زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا حتى مونديال 2030

ويأتي تعيين زيدان بعد انتهاء حقبة ديشان التي استمرت منذ عام 2012، وقاد خلالها المنتخب الفرنسي إلى التتويج بكأس العالم 2018، وبلوغ نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يختتم مشواره مع المنتخب عقب مونديال 2026.
ويخوض زيدان تجربته الأولى على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بعدما حقق نجاحات لافتة مع ريال مدريد، إذ قاده إلى التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني، قبل ابتعاده عن التدريب منذ عام 2021.
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