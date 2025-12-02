شاهد .. أول حالة طرد في كأس العرب 2025

وارتكب حارس المرمى الكويتي سعود الحوشان خطأ فادحًا بعرقلة أحد اللاعبين المصريين في منطقة الجزاء، عند الدقيقة 83، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على إثرها وأشهر البطاقة الحمراء في وجه حارس المرمى.
وترجم اللاعب المصري البديل محمد مجدي أفشة ركلة الجزاء إلى هدف التعادل لمنتخب "الفراعنة" في الوقت القاتل بالدقيقة 88 من زمن اللقاء.
وكان زميله عمر السولية قد أهدر ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمواجهة.
نقطة تحول المباراة..— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 2, 2025
ركلة جزاء لمنتخب مصر وطرد حارس منتخب الكويت سعود الحوشان#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup#مصر_الكويت pic.twitter.com/XkkIFDWqIt
