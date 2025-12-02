الثلاثاء 2025-12-02 09:37 م

شاهد .. أول حالة طرد في كأس العرب 2025

الثلاثاء، 02-12-2025 07:59 م
الوكيل الإخباري-   شهدت مواجهة منتخبي مصر والكويت اليوم الثلاثاء، أول حالة طرد في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، التي انطلقت يوم أمس الاثنين في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.اضافة اعلان


وارتكب حارس المرمى الكويتي سعود الحوشان خطأ فادحًا بعرقلة أحد اللاعبين المصريين في منطقة الجزاء، عند الدقيقة 83، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على إثرها وأشهر البطاقة الحمراء في وجه حارس المرمى.

وترجم اللاعب المصري البديل محمد مجدي أفشة ركلة الجزاء إلى هدف التعادل لمنتخب "الفراعنة" في الوقت القاتل بالدقيقة 88 من زمن اللقاء.

وكان زميله عمر السولية قد أهدر ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمواجهة.
 
 


