إنفانتينو يرد على منتقدي مونديال 2026 برسالة مثيرة للجدل

12:10 م

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو رسالة إلى منتقدي بطولة كأس العالم 2026، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن الانتقادات والتركيز على الجوانب الإيجابية للبطولة. اضافة اعلان





وكتب إنفانتينو عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "أشعر بالأسف لأنكم كنتم منشغلين بالكراهية والانتقادات لدرجة أنكم لم تشاهدوا كل ما حدث. إلى كل من أمضى وقته وطاقته في نشر الكراهية، خذوا وقتا للتأمل، صلّوا، ابتسموا، اقضوا وقتا مع أحبائكم أو شاهدوا مباراة كرة قدم".



وأشاد رئيس فيفا بمستوى تنظيم مونديال 2026، مؤكدا أن البطولة حققت نجاحا كبيرا من الناحية الأمنية والتنظيمية.



وأضاف: "إلى من ينشرون الكراهية والشائعات الكاذبة، أقول لهم: بينما أنتم تجلسون في منازلكم، نحن في قلب الحدث، نعمل بجد ونقدم أفضل عرض في العالم. لم نسجل أي حالات عنف، كانت البطولة آمنة بنسبة 100%، ومليئة بالفرح والسعادة".



واستضافت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026، التي توج بلقبها منتخب إسبانيا بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.









