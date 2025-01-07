"سيدي ادخل البندورة للاردن" لقاء يثير ضجة وجدلاً واسعاً !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أثار لقاء تلفزيوني مع احدى السيدات على فضائية اردنية جدلاً واسعاً في الشارع الأردني ، وبين اوساط العاملين في القطاع الزراعي خاصة .

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السيدة قالت في لقاء مع احدى البرامج على فضائية اردنية ان " سيدي - تقصد جدها - أدخل البندوره الى الاردن " وانه قبل العام 1948 لم تكن تزرع في الاردن .



وزعمت السيدة " ان جدها نجح بزراعة البندورة في الاردن وانه قبل العام 1948 لم يكن هناك زراعة للبندورة حتى في عمان.



هذا الحديث لاقى موجة كبيرة من الغضب ببين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة .



وفي الوقت الذي ذهب فيه البعض الى التعليق على اللقاء بشكل ساخر، رأى نخبة من ابناء المجتمع الاردني ان في الامر توجه مقصود لـ "طمس الهوية الاردنية" والتاريخ الاردني العريق في الصناعة والزراعة والتجارة الذي امتد الاف السنين لحضارات عديدة عاشت واستوطنت ارض الاردن.



ووجه هؤلاء النقذ اللاذع الى وسائل الاعلام التي تسمح بترويج مثل هذه التصريحات ولا تحاول الوقوف صداً لكل من يحاول ان يعبث بتاريخ الاردن وهويته الوطنية .



وعبر البعض ان هذه التصريحات تعتبر اساءة واضحة للقطاع الزراعي في الاردن الذي يعتبر من القطاعات المهمة وتلعب الزراعة دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية .



ناشطون اخرون سلطوا الضوء على تاريخ الزراعة في الاردن التي كانت مصدر تطور وقوة لحضارات تاريخية قامت على ارض الاردن التاريخي مثل الدولة المؤابية والدولة العمونية وحضارة الانباط حيث استطاعت هذه الحضارات خلق وسائل مبتكرة للزراعة في الجبال و التلال و اعتمدوا لها أنظمة تتلائم و طبوغرافيتها فضلا عن وسائل منع التربة من الإنجراف فقد أسسوا الأسيجة الحجرية و الجدران الاستنادية .



ووفق ما وثق الناشطون ان الأردنيين الأنباط قاموا بتوسيع مدى زراعتهم في الصحراء وتحولوا ليكونوا أكبر منتجي القمح و الشعير و أنواعا أخرى من الحبوب في المنطقة بالإضافة إلى زراعة الزيتون و كان ذلك في القرن الثاني قبل الميلاد، اذ أطعم الأردنيون الأنباط شعوب الشرق القديم من مزروعاتهم .







