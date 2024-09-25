أردنيون على خطاب جلالة الملك: كلنا معك سيدنا

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي ألقاه مساء أمس في مقر الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل بشكل واسع تعبيرات وجه وجسد جلالة الملك التي أظهرت قوة ومنعة وثقة في الطرح.



"خطاب أشعل مقر الأمم المتحدة"، "أشجع وأقوى وأجرأ وأصدق خطاب"، هكذا وضع الناشطون عبر منصة إكس تعليقاتهم ، مُرفقة بمقاطع تُظهر تصفيق مندوبي ورؤساء الدول تعقيباً على حديث جلالته، مما يعكس إعجابهم وثقتهم بكلماته لتتصدر الترند خلال الساعات الماضية .



كما تصدرت كلمة جلالة الملك خلال الخطاب، موجهاً حديثه بشكل واضح انه والاردنيين لن يقبلون بطرح فكرة "الوطن البديل" التي يروج لها المتطرفون الإسرائيليون. وقد أعرب الأردنيون عن دعمهم لجلالته ورفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين " كلنا معك سيدنا" .





























