Visa و "ريوراد" تحولان مشهد الولاء المصرفي بإطلاق العروض المرتبطة ببطاقات الدفع في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعاونها مع "ريوارد"، المنصة الرائدة عالمياً في مجال الولاء المصرفي، لإطلاق حل العروض المرتبطة ببطاقات الدفع من Visa في الأردن.

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وبموجب هذه الشراكة، ستتيح Visa للبنوك فرصة الوصول إلى العروض الحصرية لمتاجر عالمية رائدة، فيما تشارك "ريوارد" في ابتكار عروض مخصصة للغاية وتقديمها إلى حاملي بطاقات Visa رقمياً.



يأتي هذا الحل استجابةً لرغبة المستهلكين المتنامية في الحصول على عروض ولاء مخصصة، ويهدف إلى زيادة مشاركة المستهلكين عبر تقديم عروض مخصصة للغاية قائمة على البيانات.



وبإتاحة برنامج العروض، سيستفيد مصدرو بطاقات Visa وحاملو بطاقاتهم ومتاجرهم من العروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات والتي تهدف إلى تحقيق القيمة لجميع أصحاب المصالح والأطراف المعنية.

وتشمل بعض الفوائد ما يلي:



يمكن لحاملي بطاقات Visa الآن ربح مكافآت ممولة من المتاجر عند التسوق في بلدانهم وعند السفر إلى 20 دولة باستخدام تقنية "ريوارد" المبتكرة "Home & Away" العابرة للحدود.



تتمتع جهات إصدار البطاقات بفرصة توصيل عروض مخصصة جاهزة للإطلاق لحاملي بطاقاتهم من مجموعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية والاستفادة من زيادة استخدام البطاقة والإنفاق ومستويات الرضا العالية التي يتم قياسها من خلال مؤشر "صافي نقاط الترويج" (NPS).

قد تستفيد المتاجر من الوصول إلى حاملي بطاقات Visa عبر القنوات الرقمية التي تروّج لعروض ذات معدلات استهداف عالية بناءً على إنفاق المستهلكين في متاجرهم وفي السوق الأوسع.



وبهذه المناسبة، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في شركة Visa في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا": "يسهم حل العروض المرتبطة بالبطاقات في تمكين البنوك من تقديم عروض شخصية وذات صلة ممولة من المتاجر لحاملي بطاقاتهم بناءً على الاحتياجات الفردية لحاملي هذه البطاقات وتفضيلاتهم في الإنفاق. كما يوفر هذا الحل الرقمي تجربة سلسة للعملاء، حيث يتم تحديد المكافأة تلقائياً وإضافتها إلى حساب حامل البطاقة.

ولا شك أن هذا الحل يعد أداة قوية للغاية لاستكمال عروض الولاء الحالية، وتعزيز المشاركة الهادفة للعملاء وبناء ولائهم على المدى الطويل لكل من البنك والمتاجر المشاركة".



من جانبه، قال جافين دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريوارد": "يتيح تعاوننا مع Visa الفرصة للبنوك لتعزيز القيمة التي تقدمها للعملاء عبر العروض المخصصة الممولة من المتاجر على بطاقات الخصم المباشر والائتمان.

وأسفرت نتائج هذا التعاون عن تحقيق ثلاثة مكاسب، حيث يستفيد العملاء من زيادة المكافآت، وتحقيق البنوك للأرباح حيث تقوم المتاجر بتغطية نفقات المكافآت، ويمكن للمتاجر تخصيص ميزانياتها التسويقية بطريقة شخصية للغاية وخاضعة للمساءلة".



يوفر البرنامج للعملاء مجموعة غنية من عروض البيع بالتجزئة، وذلك بفضل برنامجGlobal Merchant Marketplace من "ريوارد" وقدرتها على تقديم عروض مخصصة مرتبطة بالبطاقات لحاملي بطاقات "فيزا". ويستخدم البرنامج القائم على البيانات، التحليلات التنبؤية بما يضمن تخصيص المحتوى للعملاء بدرجة عالية، حيث تشارك بالفعل أكبر مجموعات البيع بالتجزئة في المنطقة، بما فيهم مجموعة الفطيم، و"إيثوس"، و"أباريل"، و"لاندمارك"، و"نت آبورتيه" و"سلفريدجز" وغيرهم الكثير.