تنتهي خلال ساعات.. الأردنيون يترقبون موعد انقضاء الهدنة بين إيران وأمريكا

الوكيل الإخباري - مع بقاء ساعات على انتهاء مهلة الهدنة بين واشنطن وطهران، تتصاعد حالة الترقب في الأردن والعالم بشأن مصير التفاهمات المؤقتة، في ظل مؤشرات على تعثر مسار المفاوضات وعدم وضوح اتجاهها حتى اللحظة الأخيرة.

وتنتهي الهدنة رسميا عند الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكي (الساعة 3:00 فجر الأربعاء)، ما يضع العالم ومنطقة الشرق الأوسط أمام ساعات حاسمة قد تحدد مسار المرحلة المقبلة.



الأردنييون وكما غيرهم من شعوب المنطقة ينتظرون ما ستؤول إليه الساعات القادمة بين التحليل والترقب حول استئناف الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، متسائلين عمّا إذا كانت المنطقة ستشهد مجددا أصوات صفارات الإنذار كما حدث خلال الفترات الماضية.



مواقع التواصل الاجتماعي لم تخلو من التندر على حالة ترقب الحرب وربط مضيق هُرمز بكل مناحي الحياة، وبين من لم يخفِ قلقه من استئناف الحرب وانعكاسه على حركة الطيران وتوفر البضائع وارتفاع الأسعار .



وفي تطور لافت، لم ترسل إيران وفدا للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في باكستان وذلك بسبب المطالب الأمريكية التي لم توافق عليها طهران حتى الآن، في حين أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة أوفدت ممثليها بهدف استئناف المحادثات ومحاولة إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.



ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من احتمال انهيار التهدئة وعودة التوترات العسكرية، في ظل غياب تقدم حاسم في الملفات العالقة، وترقب شعبي وإقليمي واسع لما قد تحمله الساعات الأخيرة من مفاجآت أو انفراجات.