VOOC Flash Charging من OPPO أفضل تقنية شحن مبتكرة وأكثرها كفاءة وأماناً

الوكيل الاخباري - على مدار السنوات الماضية، تربعت شركة OPPO على قائمة شركات التكنولوجيا والهواتف الذكية واحتلت مكانة رائدة في موطنها الصين ومن ثم في مختلف الأسواق العالمية وذلك بفضل إصرارها حرصها المستمر على تقديم أحدث وأفضل المنتجات لعملائها من خلال تسخير جهودها واستثماراتها وأبحاثها المتواصلة لهذه الغاية.

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ولا تنفك هذه الشركة العملاقة من طرح حلولٍ ومنتجات مبتكرة تثير الدهشة في النفوس، كان آخرها تقنية الشحن السريع VOOC Flash Charge، الذي أحدث ثورة في سوق شحن الهواتف، وأصبحت OPPOعلى ضوئه أول شركة تقدم حلاً منخفض الجهد للشحن السريع، الأمر الذي غير تماماً من طرقنا في استخدام الهواتف الذكية.



الأرقام تتحدث عن الكفاءة والسلامة



ولأنOPPOتعمل على بناء عالم أكثر ذكاءً، فإن تقنية VOOC Flash Charge التي طرحتها هذه العلامة الرائدة في مجال التكنولوجيا، لقيت إقبالاً منقطع النظير بين مستخدمي هواتف OPPO حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه التقنية أكثر من 195 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم في حزيران 2021، كما تقدمت الشركة بأكثر من 3 آلاف طلب براءة اختراع تتعلق بالشحن السريع، وقامت بترخيص تقنية الشحن السريع لقرابة 40 شركة، الأمر الذي يجعل من هذه التقنية إحدى أفضل التقنيات المتوفرة حالياً في العالم من حيث السرعة والأمان.



ولعل الأرقام التي ذكرت أعلاه، هي خير دليل على كفاءة وسلامة وسهولة استخدام VOOC Flash Charge ، وهي المجالات الثلاثة الأساسية التي ركزت عليها جهودعشرات آلاف من الموظفين في مجالالبحث والتطوير لدى OPPOعند تطويرهم لتكنولوجيا جديدة لشحن البطارية لإيجاد حياة أفضل للعملاء حول العالم.



السمة المميزة لتقنية VOOC Flash Charge هي أنها تحسن سرعة وكفاءة الشحن السريع عن طريق زيادة الإنتاج الحالي بدلاً من الجهد. كما أنه يتجنب مشكلة ارتفاع درجة الحرارة التي تواجهها حلول الشحن السريع ذات الجهد العالي.، كما تستخدم هذه التقنية برنامج سلامة يمتد من المحوّل وصولاً إلى البطارية.

وتقوم وحدات التحكم بالشحن الخاصة والموجودة على الهاتف والمحوّل بمراقبة حالة المكونات في الوقت الحقيقي، وفحص درجة حرارة البطارية والجهد والتيار ومقاومة المسار والعديد من القياسات الأخرى، مما يمكّن النظام الاستجابة بعد ذلك من الاستجابة وبسرعة في حال خروج أي من القياسات عن مستوياتها الطبيعية تجنباً لحدوث أخطاء في عملية الشحن.



عززت OPPO مستويات الحماية في شاحن VOOCلتصل إلى خمس مستويات من طبقة الحماية من المحول إلى المنفذ وداخل الهاتف الذكي لتوفير أفضل حماية يمكن أن تحصل عليها مع الشاحن. لذلك استبدلت OPPO مع شاحن VOOC دارة تقليل الفولتاج بإضافة شريحة MCU الذكية، التي تجنب هاتفك الذكي من الحرارة العالية أثناء الشحن، وهو ما يلاحظ مع أغلب هواتف اليوم.



وباعتبارها تقنية مملوكة لـ OPPO،تعدVOOC Flash Charge أول تقنية شحن سريع تحصل على تصنيف خمس نجوم من CTTL (مختبرات تكنولوجيا الاتصالات الصينية) وهو واحد من أكبر مختبرات الشهادات التقنية في الصين، مما يثبت فعالية هذه التقنية وسلامتها وموثوقيتها، إذ لم يتم وحتى اللحظة الإبلاغ عن أية مشكلات تتعلق بالسلامة لدى أكثر من 195 مليون مستخدم لشحن VOOCعلى الصعيد العالمي.



الشحن الذكي: السرعة القصوى وعمر البطارية لتحقيق التوازن المثالي

تعمل تقنية الشحن الذكي على إجراء العديد من التحسينات الملحوظة في جوانب متعددة من أداء البطارية أبرزها؛



عمر أطول للبطارية: مع ضمان سرعة 65 واط SuperVOOC والشحن الكامل / التفريغ الكامل للبطارية، فإن التكنولوجيا قادرة على الحفاظ على سعة البطارية حتى 80٪ من سعتها الأصلية بعد 800 دورة شحن.



تحسين كفاءة الشحن: من خلال اتصال ثنائي الاتجاه بين الهاتف والمحول، يمكن للمحول توفير شحن أكثر ذكاءً، عن طريق تقليل أو زيادة طاقة الشحن تلقائيًا حسب الحاجة، أضاف شاحن SuperVOOC 2.0، وظيفة ضبط عالية الدقة للتحكم في التيار والجهد بشكل أكثر دقة وكفاءة، حيث يضبط الجهد على مقياس بين 3V و 10V ، والتيار بين 0A و 6.5A ، ويحقق 100mA كحد أدنى.



موازنة سرعة الشحن ودرجة حرارة الهاتف: التكنولوجيا قادرة على إيجاد أفضل توازن بذكاء بين تيار الشحن الأمثل وما يترتب على ذلك من زيادة في درجة الحرارة في سيناريوهات الاستخدام المختلفة. بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين استخدام هواتفهم الذكية دون أي إزعاج عند شحن Flash Charging.



الشحن في الظروف القاسية ، حتى في أبرد درجات الحرارة



استكشفت الشركة الصينية أيضًا طرقًا لتحسين تقنية الشحن السريع في أقصى الحالات. على سبيل المثال ، قد يكون من الصعب شحن بطارية ليثيوم أيون في البيئات الباردة جداً، حيث يمكن أن يؤدي إجبار البطارية على الشحن إلى حدوث دائرة كهربائية قصيرة.

يستخدم حل الشحن بدرجة حرارة منخفضة للغاية من OPPO خوارزميات ذكية لتحديد درجة حرارة شحن البطارية المثلى ورفع درجة الحرارة قبل بدء الشحن. تظهر نتائج الاختبار أن البطارية قادرة على رفع درجة الحرارة من -10 إلى 20 في بضع عشرات من الثواني ، مما يسمح بشحن البطارية بشكل طبيعي.



على الرغم من كل هذه الأخبار، OPPO لم تعلن تفاصيل عن أول هاتف ذكي بشحن 125 وات: بالتأكيد استغرقت الشركة وقتًا لإتقان الشحن فائق السرعة ، لكن على أي حال ، رأت التقارير السابقة أن 2021 هو الوقت المثالي لإطلاق هذا المنتج الجديد .



النظرة المستقبلية لشحن OPPO VOOC Flash Charge



يساعد تطبيق الجيل الخامس5Gعلى تسريع تطوير إنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والواقع المعزز والعديد من المجالات الأخرى، وذلك بفضل وقت الاستجابة المنخفض والاتصالات الواسعة والنطاق الترددي الأكبر، لكن المزيد من الأجهزة – المتعطشة للطاقة- قد تواجه مزيداً من التحديات نظراً لمحدودية قدرات البطارية فيها، لذا يمكن لتقنية VOOC Flash Charge معالجة هذا الخلل.

وفي عام 2021أطلقت OPPO مشروعها الجديد تحت اسم مبادرة فلاش The Flash Initiative، وذلك خلال المؤتمر العالمي للهواتف في شنغهايفي MWCSH، لإدخال تقنيتها VOOC إلى عالم السيارات والمساحات العامة والرقائق المستخدمة في طيف واسع من التقنيات.



ومن المتوقع أن تتوسع تقنية الشحن السريع قريباً من الهواتف إلى سماعات الرأس الأخرى والأجهزة المنزلية الذكية والمعدات الصناعية وغيرها، وفي المستقبل، يمكن أن يساعد توحيد هذه التقنية في تحسين التوافق، مما يعني أن شاحناً واحداً قادراً على شحن العديد من الأجهزة.



وفي ضوء تزايد احتياجات المستخدمين للشحن، فإننا سنرى مستقبلاً ظهور المزيد من أساليب الشحن المتنوعة، خصوصاً عندما يصبح الشحن اللاسلكي شائعاً ورائجا للغاية، كما ستصبح محولات الشحن أيضاً مدمجة أكثر وخفيفة الوزن، مع كثافة طاقة أعلى، لذلك ستكون أجهزة الشحن "عالية الطاقة وصغيرة الحجم" هي أحد مجالات التركيز للبحث والتطوير في المستقبل القريب.



وسواء اختار الناس الشحن اللاسلكي أو السلكي ، فإن تقنية VOOC Flash Charge قادرة الآن على تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات عندما يتعلق الأمر بشحن الأجهزة الإلكترونية ، حتى في أكثر الظروف قسوة، وستستمر هذه التقنية من OPPO في التطوّر لتوفّر للمستخدمين جيلًا جديدًا من تجربة الشحن المصممة للتميز في أي موقف ، مما يسمح للأشخاص بشحن أي جهاز في أي وقت وفي أي مكان.