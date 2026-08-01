رسميا .. "الفيفا" يلغي خطط بيع كأس العالم

وقال إنفانتينو: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع أدى إلى انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي حدد من أجله في البداية، بغضّ النظر عن حجم التأييد الذي يحظى به، لم يعد يصب في مصلحة الهدف الذي وُضع من أجله في المقام الأول."
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قال الجمعة، إنه سيمضي قدما في عملية التشاور بشأن مقترح جذب استثمارات خاصة إلى كأس العالم وباقي بطولاته، متحديا رد الفعل الغاضب المناهض للفكرة، والذي يقوده الاتحاد الأوروبي للعبة "اليويفا".
وأعلن الفيفا الثلاثاء أنه يخطط لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعالياته الأخرى، وعرض حصص تصل إلى 20% على المستثمرين من القطاع الخاص.
وبموجب الخطة، سيؤسس الاتحاد الدولي كيانا جديدا يحمل اسم (فيفا فورورد إنتربرايز)، يتولى إدارة الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة للمنظمة.
وأثار الاقتراح انتقادات شديدة من الاتحادات القارية، التي قالت إنها فوجئت بخطة إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى هذه الرياضة.
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