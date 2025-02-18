Visa تتعاون مع بيب جوارديولا لتوفير تجارب غير مسبوقة لحاملي بطاقاتها

الوكيل الإخباري- أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، عن إبرام شراكة جديدة مع مدرب كرة القدم الإسباني بيب جوارديولا. تهدف هذه الشراكة، التي تمتد لعامين، إلى منح حاملي بطاقات Visa وعشاق كرة القدم العديد من التجارب الحصرية والاستثنائية.

اضافة اعلان

ينضم المدرب الشهير، المعروف بقيادته الناجحة لأندية كرة القدم البارزة مثل برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، إلى Visa بهدف توفير تجارب غير مسبوقة لعشاق كرة القدم في المنطقة. وسيتمكن حاملو بطاقات Visa من الانضمام إلى فعاليات مميزة تتيح لهم لقاء جوارديولا، وحضور إحدى مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ إلى جانبه، والفوز بهدايا تذكاريه تحمل توقيعه الشخصي.



وفي إطار تعليقه على هذه الشراكة، قال بيب جوارديولا عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "أفخر بانضمامي اليوم إلى Visa في إطار شراكة فريدة هدفها إسعاد عشاق كرة القدم. ثمة قاسم مشترك بيني وبين Visa، وهو صياغة تجارب لا تُنسى للجماهير. وكما هو الحال في عالم الرياضة، حيث نسعى دوماً إلى خلق لحظات تبقى في الذاكرة مدى الحياة، أتطلع إلى تحقيق ذلك من خلال هذه الشراكة."

من جانبه قال طارق عبدالله، نائب رئيس أول ومدير التسويق لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نتعاون مع بيب جوارديولا، أحد عمالقة كرة القدم في عصرنا الحالي، والذي أحدث ثورة حقيقية في أسلوب اللعب وساهم في بناء عدد من أنجح فرق كرة القدم على مستوى العالم."



وأضاف عبدالله: "يجسد جوارديولا أثر و أهمية الخطوات الصغيرة، حيث أن التقدم المستمر والتدريجي يمكن أن يؤدي إلى إنجازات عظيمة في نهاية المطاف. وهذا ما يتوافق تماماً مع رسالةVisa في مساعدة الأفراد والشركات على الاقتراب خطوة أخرى من تحقيق أهدافهم".



يُعد بيب جوارديولا واحداً من أعظم مديري الأندية في تاريخ كرة القدم، حيث قاد مانشستر سيتي للفوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه قيادة الفريق. كما حصد الرقم القياسي لأكبر سلسلة انتصارات متتالية في كلٍّ من الدوري الإسباني، والدوري الألماني، والدوري الإنجليزي الممتاز. ويُعتبر أيضاً المدير الفني الوحيد في التاريخ الذي حقق الثلاثية الأوروبية مرتين لكرة القدم للرجال.