاقات المستخدمة بالدفع وإختيار 4000 رابح بجائزة وقدرها 5 دنانير تعاد لحساب البطاقة المستخدمة للدفع عند التعبئة في المحطات خلال يوم الجمعة فقط بين الساعة 9:00 وحتى 5:00 مساءً.


في تصريح على هذه الحملة ، قال المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير إن هذه الحملة تأتي تجسيداً لثقة المناصير للزيوت والمحروقات بالمستوى المتقدم لخدمات قطاع الدفع الإلكتروني والتي تقدمها شركة VISA ، وهي الرائدة في ابتكار وتفعيل الممارسات العالمية في تطبيق أنظمة وحلول الدفع الإلكتروني . وأضاف أنه، في وقت قياسي أصبح الاعتماد على استخدامها ودورها في السوق العالمي والأردني وقدرتها على كسب ثقة الجميع، من خلال الموثوقية والكفاءة العالية لخدماتها، والمصداقية والمهنية بالتعامل مع عملائها وتوفير الجهد والوقت والتعامل النقدي وتحفيزاً للمستهلكين على الدفع الإلكتروني بالاضافة الى تقديم جوائز وحوافز فورية لمستخدميها.

وأكد المناصير أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات ومنتجات الوقود في محطاتها، وحسب أفضل المواصفات العالمية والاردنية ، وبما يضمن الحفاظ على صحة المواطن والمحافظة على البيئة وديمومة عمل المركبات التي تستخدم الوقود المستورد من قبل شركة المناصير للزيوت والمحروقات.

وصرح المدير الإقليمي لشركة VISA في الأردن وفلسطين واليمن السيد رجائي عجور وقال " نحن في شركة VISA سعيدين بالشراكة مع شركة المناصير للزيوت والمحروقات ونتطلع الى مزيد من التعاون على المدى القريب ، وأكد أن هذه الحملة هي إحدى مبادرات شركة VISA الرائدة وتسعى من خلالها لرفع مستوى الوعي بتقنيات الدفع الإلكترونية الجديدة على طريق تسهيل تبنيها واعتمادها من قبل الشركاء والمستخدمين النهائيين، وبالتالي تعزيز واستدامة قطاع المدفوعات الإلكترونية في الأردن.

يشار إلى أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات، إحدى شركات مجموعة المناصير، تأسست في العام 2003. تضم أكثر من 85 محطة وقود عاملة وتعدّ الشركة الأولى في الأردن التي تدير سلسلة من محطات الوقود ذات التصاميم المعاصرة التي توفر تجربة مميزة للمستهلك، وتتبع المعايير العالمية للتكنولوجيا والصحة والسلامة والجوانب البيئية.

مع VISA والمناصير ربحك أكيد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capital Bank clothing BAnk- image

كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع بنك الملابس الخيري

basketball

زين راعي الاتصالات الحصري لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات

WhatsApp Image 2021-09-14 at 2.38.53 PM

الأردنية للطيران تحصل على شهادة برنامج الأيوسا (IOSA) للمرة الثامنة

Huawei Picture - 14-09-2021

إليك لماذا يجب عليك الحصول على سماعات HUAWEI FreeBuds 4

127721-Announcing sustainability report

بنك الإسكان يصدر تقريره السنوي للاستدامة لعام 2020

GetAttachment

البحث عن ارقام سيارات مميزة على السوق المفتوح

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2021-09-09 at 10.46.33 AM

4000 رابح إسبوعياً مع VISAو المناصير للزيوت والمحروقات