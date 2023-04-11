e& تستحوذ على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App

الوكيل الإخباري - أعلنت e& اليوم عن توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة Uber Technologies, Inc، تقوم على أساسها e& بالاستحواذ على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، فيما ستبقى أعمال شركة Careem الخاصة بخدمات سيارات الأجرة مملوكة بالكامل لشركة Uber ومتاحة مع جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة Careem للعملاء على التطبيق الحالي.



ومن خلال هذا الاستثمار الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار أصبحت e& المساهم صاحب حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، جنباً إلى جنب مع Uber وجميع مؤسسي Careem.ويقدم التطبيق للعملاء أكثر من اثنتي عشرة خدمة بما في ذلك؛ خدمات توصيل الطعام والبقالة، والـmicro-mobility، والدفع الإلكتروني، ومجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى مثل تنظيف المنازل، وتأجير السيارات، وغسيل الملابس. وتقدم Careem خدماتها في 10 دول منتشرة في مناطق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب أسيا.



ومع هذا الاستثمار الجديد، تسعى Careem لتحقيق رؤيتها الطموحة لإنشاء أول تطبيق شامل "everything app "، والذي من شأنه أن يخدم العملاء في منطقة الشرق الأوسط. وسيشمل ذلك تعزيز نطاق خدمات توصيل الطعام، والبقالة، وخدمات التكنولوجيا المالية، وبرنامج الاشتراك Careem Plus في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على إضافة المزيد من خدمات الشركاء إلى التطبيق. وتتوقع شركة Careem تحقيق تكاملاً هاماً مع e&، والاستفادة في الوقت نفسه من قاعدة العملاء الكبيرة للمجموعة، ومن خبرتها الواسعة في توسيع نطاق الأعمال عبر الدول والمناطق المشتركة التي يعمل بها كلا الطرفان.



يتوافق هذا الاستثمار أيضاً مع الاستراتيجية الطموحة لـ e&، والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يسهم في دعم تحولها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية. كما سيمنح هذا الاستثمارe& فرصة الوصول إلى العديد من القطاعات الرقمية، وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة والمبتكرة، والتوسع في مناطق ودول جديدة. كما ستعمل e&على توظيف Careem Super App في تعزيز نمو خدماتها الرقمية للمستهلكين، بما في ذلك خدمات التكنولوجيا المالية من e& money التابعة لــ e& life، والتي ستلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية تطبيق Careem Super App، من خلال توفير عروض خدمات مالية قوية من e& money.



وقد نجحت e& في السنوات الأخيرة في التحول إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على دمج التقنيات الناشئة في قطاعات أعمالها المختلفة. وتقدم e& اليوم خدماتها الرقمية الرائدة والمبتكرة لأكثر من 163 مليون مشترك منتشرون في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



وبهذه المناسبة قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــe&، " لقد نجحت تطبيقات الــ Super Apps اليوم في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الأسواق الناشئة، وذلك بفعل الشعبية الكبيرة التي تمتلكها هذه التطبيقات والتي جاءت من الحاجة إلى توفير تجارب رقمية فريدة وسلسةللعملاء. لقد أسهم الجيل الأول من المستخدمين الذي نشأوا على استخدام الهواتف المتحركة في ظهور بيئة أعمال شجعت على انتشار مثل هذه التطبيقات، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد العملاء الذين يقومون بتأدية أنشطتهم وتفاعلاتهم اليومية من خلال تلك المنصات الرقمية المبتكرة".



مضيفاً " يعتبر تطبيق Careem Super App بمثابة تطبيق رقمي تطور طبيعياً من خلال إنشاء شبكة سريعة النمو لتوصيل طلبات الطعام والبقالة، ومنصة موثوقة للشركات الناشئة في سعيها لتحقيق طموحاتها في التوسع. إن الرؤية المشتركة بين e& وشركة Careem هي بالتأكيد رؤية داعمة لتحقيق طموحات وتطلعات كلا الطرفان. من هنا، فإنني على ثقة بأننا سنكون قادرين معاً على تعزيز دورنا في مختلف الأسواق التي نتواجد فيها، لاسيما من خلال توفير حلول وخدمات رقمية رائدة ومبتكرة تلبي حاجات ومتطلبات العملاء الحالية والمستقبلية".



من جانبه قال دارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة Uber، "لقد نجحت شركة Careem، خلال العقد الماضي، في إحداث ثورة في عالم النقل والمواصلات في منطقة الشرق الأوسط. ونحن سعداء اليوم بمواصلة العمل والشراكة مع شركة Careem، وفي الوقت نفسه فإننا نرحب بانضمام e&. إننا حريصون في هذه المرحلة على تطوير تطبيق Careem super، وبالشكل الذي يمكننا من تقديم المزيد من الخدمات والحلول لملايين الأشخاص في هذا الجزء من العالم سريع الحركة والتطور. إننا في شركة Uber متحمسون بالتأكيد لرؤية التأثير الذي ستحدثه منصة Careem على هذه المنطقة خلال العقد القادم وما بعده ".









وأشار خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لــ e& الحياة " نود بهذه المناسبة الترحيب بانضمام شركة Careem إلى e&، عبر هذه الشراكة التي نتطلع من خلالها إلى الاستفادة من فرص النمو العديدة والمشتركة بين شركة Careem وe& الحياة، باعتبارها ذراع ’المستهلك الرقمي‘ في المجموعة، حيث سنعمل على توظيف امكانياتنا الحالية، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية والوسائط المتعددة، إلى جانب خدمات شركة Careem وانتشارها الواسع في المنطقة في تحقيق رؤيتنا المشتركة في تمكين تطبيق Careem Super App من تعزيز مكانته وريادته الإقليمية. اليوم ومن خلال هذه الشراكة بين e&، وشركة Careem، وشركة Uber، فإن فرصنا في وضع معايير جديدة لابتكار الخدمات والعروض الرقمية، وتوفير تجارب فريدة وغير مسبوقة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة كبيرة".



فيما قال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Careem " إننا على ثقة بأن فرصة استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة الناس في المنطقة والارتقاء بها هي فرصة كبيرة. لقد تمكنت Uber خلال السنوات الثلاثة الماضية من أن تكون شريكاً رائعاً، حيث قمنا معاً ومن خلال توفير قائمة من الخدمات والحلول بتسهيل حياة الناس وجعلها أكثر سلاسة. إن العمل على الارتقاء بمستوى المنطقة وتحقيق التكامل فيها بالاستناد علىمحفظة أعمالنا هو أمر مهم وذات قيمة. اليوم وبوجود شريكين قويين مثل e& وUber، فإنني على ثقة بقدرتنا على بناء منصة تكنولوجية رائدة في المنطقة".



تجدر الإشارة إلى أنه، ومنذ استحواذ شركة Uber في العام 2020، تطورت Careem لتصبح تطبيقاً متعدد الخدمات، يقدم للعملاء قائمة فريدة من الخدمات الرائدة والمبتكرة. ففي العام 2022 نمت خدمة Quik، خدمة توصيل طلبات البقالة في الإمارات العربية المتحدة بمعدل 46 ضعفاً، وكذلك خدمة توصيل طلبات الطعام التي نمت بنسبة 86٪. كما قامت Careem بإطلاق محفظة Careem Pay الرقمية والخاصة بخدمات التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتضمن؛ دفع الفواتير، والتحويلات الدولية، وخدمة التحويلات النقدية المحلية بين الأفراد peer-to-peer، وخدمة الدفع بنقرة واحدة one-click checkout. كما ضاعفت Careem Bike من نسبة نمو شبكتها لتصل إلى 61%. وفي السياق نفسه أطلقت Careem برنامج ولاء العملاء المدفوع CareemPlus، والذي يقدم مجموعة من الخدمات، حيث شهدت خدمة تنظيف المنازل نمواَ بمعدل 4.9x أضعاف، بينما ضمت Careem إلى منصتها أيضاَ شركاء جدد يقدمون خدمات تأجير السيارات، وخدمات تنظيف الملابس.



يبقى إتمام الصفقة خاضعاً للموافقات التنظيمية، وشروط الإغلاق المعتادة، والإجراءات الإدارية.

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