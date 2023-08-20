Wasslz توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية

الوكيل الإخباري - شركة Wasslz، المتخصصة في إنترنت الأشياء (IoT) والتحول الرقمي الذي ينعكس على حياة الناس وأعمالهم، وقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم (MoU) مع جامعة الحسين التقنية (HTU)، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان معاً على مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بنظام التعرف على الأجهزة الإلكترونية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يهدف هذا النظام إلى تعزيز التقدم والابتكار في مجال حلول الطاقة الذكية.



كتعاون أكاديمي - صناعي، ستسهم الشراكة بين Wasslz وجامعة الحسين التقنية في إشراك شبابنا في الأنشطة التي من شأنها تعزيز عملية تعليمهم وتوسيع آفاق حياتهم المهنية على المدى الطويل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسمح لهم بالحصول على تعليم عالي الجودة يواكب التطورات التي تحدث في الأسواق.

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سيساهم كلا الشريكين في جهود البحث والتطوير لهذا المشروع التاريخي، والذي سيعمل على دمج آخر تطورات الذكاء الاصطناعي مع حلول الطاقة الذكية المتطورة لإنترنت الأشياء.



وبهذه المناسبة، علّق رئيس جامعة الحسين التقنية، البروفيسور إسماعيل الحنطي، "نحن في جامعة الحسين التقنية، نسعى دائماً وراء اغتنام الفرص بهدف توفير أنشطة تعليمية تفاعلية وعملية وذات مغزى لطلابنا - أنشطة ستضيف في نهاية المطاف قيمة لمفهوم حياتهم المهنية على المدى الطويل ودفع تقدم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

يسعدنا أن نكون شركاء مع شركة مبتكرة مثل Wasslz، ونتطلع إلى رؤية هذه الشراكة تنمو وتزدهر خلال السنوات القادمة".



وفي الوقت نفسه، قال رئيس شركة Wasslz والشريك الإداري لـ Globitel، فادي قطيشات: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شركاء مع جامعة تقنية مرموقة مثل جامعة الحسين التقنية، هذا وقد أحدث ما تقوم به شركة Wasslz ثورة في مشهد إنترنت الأشياء، لا سيما مع دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها، ونحن حريصون على إشراك الفكر الشبابي المبدع والطموح في جامعة الحسين التقنية، وذلك للمساهمة في دفع عجلة التقدم والابتكار على مستوى القطاع الصناعي، من خلال منحهم فرصة للتعلم عبر التطبيق العملي للمعرفة التي يكتسبونها خلال الفصل."