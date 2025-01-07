 
الثلاثاء 2025-01-07 03:17 م
 

"سيدي ادخل البندورة للاردن" لقاء يثير ضجة وجدلاً واسعاً !

بندورة
ناشطون : الحضارات القديمة في الاردن اطعمت الشرق القديم من مزروعاتها
الثلاثاء، 07-01-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أثار لقاء تلفزيوني مع احدى السيدات على فضائية اردنية جدلاً واسعاً في الشارع الأردني ، وبين اوساط العاملين في القطاع الزراعي خاصة .

اضافة اعلان


السيدة قالت في لقاء مع احدى البرامج على فضائية اردنية ان " سيدي - تقصد جدها -  أدخل البندوره الى الاردن " وانه قبل العام 1948 لم تكن تزرع في الاردن .


وزعمت السيدة " ان جدها نجح بزراعة البندورة في الاردن وانه قبل العام 1948 لم يكن هناك زراعة للبندورة حتى في عمان.


هذا الحديث لاقى موجة كبيرة من الغضب ببين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة  .


وفي الوقت الذي ذهب فيه البعض الى التعليق على اللقاء بشكل ساخر، رأى نخبة من ابناء المجتمع الاردني ان في الامر توجه مقصود لـ "طمس الهوية الاردنية" والتاريخ الاردني العريق في الصناعة والزراعة والتجارة الذي امتد الاف السنين لحضارات عديدة عاشت واستوطنت ارض الاردن.


ووجه هؤلاء النقذ اللاذع الى وسائل الاعلام التي تسمح بترويج مثل هذه التصريحات ولا تحاول الوقوف صداً لكل من يحاول ان يعبث بتاريخ الاردن وهويته الوطنية .


وعبر البعض ان هذه التصريحات تعتبر اساءة واضحة للقطاع الزراعي في الاردن الذي يعتبر من القطاعات المهمة وتلعب الزراعة دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية .


ناشطون اخرون سلطوا الضوء على تاريخ الزراعة في الاردن التي كانت مصدر تطور وقوة لحضارات تاريخية قامت على ارض الاردن التاريخي مثل الدولة المؤابية والدولة العمونية وحضارة الانباط حيث استطاعت هذه الحضارات خلق وسائل مبتكرة  للزراعة في الجبال و التلال و اعتمدوا لها أنظمة تتلائم و طبوغرافيتها فضلا عن وسائل منع التربة من الإنجراف فقد أسسوا الأسيجة الحجرية و الجدران الاستنادية .


 ووفق ما وثق الناشطون ان الأردنيين الأنباط قاموا بتوسيع مدى زراعتهم في الصحراء وتحولوا ليكونوا أكبر منتجي القمح و الشعير و أنواعا أخرى من الحبوب في المنطقة بالإضافة إلى زراعة الزيتون و كان ذلك في القرن الثاني قبل الميلاد، اذ أطعم الأردنيون الأنباط شعوب الشرق القديم من مزروعاتهم .

 


Image1_12025714128533617906.jpg
Image2_12025714128533617906.jpg
Image3_12025714128533617906.jpg 

 


Image1_12025714029916645470.jpg
Image2_12025714029916645470.jpg
Image3_12025714029916645470.jpg
Image4_12025714029916645470.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

ك

فن ومشاهير "بعد فترة من الجدل: جينيفر لوبيز وبن أفليك يضعان حداً لملف الطلاق!"

ا

اقتصاد محلي تسجيل 5678 علامة تجارية العام الماضي

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 45,885 شهيدا و109,196 مصابا

جانب من الورش

أخبار محلية الأمانة تطلق المرحلة الأولى للورش التدريبية لأعضاء المجلس البلدي السابع لأطفال عمان

ب

طب وصحة نصيحه هامة ..5 دقائق من التمارين يوميا يمكن أن تضاعف العمر الصحي

ا

عربي ودولي لبنان.. برّي يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس

ارشيفية

أخبار محلية الأوبئة: لا إغلاقات في الاردن بسبب الفيروس الصيني الجديد

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع



 




الأكثر مشاهدة