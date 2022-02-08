Zain Esports تطلق "PLAYHERA MENA" المنصة الإقليمية للألعاب الإلكترونية

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة زين أن علامتها التجارية Zain Esports دخلت في تعاون مع شركة الألعاب الناشئة PlayHera لإطلاق شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، لاستهداف سوق الألعاب الإلكترونية في أسواق المنطقة.

اضافة اعلان



وتتطلع المجموعة أن يسهم المشروع المشترك في تعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية، وتطوير ورعاية المواهب، من خلال توفير بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وذلك من خلال دمج أحدث التقنيات التي تحقق أفضل النتائج بفضل البنية التحية الرقمية لعملياتها، والأكثر تفوقاً في خدمات الجيل الخامس، حيث من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في جذب مزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية إلى منصاتها التفاعلية.



من جهة أخرى، تطمح شركة PlayHera التي تمتلك على منصتها 150 ألف لاعب نشط، إلى توسيع تواجدها الدولي، لتكون منصة رائدة في مجالات الألعاب الإلكترونية، وأن تصل بمنصتها المتطورة إلى المهتمين من الأفراد والشركات، كما من المنتظر أن يحقق الكيان المشترك الجديد نموا لأعمال PlayHera في المنطقة، مع تقديم قائمة خيارات واسعة من المنتجات للاعبين مثل البطولات، الألعاب السحابية، المحتوى الحصري الترفيهي، المتاجر الإلكترونية، علما أن هذا المشروع سيوفر أيضا بوابة لدخول هذه الصناعة للرعاة والمستثمرين.



الجدير بالذكر أن اتفاقية التعاون المشترك وقعها الرئيس التنفيذي في مجموعة زين السعودية سلطان الدغيثر نيابة عن مجموعة زين، وشركة زين السعودية، والرئيس التنفيذي لشركة PlayHera نايف ملاعب خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض، إذ تشير الإحصاءات والتحليلات المتخصصة أن سوق الشرق الأوسط في مجالات الألعاب الإلكترونية يقدر بنحو 100 مليون لاعب نشط منصات الألعاب الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود ” تعتبر سوق الشرق الأوسط واحدة من أسرع أسواق العالم نموا في مجالات الألعاب الإلكترونية، لذا، تحرص شركة Zain Esports على تعزيز نمو النظام البيئي، وإطلاق العنان للفرص العديدة التي ستنشأ في هذه الصناعة المتطورة”.



وأوضح قائلا ” هذا التعاون الاستراتيجي سيجعل من PLAYHERA MENA قوة ألعاب إقليمية لواحدة من أكبر المنصات المتطورة التي تجمع هواة الرياضات الإلكترونية، المحترفين، الفرق، المشجعين، وكذلك المنظمين والجهات الراعية في ساحة منافسات واحدة”.



وأضاف حمود قائلا “سنواصل العمل من خلال هذه المشاريع والشراكات الإقليمية على تشجيع الأفراد والشركات للدخول في هذا المجال والاستفادة من أحدث المنصات المتطورة في صناعة الرياضات الإلكترونية، فمثل هذه الاتفاقيات تخدم التوجهات الاستراتيجية لرؤية المجموعة في أسواق المنطقة”.



ومن جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة PLAYHERA نايف ملاعب “سيساعدنا الاتفاق مع Zain Esports من تعزيز محفظة عروضنا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوصول بشكل أفضل لقائمة خدماتنا المميزة للاعبين والمشجعين من خلال البطولات والألعاب السحابية والمحتوى الحصري وأيضا لمنصات التجارة الإلكترونية”.



وأعرب ملاعب عن سعادته بهذا التعاون “نحن فخورون بكوننا علامة تجارية سعودية أصبحت عالمية لها حضور في العديد من الأسواق الكبرى، حيث سنواصل العمل على تشجيع الأفراد والشركات المهتمة على دخول هذا المجال والاستفادة من منصتنا التي تمنحهم وصولاً قويا إلى صناعة الرياضات الإلكترونية”.



PLAYHERA

الجدير بالذكر أن منصة PLAYHERA للرياضات الإلكترونية توفر فرصا لا حصر لها في مجالات تحدي البطولات والمسابقات، حيث تقوم بالتنظيم المستمر للفعاليات، وتحرص على زيادة المشاركة والتواصل الاجتماعي مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، ومع نمو أعمالها السريع في هذا المجال، أصبحت تمتلك PLAYHERA 150 ألف لاعب نشط، حيث تقدم محتوى ترفيهي حصري، بالإضافة إلى متجرها على الإنترنت.



Zain Esports

ساعد وجود Zain Esports كقوة إقليمية للألعاب الإلكترونية تتفاعل مع اللاعبين والشباب في أنحاء المنطقة على خلق منظومة تقلل الاعتماد على خدمات الاتصالات التقليدية، حيث عملت على فتح الفرص للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة للألعاب الالكترونية عبر الإنترنت، إن Zain Esports واحدة من أكبر حالات استخدام خدمات النطاق العريض سواء المتنقل أو المنزلي، وهي مصممة لمساعدة شركات مجموعة زين على التواصل بمجتمع الألعاب من خلال بنيتها التحتية المتطورة.



عالميا، تعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نمواً للألعاب الإلكترونية، وتهدف Zain Esports إلى تعزيز نمو منظومة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإطلاق العنان لإمكانات المواهب بما في ذلك اللاعبين والعاملين والمحللين والمعلقين للمشاركة والتنافس على الساحتين الإقليمية والدولية.



الجدير بالذكر أن إطلاق علامة Zain Esports كان إيذاناً ببداية منافسات غير محدودة من البطولات الإقليمية الكبيرة والمثيرة عبر الإنترنت والأنشطة المجتمعية المنتظمة، إذ أقامت Zain Esports 16 بطولة خلال العام 2021، استقطبت خلالها أكثر من 18,000 مشارك منذ إنشائها، مع أكثر من 43 مليون انطباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و5.7 ملايين مشاركة تفاعلية عبر منصتي Twitch وYouTube وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث بدأت مواسم منافساتها خلال هذه الفترة ببطولة PUBG Mobile، تلتها مسابقات Rainbow Six Siege وCounter Strike: Global Offensive على الكمبيوتر الشخصي.



وإذ بدأت العلامة التجارية العلامة التجارية Zain Esports تتصدر المشهد في صناعة الألعاب الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، فإنها تخطط حاليا لتطوير منصة البطولات الخاصة بها، التي ستشمل تجارة إلكترونية وعروض ذات صلة، كما تسعى إلى توسيع شراكاتها بإنشاء ساحات رياضات إلكترونية متطورة، وقد أدي تواجد زين للرياضات الإلكترونية كقوة ألعاب إقليمية قوية تتفاعل مع اللاعبين والشباب إلى إنشاء نظام بيئي يقلل الاعتماد على خدمات الاتصالات التقليدية، حيث فتح ذلك فرصا متزايدة للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة والألعاب عبر الإنترنت، وتعد الألعاب الإلكترونية واحدة من أكبر حالات الاستخدام لخدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة والمنزلية.

