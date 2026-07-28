زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا حتى مونديال 2030

12:13 م

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأول، خلفا لديدييه ديشان، بعقد يمتد أربعة أعوام حتى نهائيات كأس العالم 2030. اضافة اعلان





ويأتي تعيين زيدان بعد انتهاء حقبة ديشان التي استمرت منذ عام 2012، وقاد خلالها المنتخب الفرنسي إلى التتويج بكأس العالم 2018، وبلوغ نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يختتم مشواره مع المنتخب عقب مونديال 2026.



ويخوض زيدان تجربته الأولى على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بعدما حقق نجاحات لافتة مع ريال مدريد، إذ قاده إلى التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني، قبل ابتعاده عن التدريب منذ عام 2021.







